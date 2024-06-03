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імпорт (2249) Кабмін (7634) ПДВ (408) Денис Шмигаль (1404) генератор (101)

Шмигаль анонсував повернення податкових пільг на імпорт генераторів та обладнання для енергетики

шмигаль

Кабінет Міністрів доручив розглянути можливість скасування ввізного мита й ПДВ на імпорт енергетичного обладнання та комплектуючих до нього.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Telegram зі підсумками наради з відновлення енергетики.

"Розглянули можливість скасування ввізного мита й ПДВ на все енергетичне обладнання та комплектуючі до нього, а також спрощення митних процедур для його ввезення. Це дасть можливість громадянам і бізнесу забезпечити себе альтернативними джерелами енергії", – написав прем'єр.

За його словами, уряд зі свого боку працює над децентралізацією енергосистеми.

"Говоримо з партнерами про поставки дизель-генераторів, когенераційних установок, мобільних котелень – насамперед для прифронтових регіонів", – зазначив Шмигаль.

Голова уряду додав, що за підсумками нараду доручено опрацювати питання надання пільгових кредитів на генеруюче обладнання, а Міненерго спільно з партнерами має опрацювати питання щодо встановлення газопоршневих установок у кожному обласному центрі.

Нагадаємо, імпорт енергетичного обладнання, у тому числі генераторів та акумуляторних систем, вже звільняли від сплати ПДВ та мита у 2022 році. Однак дія цієї норми спливла 1 травня 2023 року і податки для таких товарів повернули.

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Як повідомлялося, у травні Шмигаль обіцяв протягом наступного півріччя суттєво децентралізувати енергосистему України.

Раніше голова "Укренерго" Волдимир Кудрицький зазначав, що промисловим споживачам електроенергії було б доцільно розглянути можливості забезпечення себе власною генерацією для підвищення стійкості в умовах ударів РФ по енергосистемі України.

Він пояснив, що разом із відновленням пошкоджених внаслідок російських атак об'єктів потрібно будувати й нові електростанції. Вони мають замінити ті енергоблоки, які дуже сильно пошкоджені і їх відновлення займе дуже багато часу.

Згодом глава "Нафтогазу" Олексій Чернишов заявив, що "Нафтогаз" готовий надавати інфраструктуру своїх підприємств для оперативного під’єднання газових установок виробництва електроенергії та забезпечити їх необхідним обсягом природного газу.

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Топ коментарі
+10
А чи не бажає Кабмін розповісти країнам Заходу, куди подівали гроші на підтримку енергосистеми?
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03.06.2024 16:10
+9
Якби у зелебобіків були мозги,вони б ще в квітні почали закуповувати масово малі(на 5-50 МВт) газотурбінні установки і вже в липні можна було би стабілізувати енергосистему,уникаючи відключень,тим самим зупинивши падіння економіки і штучної девальвації гривні.
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03.06.2024 16:02
+6
Шмигаль, як і вся зелена шобла думати апріорі не вміє. Під час війни стратегічно важливі для виживання країни товари взагалі повинні проходити без мита і ПДВ. Перелік відомий ще з часів другої світової війни і практично не змінився, але Шмигалю потрібно навчитись читати, а не патякати.
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03.06.2024 17:07
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Якби у зелебобіків були мозги,вони б ще в квітні почали закуповувати масово малі(на 5-50 МВт) газотурбінні установки і вже в липні можна було би стабілізувати енергосистему,уникаючи відключень,тим самим зупинивши падіння економіки і штучної девальвації гривні.
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03.06.2024 16:02 Відповісти
Думаєш ці енергоустановки під кожним кущем як непотріб продають , чи все -таки їх потрібно замовляти у черзі на роки як трансформатори ? ((
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03.06.2024 16:17 Відповісти
Ці установки під кожним кущем,в тому числі українські з монтажем під ключ.перш ніж писати-загуглив би.Термін доставки два тижні.розумні мери вже перевірили на своїх об'єктах критичної інфрастуктури.
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03.06.2024 16:46 Відповісти
Жертва гугла? Приходь на завод, поставимо на поліровку лопаток. Порахуй скільки ГТД потрібно для заміни 8 ГВт і скільки часу піде на виробництво.
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03.06.2024 17:22 Відповісти
Зазвичай жертвам телемарафону і елементарним дИбілам не відповідаю.ти перше дізналося би який профіцит був і для якого олігарха був створений "Бурштинський енергоострів",який продавав 80% енергії закордон,а потім би писало про 8ГВт.
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03.06.2024 20:40 Відповісти
Твій рівень розуміння енергетики і машинобудування - ПОЦ. Такими як ти будуть користуватись і зекоманди і шоколядні та інші овочі і інфоцигани. Турбіну він купує як ковбасу! Лоботомія в допомогу, але такому ПОЦу навіть пананатом не допоможе.
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03.06.2024 20:59 Відповісти
А чи не бажає Кабмін розповісти країнам Заходу, куди подівали гроші на підтримку енергосистеми?
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03.06.2024 16:10 Відповісти
Не бажає.
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03.06.2024 16:48 Відповісти
А чому всі проблеми з енергетикою вирішуюттся за кошт звичайних українців,а де гроші,які виділили ЄС?Влада не забезпечила захист ТЕС,а виділені гроші з бюджету ДЕ ВОНИ???Шмигаля треба гнати в шию!
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03.06.2024 17:01 Відповісти
проблеми власників ТЕЦ повинні вирішуватись державою і власниками ТЕЦ без участі громадян
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03.06.2024 18:40 Відповісти
та там все кодло на чолі з верховним самітьором потрібно в шию гнати, шмигаль це як казав вже здохший ківа це маленький гвинтик
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03.06.2024 19:14 Відповісти
Шмигаль, як і вся зелена шобла думати апріорі не вміє. Під час війни стратегічно важливі для виживання країни товари взагалі повинні проходити без мита і ПДВ. Перелік відомий ще з часів другої світової війни і практично не змінився, але Шмигалю потрібно навчитись читати, а не патякати.
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03.06.2024 17:07 Відповісти
Арифметик-шмыгалетик... Ты хоть знаешь что завтра с тобой будет? Не знаешь, и это правильно. А такие прогнозы от лузера и казнокрада нафиг не нужны украинцам.
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03.06.2024 17:19 Відповісти
А уже успели снять льготы? Какие шустрые. Как же заботятся о государстве чтобы налоги вовремя поступали...
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03.06.2024 19:10 Відповісти
Це щоб "найбідніший" з списку топ 500 світового форбс українець міг безперешкодно завозити обладнання, бо якщо заплатити різні мита можна з списку вилетіли.
Тому уряд так "тяжко працює", все про "людей" думає, як би їм життя покращити, спростити.
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03.06.2024 20:15 Відповісти

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