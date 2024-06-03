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Гривня зміцнюється після рекордного падіння: Нацбанк встановив курс долара на вівторок

курс

Курс гривні зміцнюється після падіння до історичних мінімумів щодо долара США та євро наприкінці минулого тижня.

За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на вівторок, 4 червня, на рівні 40,4813 грн/$. У понеділок він опускався до історичного мінімуму – 40,5373 грн/$.

Водночас курс гривні до євро зміцнився на 11 копійок – до 43,8939 грн за євро. У понеділок він теж опускався до рекорду – 43,9850 грн за євро.

Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: Долар б’є рекорди. Що відбувається?

Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.

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початок місяця. зайшла валюта ФОПів. нема чому радіти.
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03.06.2024 16:22 Відповісти
давай 8!
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03.06.2024 16:56 Відповісти
1,83
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03.06.2024 17:26 Відповісти
Зміцнилась до 40грн з копійками. Це б...ть перемога.
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03.06.2024 17:58 Відповісти
Марчека,шмигаля і клименко гнати в шию негайно.
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15.08.2024 12:19 Відповісти

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