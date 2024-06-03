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росія (13641) арешт майна (106) АРМА (384) Дума Олена (7) заморожені активи (181)

Арештовані активи передаватимуть в управління іноземцям: АРМА анонсувала зміни до законодавства

арма

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) ініціюватиме зміни до законодавства, які б дозволили іноземним компаніям брати участь у відкритих конкурсах на обрання управителя арештованого майна.

Про це його голова Олена Дума заявила під час зустрічі з членами Американсько-Української Ділової Ради (USUBC), повідомляє пресслужба АРМА.

Під час зустрічі голова виконавчого комітету USUBC - директор з глобального розвитку бізнесу та спеціальних проєктів Amsted Rail Company Ерік Люман зауважив, що американський бізнес зацікавлений в управлінні арештованими активами. Однак для участі в конкурсах іноземні компанії зобов'язані мати представництво в Україні.

"Ми ініціюємо зміни до законодавства аби дати можливість іноземним компаніям подавати заявки на участь в наших прозорих Конкурсах на обрання управителя арештованим майном", – заявила голова АРМА.

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Водночас вона зауважила, що частиною активів наразі АРМА не може ефективно управляти через іншу законодавчу норму, яка вимагає надання дозволу власника майна на управління цим активом. Відтак, вона закликала внести відповідні зміни до законодавства.

Як повідомлялося, за даними ДБР станом на кінець 2023 року, до Агентства з розшуку та менеджменту активами (АРМА) передано російських активів на десятки мільярдів гривень.

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****** - землю вже пустили з молотка - ще підприємства - а ми з торбами по світу?????дякую 73% і здохніть!
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03.06.2024 17:36 Відповісти
Набиті на великому крадівництві офшорки чекають на скупку України за безцін.
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03.06.2024 17:38 Відповісти
А ті ''іноземні кумпанії'' не будуть через ''прокладки'' належати зеленим нуворишам?
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03.06.2024 17:40 Відповісти
Главное что бы иноземные компании не были связанны с старыми владельцами.
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03.06.2024 17:41 Відповісти
Це та сама дума, що спалилася із постачальниками доя виробництва ракет "Грім" та Нептун ?
А потім по цеху Луч вдарили Кинджали і вбили розробників унікальної зброї?
І вона ніяк не покарана?
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03.06.2024 18:04 Відповісти
Чувак, дума - то в тебе у кремлі
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03.06.2024 20:01 Відповісти
в заголовку - Арештовані активи передаватимуть в управління іноземцям Джерело: https://biz.censor.net/n3492735

насправді - ініціюватиме зміни до законодавства Джерело: https://biz.censor.net/n3492735

чесні новини на цензорі
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03.06.2024 18:06 Відповісти
Кіпр LTD?
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03.06.2024 18:42 Відповісти
Так у нас кожне рило в раді - то громадянин ізраїлю, то кіпру, то ще якогось Лос-Кобилопоїмелос. А прикольна схема виходить! Така, в два кроки, щоб вже хоч найтупіші не здогадалися
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03.06.2024 19:59 Відповісти

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