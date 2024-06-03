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США продовжили митні пільги на імпорт української сталі ще на рік

Байден підпише законопроєкт

США звільнили українську сталь від 25% мита ще на один рік.

Про це перший віцепрем'єр - міністр економіки Юлія Свириденко повідомила у соцмережі Х.

"Важливий крок США у підтримці українських виробників сталі. Президент США призупинив дію тарифів (додаткових 25%) на імпорт сталі з України на 1 рік", – написала очільниця Мінекономіки.

Вона уточнила, що це рішення включає призупинення тарифів на сталеві вироби з України, які зазнали подальшої обробки в країнах-членах ЄС та експортуються до США.

"Ми щиро вдячні за це рішення, оскільки металургія зазнала одного з найбільших ударів від російського вторгнення як з точки зору втрати виробничих потужностей через системні обстріли та руйнування, так і проблем з експортною логістикою. Рішення США є вагомим внеском у відновлення галузі", – додала Свириденко.

An important step from U.S. in supporting Ukrainian 🇺🇦 steel producers. The proclamation by U.S. President @POTUS suspended the tariffs set (the additional 25%) for the import of steel from Ukraine for 1 year. It includes the suspension of tariffs on steel articles from Ukraine…

— Yulia Svyrydenko (@Svyrydenko_Y) June 1, 2024

Як повідомлялося, у травні 2022 року президент США Джо Байден підписав указ, яким тимчасово призупинив дію 232 мит на українську сталь строком на один рік, запроваджених у 2018 році. У 2023 році Байден продовжив дію цього рішення ще на рік.

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Україна все ще виробляє сталь? Та ще й експортує? Прикольно.
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03.06.2024 16:05 Відповісти

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