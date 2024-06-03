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Міноборони (891) Бронежилет (18) закупівлі (2508) Антикорупційний суд (697) ЗСУ (335)

Закупівля неякісних бронежилетів для ЗСУ: Суд знову пом’якшив запобіжний захід для ексдиректора департаменту Міноборони Хмельницького

богдан,хмельницький

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) змінив запобіжний захід для колишнього директора Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міноборони Богдана Хмельницького з цілодобового домашнього арешту на нічний.

Таке рішення у справі про закупівлю неякісних бронежилетів слідчий суддя ВАКС Ярослав Шкодін ухвалив 29 травня, повідомляє "Слово і діло".

Раніше у травні ВАКС відмовився взяти під варту Хмельницького на вимогу ДБР, відправивши його під цілодобовий домашній арешт. Однак його захисник подав клопотання про зміну запобіжного заходу.

"Клопотання адвоката про зміну підозрюваному запобіжного заходу – задовольнити частково. Змінити застосований до підозрюваного запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту на нічний домашній арешт, заборонивши йому залишати місце свого проживання у період часу з 22:00 до 06:00.... до 17 червня 2024 року", – йдеться у рішенні суду.

Водночас суддя залишив без змін перелік обов'язків, покладених на Хмельницького. У тому числі, він мав здати на зберігання закордонні паспорти та носити електронний браслет.

Читайте також: ДБР передало до суду справу про закупівлю посадовцями Міноборони неякісних бронежилетів на 1,4 мільярда

Як повідомлялося, у квітні ДБР завершило розслідування стосовно колишніх високопосадовців Міністерства оборони, які закуповували неякісну амуніцію для військових. Обвинувальний акт направлено до суду.

Про підозру у цій справі повідомили ексзаступнику директора департаменту держзакупівель Міністерства оборони Богдану Хмельницькому та ексзаступнику міністра оборони В’ячеславу Шаповалову. Їх обвинувачують у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ, що спричинило тяжкі наслідки на 1,4 млрд гривень та у розтраті понад 222 млн грн.

За даними слідства, ексзаступник міністра оборони лобіював укладення договорів про постачання речового майна для військових за завищеними цінами та низької якості на загальну суму понад 1,4 млрд грн. Всі договори укладалися за умови повної передплати. Крім того посадовці закупили на 222 млн бронежилети, які виявилися непридатними.

У чому підозрюють Хмельницького та Шаповалова?

Як повідомлялося, ще у лютому 2023 року Офіс генпрокурора повідомив про підозру ексзаступнику директора департаменту держзакупівель Міністерства оборони Богдану Хмельницькому, ексзаступнику міністра оборони В’ячеславу Шаповалову та колишньому заступнику держпідприємства "Промоборонекспорт" Володимиру Терещенку. Ця підозра стосувалася розтрати 107,79 млн грн державних коштів на закупівлі бронежилетів для ЗСУ, які виявилися неякісними.

Суд арештував Богдана Хмельницького з альтернативною внесення застави у розмірі 40 млн грн, він вийшов із СІЗО у травні 2023 року. За даними ДБР, Шаповалов досі перебуває у СІЗО.

У листопаді 2023 року СБУ викрила колишнього заступника міністра оборони України на розтраті майже 1 млрд грн під час закупівлі зимової військової форми.

У січні 2024 року СБУ повідомило Хмельницькому та Шаповалову про підозру у розтраті 950 млн грн на закупівлі неякісних бронежилетів у 2022 році.

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Топ коментарі
+4
Та кажіть вже прямо-коли нагородження Хмельницького та Шаповалова за сумлінну службу?
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03.06.2024 15:37
+3
До речі, підписант договорів на спорудження оборонних споруд на Харківщині, випадково теж грузин з тієї ж кампашки.
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03.06.2024 15:37
+3
А потім Буданов зробить йому довідку для виїзду за кордон.
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03.06.2024 15:40
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От таке от всрате ЛІВОсуддя... Навіть коментувати щось гидко - просто мерзотні тварюки в мантіях (((
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03.06.2024 15:22 Відповісти
Якби хтось з їх рідних через ті бронижилети загинув, то краще б судили. А так, рука руку миє.
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03.06.2024 15:24 Відповісти
Кто бы сомневался. Через время по тихому вообще закроют дело.
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03.06.2024 15:30 Відповісти
Занесли і проблеми зникають
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03.06.2024 15:32 Відповісти
жертва кулацького бєспрєдєлу! відпустити, нагородити, дати путівку в санаторій!
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03.06.2024 15:33 Відповісти
Там стирчить хитра морда Агрогниди. Це він особисто, з метою припинення виробництва бронежилетів в Україні організував травлю генерала Марченка а потім закупку списаних кетайських броніків, як колись палаток, у свого подільника, який завчасно виїхав в Османію. А ці чели були на твердій ставці у півляма зелені каждаму. Прохвост з каманди, як і Углава, великого реформатора Міхо Саакашвілі-Карлсона.
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03.06.2024 15:34 Відповісти
До речі, підписант договорів на спорудження оборонних споруд на Харківщині, випадково теж грузин з тієї ж кампашки.
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03.06.2024 15:37 Відповісти
Та кажіть вже прямо-коли нагородження Хмельницького та Шаповалова за сумлінну службу?
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03.06.2024 15:37 Відповісти
А потім Буданов зробить йому довідку для виїзду за кордон.
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03.06.2024 15:40 Відповісти
Він ше не з"ібався десь на симпозіум в Монако
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03.06.2024 15:54 Відповісти
Суддя Ярослав Шкодін дуже відомий своїм прихильним ставленням до відомих корупціонерів. Він вже відмазував Бориса Кауфмана, Василя Лозинського, Ярослава Дубневича та ін.

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03.06.2024 16:22 Відповісти
Мовчимо і обурємося дальше...
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03.06.2024 16:31 Відповісти
Одіти на суддю і хмельницького бронежилети які останній втюхував і з 7,62 перевірити.
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03.06.2024 17:27 Відповісти
Не іхні рідні в тих броніках полягли .
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03.06.2024 17:33 Відповісти
Воно ж не спиз..діло - просто неякісне купило! Його-то за що????
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03.06.2024 18:18 Відповісти

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