"Енергоатом" витратить ще 470 мільйонів на реконструкцію Південноукраїнської АЕС за таємними цінами

Держкомпанія НАЕК "Енергоатом" 23 травня за результатами тендерів уклала дві угоди з ТОВ "Атоммонтажсервіс" на виконання будівельних робіт на Південноукраїнській АЕС загальною вартістю 468 млн грн.

За умовами угоди, роботи мають виконати до кінця року, пишуть Наші гроші із посиланням на дані у системі Prozorro.

Зокрема, замовили модернізацію керуючих систем безпеки із заміною уніфікованого комплексу технічних засобів у частині КСБ-3 за 328 млн грн.

Крім того, 141 млн грн піде на модернізацію системи нормальної експлуатації, важливої для безпеки турбінного відділення, підсистеми контрольно-вимірювальних приладів, включаючи систему контролю механічних величин турбогенератора, технологічний захист блокування і сигналізацію, а також систему автоматичного регулювання та дистанційного управління. Це потрібно для підвищення безпеки на станції.

Роботи на 65% і 40% вартості відповідно виконає субпідрядник ТОВ "Сі Ес Груп Монтаж".

Технічні специфікації включають поставку підрядником кабелів і проводів, більшість яких належить до систем, важливих для безпеки. Технічні умови на них мають бути погоджені в "Енергоатомі".

При цьому замовник не оприлюднив підсумкову відомість ресурсів і кошториси, що не дає порівняти ціни будматеріалів із ринковими.

Фірма отримала підряд без конкуренції, бо на відкриті торги більше ніхто не прийшов.

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ТОВ "Атоммонтажсервіс" із міста Нетішин Хмельницької області належить Володимиру Вознюку та депутату Нетішинської міськради і голові фракції "Батьківщини" Сергію Вознюку. Раніше компанія приходила на тендери "Енергоатома" із продукцію ВАТ "СвердНДІхіммаш" із групи "Атоменергомаш" зі складу російського державного концерну "Росатом".

Також "Атоммонтажсервіс" був субпідрядником угорської компанії EVIG Mérnök-Vállalkozói Kft, яка постачала "Енергоатому" продукцію угорської компанії Ganz Engineering es Energetikai Gepgyarto Kft зі складу того ж держконцерну "Росатом".

Із 2016 року "Атоммонтажсервіс" отримав підрядів переважно в "Енергоатомі" 2,83 млрд грн.

Рівненським субпідрядником "Сі Ес Груп Монтаж" володіють директор Дмитро Струк та Олег Якимюк із Рівного. Загалом у 2017-2023 роках фірма отримала підрядів у Рівному 8 млн грн.

Як повідомлялося, 28 травня "Енергоатом" уклав ще один договір із ТОВ "Атоменергоресурс" на виконання робіт для підвищення пожежної безпеки кабельного господарства Південноукраїнської АЕС на 279 млн грн. Фірма також була єдиним учасником тендеру, а підсумкову відомість ресурсів і кошториси замовник тоді теж не оприлюднював.