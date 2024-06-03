Проблеми зі світлом, курсом гривні та мобілізацією: Бізнес погіршив прогнози роботи вперше після зими

Після двох місяців позитивних настроїв поспіль у травні бізнес погіршив оцінки результатів своєї діяльності.

Про це свідчить Індекс очікувань ділової активності (ІОДА) бізнесу, який у травні знизився до 48 пунктів із 52,3 у квітні, повідомляє пресслужба Національного банку (НБУ).

На настрої підприємств усіх секторів вплинули:

️посилення інтенсивності бойових дій та обстрілів інфраструктурних об’єктів;

️дефіцит електроенергії;

️зростання виробничих витрат через високі ціни на пальне та здорожчання логістики;

️слабкий інвестиційний попит;

️погіршення курсових очікувань;

️значний дефіцит кваліфікованих кадрів;

️невизначеність щодо подальшого перебігу бойових дій та умов мобілізації співробітників.

"Всі ці фактори ускладнили економічну активність та вплинули на погіршення очікувань підприємств усіх секторів, які беруть участь у щомісячних опитуваннях Національного банку", – вказують у Нацбанку.

Зокрема, підприємства промисловості погіршили оцінки щодо результатів своєї діяльності на найближчу перспективу під впливом високих безпекових ризиків, здорожчання виробничих витрат та дефіциту електроенергії: секторальний індекс у травні становив 48,8 (у квітні – 51,7).

Підприємства торгівлі також погіршили свої очікування на тлі здорожчання імпорту, високих цін на пальне та зниження попиту: секторальний індекс – 47,7 (у квітні – 51,8).

Підприємства будівництва песимістично оцінили свої економічні результати, незважаючи на сприятливі погодні умови та сталий внутрішній попит: секторальний індекс – 49,8 (у квітні – 53,4).

Підприємства сфери послуг також погіршили очікування щодо економічних перспектив, зважаючи на брак кваліфікованих кадрів, здорожчання логістичних витрат та слабкий попит: секторальний індекс знизився до 47,2 (у квітні – 53,1).

При цьому більшість опитаних респондентів очікують на сповільнення темпів зростання цін/тарифів на власну продукцію/послуги. Водночас ситуація на ринку праці залишається непростою.

"Лише респонденти будівництва очікували на незначне збільшення загальної чисельності працівників. Керівники інших секторів погіршили свої оцінки й очікували на подальше скорочення персоналу, найбільше – у сфері послуг", – зауважили у Нацбанку.

НБУ розраховує Індекс очікувань ділової активності (ІОДА) на основі щомісячного опитування бізнесу. У минулому місяці воно проводилося з 6 до 23 травня. В опитуванні взяли участь 449 підприємств.