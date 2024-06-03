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бізнес (1099) НБУ (9069) опитування (310) мобілізація (444)

Проблеми зі світлом, курсом гривні та мобілізацією: Бізнес погіршив прогнози роботи вперше після зими

ввп,війна,економіка,інфляція,макроекономіка

Після двох місяців позитивних настроїв поспіль у травні бізнес погіршив оцінки результатів своєї діяльності.

Про це свідчить Індекс очікувань ділової активності (ІОДА) бізнесу, який у травні знизився до 48 пунктів із 52,3 у квітні, повідомляє пресслужба Національного банку (НБУ).

На настрої підприємств усіх секторів вплинули:

  • ️посилення інтенсивності бойових дій та обстрілів інфраструктурних об’єктів;
  • ️дефіцит електроенергії;
  • ️зростання виробничих витрат через високі ціни на пальне та здорожчання логістики;
  • ️слабкий інвестиційний попит;
  • ️погіршення курсових очікувань;
  • ️значний дефіцит кваліфікованих кадрів;
  • ️невизначеність щодо подальшого перебігу бойових дій та умов мобілізації співробітників.

"Всі ці фактори ускладнили економічну активність та вплинули на погіршення очікувань підприємств усіх секторів, які беруть участь у щомісячних опитуваннях Національного банку", – вказують у Нацбанку.

Зокрема, підприємства промисловості погіршили оцінки щодо результатів своєї діяльності на найближчу перспективу під впливом високих безпекових ризиків, здорожчання виробничих витрат та дефіциту електроенергії: секторальний індекс у травні становив 48,8 (у квітні – 51,7).

Підприємства торгівлі також погіршили свої очікування на тлі здорожчання імпорту, високих цін на пальне та зниження попиту: секторальний індекс – 47,7 (у квітні – 51,8).

Підприємства будівництва песимістично оцінили свої економічні результати, незважаючи на сприятливі погодні умови та сталий внутрішній попит: секторальний індекс – 49,8 (у квітні – 53,4).

Підприємства сфери послуг також погіршили очікування щодо економічних перспектив, зважаючи на брак кваліфікованих кадрів, здорожчання логістичних витрат та слабкий попит: секторальний індекс знизився до 47,2 (у квітні – 53,1).

Індекс очікувань ділової активності (ІОДА) бізнесу у травні 2024 року.

При цьому більшість опитаних респондентів очікують на сповільнення темпів зростання цін/тарифів на власну продукцію/послуги. Водночас ситуація на ринку праці залишається непростою.

"Лише респонденти будівництва очікували на незначне збільшення загальної чисельності працівників. Керівники інших секторів погіршили свої оцінки й очікували на подальше скорочення персоналу, найбільше – у сфері послуг", – зауважили у Нацбанку.

НБУ розраховує Індекс очікувань ділової активності (ІОДА) на основі щомісячного опитування бізнесу. У минулому місяці воно проводилося з 6 до 23 травня. В опитуванні взяли участь 449 підприємств.

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к сожалению это только начало ухудшения....
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03.06.2024 15:23 Відповісти
як неочікувано! ми два роки сподівалися на зміцнення гривні попри скорочення економіки, розвиток бізнесу - всупереч тупорилій мобілізації, стабілізації бізнесів - не зважаючи на систематичну руйнацію енегретики ****** генії при владі
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03.06.2024 15:35 Відповісти
Єдине, чого ЗЄ не просрав, а тільки збільшив за ці 5 років - це його особисті статки.
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03.06.2024 15:45 Відповісти
якщо (коли) піднімуть податки валютним ФОПам (айті) - більшість закриються і перереєструються в інших країнах, бо не буде інакшого сенсу. без притоку свіжої валюти все стане набагато гірше.
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03.06.2024 16:28 Відповісти
"Після двох місяців позитивних настроїв поспіль у травні бізнес погіршив оцінки результатів своєї діяльності."

Треба ще почекати пару років і вже не буде кому погіршувати оцінку результатів ... "зелені" доб'ють бізнес , як і країну!

"Кожен з вас Президент" - казав українцям 20 травня 2019 року на инаугурації Найвеличніший Лідер ********** .... ну-ну , оце тепер вигрібають бізнес та "президенти73%" разом з країною .
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03.06.2024 17:39 Відповісти
інтерпретуйте як: "мої провини -- це ваші провини..."
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04.06.2024 09:58 Відповісти

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