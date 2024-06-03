Проблеми зі світлом, курсом гривні та мобілізацією: Бізнес погіршив прогнози роботи вперше після зими
Після двох місяців позитивних настроїв поспіль у травні бізнес погіршив оцінки результатів своєї діяльності.
Про це свідчить Індекс очікувань ділової активності (ІОДА) бізнесу, який у травні знизився до 48 пунктів із 52,3 у квітні, повідомляє пресслужба Національного банку (НБУ).
На настрої підприємств усіх секторів вплинули:
- ️посилення інтенсивності бойових дій та обстрілів інфраструктурних об’єктів;
- ️дефіцит електроенергії;
- ️зростання виробничих витрат через високі ціни на пальне та здорожчання логістики;
- ️слабкий інвестиційний попит;
- ️погіршення курсових очікувань;
- ️значний дефіцит кваліфікованих кадрів;
- ️невизначеність щодо подальшого перебігу бойових дій та умов мобілізації співробітників.
"Всі ці фактори ускладнили економічну активність та вплинули на погіршення очікувань підприємств усіх секторів, які беруть участь у щомісячних опитуваннях Національного банку", – вказують у Нацбанку.
Зокрема, підприємства промисловості погіршили оцінки щодо результатів своєї діяльності на найближчу перспективу під впливом високих безпекових ризиків, здорожчання виробничих витрат та дефіциту електроенергії: секторальний індекс у травні становив 48,8 (у квітні – 51,7).
Підприємства торгівлі також погіршили свої очікування на тлі здорожчання імпорту, високих цін на пальне та зниження попиту: секторальний індекс – 47,7 (у квітні – 51,8).
Підприємства будівництва песимістично оцінили свої економічні результати, незважаючи на сприятливі погодні умови та сталий внутрішній попит: секторальний індекс – 49,8 (у квітні – 53,4).
Підприємства сфери послуг також погіршили очікування щодо економічних перспектив, зважаючи на брак кваліфікованих кадрів, здорожчання логістичних витрат та слабкий попит: секторальний індекс знизився до 47,2 (у квітні – 53,1).
При цьому більшість опитаних респондентів очікують на сповільнення темпів зростання цін/тарифів на власну продукцію/послуги. Водночас ситуація на ринку праці залишається непростою.
"Лише респонденти будівництва очікували на незначне збільшення загальної чисельності працівників. Керівники інших секторів погіршили свої оцінки й очікували на подальше скорочення персоналу, найбільше – у сфері послуг", – зауважили у Нацбанку.
НБУ розраховує Індекс очікувань ділової активності (ІОДА) на основі щомісячного опитування бізнесу. У минулому місяці воно проводилося з 6 до 23 травня. В опитуванні взяли участь 449 підприємств.
Будь ласка, зачекайте...
Треба ще почекати пару років і вже не буде кому погіршувати оцінку результатів ... "зелені" доб'ють бізнес , як і країну!
"Кожен з вас Президент" - казав українцям 20 травня 2019 року на инаугурації Найвеличніший Лідер ********** .... ну-ну , оце тепер вигрібають бізнес та "президенти73%" разом з країною .