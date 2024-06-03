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імпорт (2249) експорт (3737) Євросоюз (4907) електроенергія (4083)

Україна імпортувала рекордний обсяг електроенергії у травні. Найбільше – з Угорщини

электроэнергия

У травні Україна імпортувала рекордні 448 тисяч МВт-год електроенергії з країн ЄС та Молдови.

Це майже вдвічі більше, ніж у квітні, свідчать підрахунки галузевого видання ExPro.

Найбільше імпорту залучалось на 20 годину доби – в середньому 1394 МВт.

Найбільшу частку у структурі імпорту зайняла Угорщина – 45,8%, найменшу – Молдова (7%).

У травні 2024 року Україна імпортувала рекордний обсяг електроенергії.

Водночас експорт електроенергії з України у травні впав втричі – до 3878 МВт-год, а з 12 травня експорт взагалі припинився.

Як повідомлялося, у квітні 2024 року імпорт електроенергії в Україну збільшився на 34%, порівняно з березнем, – до 225 тис. МВт-год. Водночас експорт електроенергії у квітні впав у 10 разів – до 12 тис. МВт-год.

Що відомо про наслідки останніх атак РФ на енергетику України

Як повідомлялося, внаслідок останніх ворожих обстрілів Україна втратила понад 9 ГВт потужностей генерації електроенергії.

Через це Міненерго закликає підприємства використовувати всі можливості для імпорту електроенергії, щоб уникнути потенційних обмежень у споживанні.

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А как же тогда про орбана-торбана?
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03.06.2024 15:20 Відповісти
Молдова та Угорщина завжди купували електроенергію. Невже в Молдові побудували нові електростанції? Досить дурити народ України.
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03.06.2024 15:22 Відповісти
Чим " дурити"?
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03.06.2024 15:31 Відповісти
В нас ніхто наперед не думає. Як Зе ляпає язиком так і тут... З угорщини можно імпортувати електрику тільки в так званий Бурштиновий острів (це зона Закарпатя). І ось скажіть мені будь ласка куди ця електрика? На Букавель? І куди зникли генеруючі потужності?
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03.06.2024 17:44 Відповісти

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