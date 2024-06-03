Нацбанк продав рекордний обсяг валюти з початку року на тлі падіння курсу гривні
Чистий продаж доларів Національним банком за тиждень з 27 по 31 травня зріс до $1,08 мільярда, порівняно із $684 млн тижнем раніше.
Зокрема, НБУ продав минулого тижня на міжбанківському ринку $1,09 млрд для підтримки курсу гривні, а купив – лише $10 млн, свідчать дані на сайті регулятора.
Обсяг тижневого продажу валюти став рекордним із жовтня минулого року, коли НБУ відмовився від фіксованого курсу гривні і перейшов до режиму керованої курсової гнучкості.
Загалом у травні чистий продаж валюти Нацбанком зріс до $3,07 млрд, це найбільший місячний показник з початку року.
Загалом від початку року Нацбанк продав із резервів $11,3 мільярда, а купив – $0,12 млрд.
Як повідомлялося, попри інтервенції Нацбанку, курс гривні минулого тижня впав до історичного мінімуму щодо долара США та євро.
Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на понеділок, 3 червня, на рівні 40,5373 грн/$, порівняно із 40,5001 грн/$ у п'ятницю. Водночас курс гривні до євро впав на 17 копійок – до 43,9850 грн за євро.
Будь ласка, зачекайте...
Все - пердячий газ та потужне зростання скінчилися?
або
качелі ще ніхто не відміняв.
Володимир Зеленський під час наради на Закарпатській митниці 9 липня 2019 р.: "Якось нам казали: буде долар по 45 грн при Зеленському, буде хаос, буде війна - дивіться, нічого не сталося".
Зебіли вже не скажуть, що ніхто не казав...
А ще Порох їх не навчив руки мити після туалету.
Також коли треба гроші, то влада просто вмикає станок і розмиває основну масу грошей, влада отримує гроші, але загалом всі стають біднішими.
Якщо перейти на іншу валюту, то владі прийдеться думати як притягнути гроші в Україну, бо навіть собі на з.п. вони муситимуть заробляти, а не друкувати.
Але по факту своя грошова одиниця має багато своїх плюсів і не залежність від інших (можна почитати), але по факту в Україні гривня своя, але все прив'язано до долара і нажаль основний бонус, що гроші у людей можна витягувати просто вмикаючи станок і друкуючи гроші, але не до чого хорошого такий підхід не доведе.
Тобто якщо країна вводить ЄВРО чи ДОЛАР, то вона повинна заробляти гроші, або наприклад жити на дотації від Євросоюзу. Бо якщо долар не заробляти, до де його взяти, якщо друкувати не можна. Ключове, що треба буде заробляти, а для нашої влади за всі роки тільки позичок введення евро чи долара може бути дуже плачевно.
Да і одна тільки тільки купівля-продаж валют населенням, це величезні гроші для держави і Національного банку України. Бо багато операцій дозволені тільки в грн, і долари приходиться продавати, щоб отримати грн.
Хто цікавиться, то це все є у відкритому доступі, що, як, чому і т.д.
Нажаль в Україні дуже часто зловживали станком для закривання дірок фінансових.
І на рахунок домовитися з ЄС, то вже показали за зброю і договори, обіцянки-цяцянки.