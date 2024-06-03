БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
2305 відвідувачів онлайн
Новини
2 064 14
валюта (2059) гривня (1463) курс (1414) НБУ (9069) обмін валюти (615)

Нацбанк продав рекордний обсяг валюти з початку року на тлі падіння курсу гривні

долар

Чистий продаж доларів Національним банком за тиждень з 27 по 31 травня зріс до $1,08 мільярда, порівняно із $684 млн тижнем раніше.

Зокрема, НБУ продав минулого тижня на міжбанківському ринку $1,09 млрд для підтримки курсу гривні, а купив – лише $10 млн, свідчать дані на сайті регулятора.

Обсяг тижневого продажу валюти став рекордним із жовтня минулого року, коли НБУ відмовився від фіксованого курсу гривні і перейшов до режиму керованої курсової гнучкості.

Загалом у травні чистий продаж валюти Нацбанком зріс до $3,07 млрд, це найбільший місячний показник з початку року.

Продаж валюти Нацбанком у травні 2024 року.

Загалом від початку року Нацбанк продав із резервів $11,3 мільярда, а купив – $0,12 млрд.

Читайте також: Рекордне падіння гривні триває: Нацбанк встановив офіційний курс долара на понеділок

Як повідомлялося, попри інтервенції Нацбанку, курс гривні минулого тижня впав до історичного мінімуму щодо долара США та євро.

Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на понеділок, 3 червня, на рівні 40,5373 грн/$, порівняно із 40,5001 грн/$ у п'ятницю. Водночас курс гривні до євро впав на 17 копійок – до 43,9850 грн за євро.

Автор: 
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Топ коментарі
+3
А що там з неймовірним зростанням жирів у маслі, про яке ще недавно ******* Мінекономіки та НБУ?

Все - пердячий газ та потужне зростання скінчилися?
показати весь коментар
03.06.2024 14:09
+3
Тримають долар як при Янику.

Володимир Зеленський під час наради на Закарпатській митниці 9 липня 2019 р.: "Якось нам казали: буде долар по 45 грн при Зеленському, буде хаос, буде війна - дивіться, нічого не сталося".
показати весь коментар
03.06.2024 14:18
+3
всеодно якось буде винен Порошенко - я поки не знаю як але вони придумають.
показати весь коментар
03.06.2024 14:34
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А що там з неймовірним зростанням жирів у маслі, про яке ще недавно ******* Мінекономіки та НБУ?

Все - пердячий газ та потужне зростання скінчилися?
показати весь коментар
03.06.2024 14:09 Відповісти
Ну значить скоро гривня почне укріплюватись
або
качелі ще ніхто не відміняв.
показати весь коментар
03.06.2024 14:15 Відповісти
Тримають долар як при Янику.

Володимир Зеленський під час наради на Закарпатській митниці 9 липня 2019 р.: "Якось нам казали: буде долар по 45 грн при Зеленському, буде хаос, буде війна - дивіться, нічого не сталося".
показати весь коментар
03.06.2024 14:18 Відповісти
Все ж таки казали...
Зебіли вже не скажуть, що ніхто не казав...
показати весь коментар
03.06.2024 14:24 Відповісти
всеодно якось буде винен Порошенко - я поки не знаю як але вони придумають.
показати весь коментар
03.06.2024 14:34 Відповісти
Тю. Вже все озвучено - Порох винуватий у тому, що дебіли обрали ЗЄ.

А ще Порох їх не навчив руки мити після туалету.
показати весь коментар
03.06.2024 15:32 Відповісти
Мінус 30 млрд дол за рік. Чому просто не відмовитись від гривні на користь долара, як національної валюти. Багато країн перейшли, навіть без дозволу США. Ми що багаті витрачати такі суми на рік?
показати весь коментар
03.06.2024 14:31 Відповісти
Або на євро, не принципово.
показати весь коментар
03.06.2024 14:33 Відповісти
Бо доллар не можна друкувати, а гривню можна. Якщо перейти на долар, то треба щоб хтось його привозив, або туристи, або товари на експорт і т.д.

Також коли треба гроші, то влада просто вмикає станок і розмиває основну масу грошей, влада отримує гроші, але загалом всі стають біднішими.

Якщо перейти на іншу валюту, то владі прийдеться думати як притягнути гроші в Україну, бо навіть собі на з.п. вони муситимуть заробляти, а не друкувати.

Але по факту своя грошова одиниця має багато своїх плюсів і не залежність від інших (можна почитати), але по факту в Україні гривня своя, але все прив'язано до долара і нажаль основний бонус, що гроші у людей можна витягувати просто вмикаючи станок і друкуючи гроші, але не до чого хорошого такий підхід не доведе.
показати весь коментар
03.06.2024 15:42 Відповісти
Схема з друкуванням грошей нормально працює тільки у США та в Брюселі, адже їхні гроші використовують по всьому світу. Економіка світу зростає, а отже потребує більше грошей. Якщо не нагліти зі станком, то навіть додаткової інфляції не буде. У нас коли друкують, то це одразу сильно збільшує грошову масу. І вже через місяць маємо тиск на курс гривні, інфляцію, зниження доходу бюджету у доларовому еквіваленті. Тобто користі від цього мало і не довго. Люди, хто відкладав, одразу стають обкраденими. Краще замість станка для регулювання під час кризи використовувти плаваючі видатки/пенсії/зп (наприклад, -1-5%). Ніхто не інвестуватиме в країну, де кожні 5 років суттєва зміна курсу. Можна домовитися з ЄС при переході - іншим країнам ЄС друкували безкоштовно.
показати весь коментар
03.06.2024 19:33 Відповісти
Так, США має ексклюзивне право милити гроші світу і обесцінювати за потреби бакси всіх людей світу, цим самим отримати гроші для себе. Ніхто цього не заперечує і всі це знають. Так само і євро, але друкувати євро мають право не всі країни, у яких євро, а ТІЛЬКИ ЄЦБ має право дозволяти дизайн і друк банкнот євро, а також обсяг викарбуваних монет євро.

Тобто якщо країна вводить ЄВРО чи ДОЛАР, то вона повинна заробляти гроші, або наприклад жити на дотації від Євросоюзу. Бо якщо долар не заробляти, до де його взяти, якщо друкувати не можна. Ключове, що треба буде заробляти, а для нашої влади за всі роки тільки позичок введення евро чи долара може бути дуже плачевно.

Да і одна тільки тільки купівля-продаж валют населенням, це величезні гроші для держави і Національного банку України. Бо багато операцій дозволені тільки в грн, і долари приходиться продавати, щоб отримати грн.

Хто цікавиться, то це все є у відкритому доступі, що, як, чому і т.д.

Нажаль в Україні дуже часто зловживали станком для закривання дірок фінансових.

І на рахунок домовитися з ЄС, то вже показали за зброю і договори, обіцянки-цяцянки.
показати весь коментар
03.06.2024 20:03 Відповісти
Так, краще заробляти самостійно, експортуючі товари. За останні 9 місяців ми експортували морським шляхом близько 50 млрд тонн. Це не сильно відрізняється від довоєнного. Хоча ціни на метал і зерно впали. З 2014 по 2019 рік заробляли самі. Станок майже не включали, відсоток кредитів до ВВП значно знизився. Для мене головний показник - це мінус 30 млрд дол за рік витрачено з бюджету на підтримку курсу. А це могла бути додаткова армія. Що держава може заробляти на курсі, знаю, але зараз у рази більше втрачає, ніж заробляє. Якщо наш експорт близько 50 млрд дол. А тут 30 млрд на вітер на підтримку курсу. Що заробили, те й витратили.
показати весь коментар
03.06.2024 20:59 Відповісти
5-ть "найефективніших" скуповують валюту за змародерині на крові гривні.
показати весь коментар
03.06.2024 15:55 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 