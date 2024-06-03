Литва підписала контракт із Rheinmetall на будівництво заводу з виробництва боєприпасів

Литва підписала угоду з німецьким оборонним концерном Rheinmetall на 180 млн євро стосовно будівництва збройового заводу.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства економіки та інновацій Литви, передає Укрінформ.

"Будівництво заводу Rheinmetall у Литві є надзвичайно значущим кроком до задоволення нагальних потреб оборони та безпеки нашої країни. Це допоможе забезпечити безперебійний доступ до необхідної зброї та боєприпасів, оскільки ми самі вироблятимемо це для захисту Європи", – заявила очільниця відомства Аушріне Армонайте.

Очікується, що після інвестування понад 180 млн євро нове виробництво створить щонайменше 150 нових робочих місць.

Місцезнаходження інвестиційного проєкту, якому надано статусу "великого", має бути оголошено найближчими тижнями. Завод вироблятиме десятки тисяч боєприпасів на рік.

Раніше, 14 березня 2024 року, генеральний директор німецького збройового концерну Rheinmetall Армін Паппергер під час презентації результатів діяльності компанії за 2023 рік оголосив про плани створити в Україні щонайменше чотири заводи.

У травні цього року стало відомо, що Rheinmetall планує створити в Україні спільне підприємство, спрямоване на виробництво ППО.