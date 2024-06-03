Більшу частину сектору розробки дронів для ЗСУ займає приватний бізнес, – Міноборони

Майже 100% дронів для Збройних Сил розробляють в Україні, більшу частину в цьому секторі займає приватний бізнес.

Про це повідомив заступник міністра оборони Дмитро Кліменков, передає Інтерфакс-Україна.

"Дрони. Пріоритет також дуже важливий. Майже 100% усіх виробів розробляється в Україні. Тобто, в цьому секторі якраз більшу частину займає приватний бізнес, і це добре, тому що це теж про економіку. Агентство оборонних закупівель нещодавно вперше оголосило конкурентні торги в закритому режимі через Prozorro на закупівлю 20 тис. дронів, з орієнтовною вартістю до 3 млрд грн", – розповів Кліменков.

За його словами, частково ці торги вже відбулися, і "Міноборони отримало хороші результати і за продуктом, і за ціною. Уже законтрактовано близько 7 тис. дронів".

"Відбулися торги, і зараз проходять перевірку і кваліфікацію ще близько 7 тис. І понад 1 млрд грн уже цього бюджету вже використано, і ми рухаємося цим шляхом", – додав він.

У лютому цього року секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов заявляв, що 90% замовлень із виробництва безпілотних систем отримують українські виробники.

Детальніше про виробництво дронів в Україні читайте в матеріалі БізнесЦензор "Як отримати грант на виробництво дронів, або на малий бізнес".