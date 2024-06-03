У рейтингу найпопулярніших нових авто в Україні змінився лідер
У травні цього року лідерство на українському ринку нових легкових автомобілів із великим відривом здобув кросовер Toyota RAV-4.
Про це йдеться в повідомленні асоціації "Укравтопром".
Як зазначається, продажі Toyota RAV-4 взагалі перебільшили травневі результати будь-якої марки авто.
За рахунок 10 найпопулярніших моделей було сформовано більше третини травневого ринку нових легковиків.
Топ-10 найпопулярніших автомобілей у травні
Найпопулярнішими моделями стали:
- Toyota RAV-4 – 475 машин;
- Renault Duster – 391 авто;
- Mitsubishi L200 – 152;
- KIA Sportage – 148;
- Mazda CX5 – 125;
- Skoda Kodiaq – 121;
- Toyota Camry – 114;
- Suzuki SX4 – 113;
- Volkswagen ID.4 – 110;
- BMW X5 – 109 автомобілів.
Раніше повідомлялося, що впродовж першого кварталу 2024 року в Україну було імпортовано 86,59 тис. легкових автомобілів (вживаних та нових). Їхня загальна митна вартість становила $1,13 млрд.
У 2023 році в Україні було зареєстровано майже 61 тис. нових легковиків, що на 60,6% більше ніж роком раніше. Водночас українці придбали 214,4 тис. вживаних легкових авто. Це на 45% менше, ніж 2022 року.
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