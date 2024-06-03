У рейтингу найпопулярніших нових авто в Україні змінився лідер

У травні цього року лідерство на українському ринку нових легкових автомобілів із великим відривом здобув кросовер Toyota RAV-4.

Про це йдеться в повідомленні асоціації "Укравтопром".

Як зазначається, продажі Toyota RAV-4 взагалі перебільшили травневі результати будь-якої марки авто.

За рахунок 10 найпопулярніших моделей було сформовано більше третини травневого ринку нових легковиків.

Топ-10 найпопулярніших автомобілей у травні

Найпопулярнішими моделями стали:

Toyota RAV-4 – 475 машин;

Renault Duster – 391 авто;

Mitsubishi L200 – 152;

KIA Sportage – 148;

Mazda CX5 – 125;

Skoda Kodiaq – 121;

Toyota Camry – 114;

Suzuki SX4 – 113;

Volkswagen ID.4 – 110;

BMW X5 – 109 автомобілів.

Раніше повідомлялося, що впродовж першого кварталу 2024 року в Україну було імпортовано 86,59 тис. легкових автомобілів (вживаних та нових). Їхня загальна митна вартість становила $1,13 млрд.

У 2023 році в Україні було зареєстровано майже 61 тис. нових легковиків, що на 60,6% більше ніж роком раніше. Водночас українці придбали 214,4 тис. вживаних легкових авто. Це на 45% менше, ніж 2022 року.