Чехія запустила пілотний проєкт добровільного повернення біженців в Україну. Що пропонують?

Українські біженці, котрі отримали в Чехії статус тимчасового захисту і які хочуть повернутися в Україну, тепер мають можливість скористатися допомогою від держави.

Про це повідомляє Radio Prague International.

Так, Міністерство внутрішніх справ Чехії запускає пілотний проєкт добровільного повернення, завдяки якому біженцям буде сплачено квитки на автобус, а хворим – транспортування в машині швидкої допомоги. Пілотний проєкт триватиме з червня до листопада.

Чехія готова сплатити квитки для близько 400 осіб, а також організувати санітарний транспорт максимум для 30 пацієнтів.

Концепцію добровільного повернення було затверджено урядом у середині травня. На програму виділено 5,5 млн крон ($239,36 тис.).

Біженці зможуть скористатися можливістю оплачуваного добровільного повернення лише один раз.

У квітні, за даними МВС Чехії, у Чеській Республіці проживало близько 339 тис. громадян України, які залишили батьківщину через повномасштабне російське вторгнення.

Українські біженці в ЄС

Як повідомлялося, статус тимчасового захисту в країнах Європейського Союзу на кінець березня 2024 року мали 4,21 млн громадян країн, що не входять до ЄС та які залишили Україну внаслідок повномасштабної війни. На кінець лютого таких було 4,23 млн людей.

За даними Євростату, кількість українських біженців скоротилася одразу в дев'яти країнах. Зокрема, в Чехії (-20 700; -5,4%), Швеції (-9 960; -21,5%), Австрії (-9 130; -11,1%), Данії (-5 385; -14,5%) та Польщі (-1 680; -0,2%).

На кінець 2023 року статус тимчасового захисту в країнах ЄС мали 4,3 млн громадян. При цьому у Міжнародній організації з міграції не очікують потоку українських біженців, аналогічного до того, що був на початку повномасштабного вторгнення Росії.