У Росії поскаржились на блокування імпорту з Європи митниками Польщі та Литви

Митники Польщі та Литви почали блокувати на кордоні вантажі, що йдуть із Італії до Росії.

Про це заявив президент Асоціації італійських підприємців у Росії (GIM Unimpresa) Вітторіо Торрембіні, передає The Moscow Times.

"З боку Польщі та Литви спостерігається явна дискримінація. Їх митники можуть, наприклад, просто заблокувати вантажі, що йдуть до Росії з Італії, хоча вантажі несанкційні й усі документи справні", – сказав Торрембіні.

При цьому, за його словами, обидві країни пропускають до Росії вантажі, які відправляють самі, але найголосніше виступають за посилення обмежень щодо РФ.

На початку травня Литва, Латвія, Естонія, Польща та Фінляндія підписали спільну угоду про посилення та уніфікацію моніторингу санкцій ЄС проти Росії. Згідно з документом, країни обмінюватимуться інформацією та втручатимуться у разі виявлення обходу обмежень.

У Федеральній митній службі Росії неодноразово повідомляли про проблеми з пропуском вантажних машин на кордоні з Литвою. Наприкінці березня Вільнюс, за даними російського відомства, без пояснення причин на добу припинив перепустку вантажівок з Калінінградської області. Пізніше влада російського регіону пояснила подію масштабним збоєм у роботі митної системи Литви.

Як повідомлялося, у березні цього року Литва разом з Латвією, Естонією, Польщею та Чехією закликали Єврокомісію проаналізувати можливість обмеження імпорту в ЄС продуктів харчування з Білорусі та Росії.

Латвія стала першою країною ЄС, яка заборонила імпорт сільськогосподарської та кормової продукції з Білорусі та Росії. Ембарго почало діяти 8 березня.

Заборона поширюється на овочі, фрукти, ягоди та горіхи, крупи, кормову сировину та готові корми. До списку забороненого до ввезення потрапили картопля, помідори, цибуля, часник, капуста, морква, огірки та інші овочі. Також не можна ввозити до Латвії пшеницю, жито, ячмінь, овес, кукурудзу, рис, сорго та гречку.