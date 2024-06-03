Дефіцит електроенергії цього тижня повернеться в серйозному обсязі, – Кудрицький

Цього тижня ситуація в енергосистемі України буде складнішою, ніж в останні дні травня.

Про це заявив голова "Укренерго" Володимир Кудрицький в ефірі Суспільне. Студія.

"Дефіцит, якого ми були позбавлені протягом кількох днів на цьому тижні, повернеться. І повернеться в досить серйозному обсязі", – сказав Кудрицький.

За його словами, така ситуація спричинена трьома факторами:

виведення у плановий ремонт двох блоків атомних електростанцій,

наслідки обстрілів об'єктів енергетики 31 травня і 1 червня,

прогнозоване зростання споживання електроенергії через підвищення температури та використання кондиціонерів.

За словами Кудрицького, дефіцит електроенергії не може фізично бути перекритим імпортом із країн Європи.

Раніше в.о. голови правління НАЕК "Енергоатом" Петро Котін заявив, що енергоблоки, які планують вивести в ремонт, повернуть до роботи через два місяці.

До того глава Міненерго Герман Галущенко говорив, що до зими в системі будуть усі дев'ять доступних Україні енергоблоків АЕС (загальна потужність 7,8 ГВт).

Як повідомлялося, що 3 червня, з 00:00 і впродовж доби, по всій території України діятимуть ліміти на споживання електроенергії.

Чому відключають світло

Як повідомлялося, у ніч проти 1 червня ворог здійснив шостий масований ракетно-дроновий удар по енергетичній інфраструктурі України з 22 березня. Під атаку потрапили енергооб'єкти у п'яти областях. Також серйозно пошкоджено обладнання двох ТЕС та двох ГЕС.

Із кінця березня руйнувань зазнали Бурштинська, Ладижинська, Зміївська, Трипільська ТЕС, а також гідроелектростанції. Загалом уряд оцінює втрату генеруючих потужностей на рівні 8 ГВт.

Через дефіцит потужності внаслідок обстрілів оператор енергосистеми НЕК "Укренерго" з початку травня почав обмежувати енергоживлення промисловості, а з 14 травня обмеження електропостачання поширили на побутових споживачів.

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький попереджав, що повністю уникнути відключень не вдасться ні влітку, ні восени.