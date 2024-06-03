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Новини
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відеофіксація (26) ДТП (59)

Українці за чотири роки сплатили штрафів за порушення ПДР на понад 2 мільярди

камера

За чотири роки від початку введення в Україні автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху поліцейські винесли понад 10 млн постанов: із цієї кількості було виконано 89% постанов та сплачено штрафів на суму понад 2,1 млрд грн.

Про це повідомив заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

За його словами, на сьогодні 265 приладів контролю працюють у місцях концентрації ДТП з тяжкими наслідками. Камери функціонують у 25 містах та 15 областях держави, окрім областей, де тривають бойові дії.

Цьогоріч до системи фіксації було підключено 50 приладів контролю, з них відновили роботу 19 приладів, які були підключені до вторгнення РФ, та 31 прилад підключено вперше.

"За чотири роки поліцейські винесли понад 10 млн постанов – саме стільки разів ми притягнули до відповідальності порушників швидкісного режиму та тих, хто не дотримувався правил проїзду смугою громадського транспорту. Із цієї кількості було виконано 89% постанов та сплачено штрафів на загальну суму понад 2,1 млрд грн", – розповів Білошицький.

Швидкість залишається однією з найпоширеніших причин ДТП з тяжкими наслідками. Проте, за чотири роки роботи в місцях, де встановлені камери автоматичної фіксації, кількість ДТП з тяжкими наслідками знизилась втричі.

До запуску системи фіксації кількість ДТП з загиблими та/або травмованими в місцях встановлення приладів контролю становила 541, наразі – 175 (47 випадків із причини перевищення швидкості).

"Наша мета – Vision Zero (нульова смертність на дорогах). І ми невпинно до неї йдемо", – запевнив Білошицький.

Як повідомлялося, систему автоматичної фото- та відеофіксації порушень правил дорожнього руху в Україні в робочому режимі запустили 1 червня 2020 року.

Автор: 
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Топ коментарі
+6
Мусора знову показують що вони якби потрібні, а скільки вони сплатили за свої порущення...гидко дивитися на це.
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03.06.2024 10:09
+3
Понакупляли китайського фуфла по цінам зебіленського асфальту та ще й не знають, що тепер всі дані йдуть до СіЦзіпіньського кореша *****...
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03.06.2024 10:00
+2
О ! Зібралися 5 ображених поліцією шоферів (чи водіїв) !! Що, джигіти, правила порушували ??
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03.06.2024 11:07
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Понакупляли китайського фуфла по цінам зебіленського асфальту та ще й не знають, що тепер всі дані йдуть до СіЦзіпіньського кореша *****...
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03.06.2024 10:00 Відповісти
Мусора знову показують що вони якби потрібні, а скільки вони сплатили за свої порущення...гидко дивитися на це.
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03.06.2024 10:09 Відповісти
До запуску системи фіксації кількість ДТП з загиблими та/або травмованими в місцях встановлення приладів контролю становила 541, наразі - 175 (47 випадків із причини перевищення швидкості).

Ви у статистику не потрапили. Вже результат !
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03.06.2024 11:09 Відповісти
а скільки ще не сплатили, бо ніхто не бачив, чи на місці "парєшалі" ??? Чи невже так складно їздити за правилами? Живу в Естонії, жодного штрафу!! Ще жодного разу поліціянти не зупиняли !!
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03.06.2024 10:13 Відповісти
У чому проблема раз на місяць перевірити наявність штрафів у безкоштовних джерелах?
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03.06.2024 11:09 Відповісти
По перше, пост про вчинення службового злочину посадовими особами національної поліції і виконавчої служби.
По друге, коли вам буде за 70 років, буде цікаво подивитись як ви будете усьо часто, густо перевіряти.
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03.06.2024 14:53 Відповісти
Тобто, порушник не контачить за місцем реєстрації ?? А чому ?
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03.06.2024 16:53 Відповісти
О ! Зібралися 5 ображених поліцією шоферів (чи водіїв) !! Що, джигіти, правила порушували ??
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03.06.2024 11:07 Відповісти

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