Українці за чотири роки сплатили штрафів за порушення ПДР на понад 2 мільярди

За чотири роки від початку введення в Україні автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху поліцейські винесли понад 10 млн постанов: із цієї кількості було виконано 89% постанов та сплачено штрафів на суму понад 2,1 млрд грн.

Про це повідомив заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

За його словами, на сьогодні 265 приладів контролю працюють у місцях концентрації ДТП з тяжкими наслідками. Камери функціонують у 25 містах та 15 областях держави, окрім областей, де тривають бойові дії.

Цьогоріч до системи фіксації було підключено 50 приладів контролю, з них відновили роботу 19 приладів, які були підключені до вторгнення РФ, та 31 прилад підключено вперше.

"За чотири роки поліцейські винесли понад 10 млн постанов – саме стільки разів ми притягнули до відповідальності порушників швидкісного режиму та тих, хто не дотримувався правил проїзду смугою громадського транспорту. Із цієї кількості було виконано 89% постанов та сплачено штрафів на загальну суму понад 2,1 млрд грн", – розповів Білошицький.

Швидкість залишається однією з найпоширеніших причин ДТП з тяжкими наслідками. Проте, за чотири роки роботи в місцях, де встановлені камери автоматичної фіксації, кількість ДТП з тяжкими наслідками знизилась втричі.

До запуску системи фіксації кількість ДТП з загиблими та/або травмованими в місцях встановлення приладів контролю становила 541, наразі – 175 (47 випадків із причини перевищення швидкості).

"Наша мета – Vision Zero (нульова смертність на дорогах). І ми невпинно до неї йдемо", – запевнив Білошицький.

Як повідомлялося, систему автоматичної фото- та відеофіксації порушень правил дорожнього руху в Україні в робочому режимі запустили 1 червня 2020 року.