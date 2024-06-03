На станції метро "Вокзальна" в Києві почнуть ремонтувати ескалатор. Роботи триватимуть до кінця літа

На станції метро "Вокзальна" в Києві розпочнеться плановий капітальний ремонт ескалатора №2, роботи триватимуть орієнтовно до 30 серпня.

Про це йдеться в повідомленні Київської міської державної адміністрації.

"Ескалатори були введені в експлуатацію разом із пуском станції метро "Вокзальна". Майже 64 роки вони перевозять пасажирів столичної підземки. Пробіг ескалатора №2 складає більше 150 тис. кілометрів. Тож, відповідно до регламенту, ескалатор потребує капітального ремонту", – сказано в повідомленні.

У межах цих робіт фахівці повністю розберуть механізм, проведуть заміну зношених запчастин та інші необхідні роботи.

Як повідомлялося, з 3 червня в київському метрополітені змінився графік руху поїздів.

До того повідомлялося, що КП "Київський метрополітен" збільшить інтервали руху поїздів на 45-60 секунд на всіх лініях підземки. Головна причина – гострий дефіцит машиністів та електромеханіків.