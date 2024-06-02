Сьогодні вночі та завтра весь день діятимуть графіки відключення світла, – "Укренерго"

Завтра, 3 червня, з 00:00 і впродовж доби по всій території України діятимуть ліміти на споживання електроенергії.

Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".

"При перевищенні лімітів обленерго можуть застосовувати для промислових і побутових споживачів графіки погодинних відключень", – сказано в повідомленні.

Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежується.

2 червня по всій території країни діють ліміти на споживання електроенергії для населення та промисловості – з 01:00 до 05:00 та з 19:00 до 24:00.

Чому відключають світло

Як повідомлялося, у ніч проти 1 червня ворог здійснив шостий масований ракетно-дроновий удар по енергетичній інфраструктурі України з 22 березня. Під атаку потрапили енергооб'єкти у п'яти областях. Також серйозно пошкоджено обладнання двох ТЕС та двох ГЕС.

Із кінця березня руйнувань зазнали Бурштинська, Ладижинська, Зміївська, Трипільська ТЕС, а також гідроелектростанції. Загалом уряд оцінює втрату генеруючих потужностей на рівні 8 ГВт.

Через дефіцит потужності внаслідок обстрілів оператор енергосистеми НЕК "Укренерго" з початку травня почав обмежувати енергоживлення промисловості, а з 14 травня обмеження електропостачання поширили на побутових споживачів.

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький попереджав, що повністю уникнути відключень не вдасться ні влітку, ні восени.