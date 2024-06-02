Ціни на соняшникову олію в Україні та світі ростуть через обмежену пропозицію

У липні-серпні темпи експорту української соняшникової олії можуть сповільнитися. У травні ж законтрактовано 620 тонн олії на експорт, який відбувається швидкими темпами.

Про це йдеться в повідомленні "Всеукраїнської Аграрної Ради"

"Ціни на соняшникову олію зростають через обмежену пропозицію на світовому ринку. Основними виробниками соняшникової олії у світі є РФ та Україна. Росія експортує більшість своєї продукції до Китаю, тоді як інші країни-покупці звертаються до України, де пропозиція є обмеженою. Це призводить до зростання цін на соняшникову олію", – сказано в повідомленні.

Ціни на соняшник

Як зазначається, закупівельна ціна на соняшник в Україні перевищила 18 тис. грн за тонну, і заводи готові купувати його навіть за високими цінами через низький рівень запасів.

Відновлення роботи портів у березні-лютому призвело до значного зменшення запасів соняшника, що також впливає на зростання цін.

Переробні заводи працюють з мінімальним прибутком в очікуванні нового сезону олійних культур.

"Поточні ціни часто приносять заводам мінімальний прибуток або навіть збитки, але їхня головна мета – підтримувати роботу до початку сезону ріпака, коли на переробку надійде новий врожай. На цьому тижні очікується подальше зростання цін на соняшник. Заводи продовжуватимуть купувати соняшник за наявними цінами, які коливаються в межах 18,1 тис. – 18,2 тис. грн. До кінця тижня-початку наступного очікується, що закупівельні ціни досягнуть 19 тис. грн за тонну", – зазначили в організації.

Наприкінці березня повідомлялося, що найбільший у Молдові виробник олії – підприємство Floarea Soarelui – призупинив роботу через брак українського соняшнику.

У квітні повідомлялося, що світові ціни на продовольство почали зростати вперше за сім місяців. Найбільше – на олію.