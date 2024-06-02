Відзавтра в київському метро зміниться графік руху поїздів

Відзавтра 3 червня, у київському метрополітені змінять графік руху поїздів.

Про це йдеться в повідомленні Київської міської державної адміністрації.

Так, інтервали між поїздами становитимуть:

у пікові години орієнтовно 3-4 хвилини;

у міжпікові – 6:00-6:30 хвилин;

у вихідні дні інтервали залишаються без змін – 6-7 хвилин.

Графіки руху поїздів метрополітену складаються з урахуванням розміру пасажиропотоку та укомплектованості штату працівників підприємства, зокрема машиністами.

Раніше повідомлялося, що КП "Київський метрополітен" збільшить інтервали руху поїздів на 45-60 секунд на всіх лініях підземки. Головна причина – гострий дефіцит машиністів та електромеханіків.

Детальніше читайте в матеріалі: Немає робочих рук: в Україні дефіцит кадрів та зростання зарплати