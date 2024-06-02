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Київ (4603) Метрополітен (601)

Відзавтра в київському метро зміниться графік руху поїздів

метро,теремки,станція

Відзавтра 3 червня, у київському метрополітені змінять графік руху поїздів.

Про це йдеться в повідомленні Київської міської державної адміністрації.

Так, інтервали між поїздами становитимуть:

  • у пікові години орієнтовно 3-4 хвилини;
  • у міжпікові – 6:00-6:30 хвилин;
  • у вихідні дні інтервали залишаються без змін – 6-7 хвилин.

Графіки руху поїздів метрополітену складаються з урахуванням розміру пасажиропотоку та укомплектованості штату працівників підприємства, зокрема машиністами.

Раніше повідомлялося, що КП "Київський метрополітен" збільшить інтервали руху поїздів на 45-60 секунд на всіх лініях підземки. Головна причина – гострий дефіцит машиністів та електромеханіків.

Детальніше читайте в матеріалі: Немає робочих рук: в Україні дефіцит кадрів та зростання зарплати

Автор: 
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Топ коментарі
+10
Нехай клованів наберуть, у них всіх бронь
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02.06.2024 17:18
+3
Головна причина - гострий дефіцит машиністів та електромеханіків

Воювати будуть всі (с)
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02.06.2024 16:55
+1
Тільки виживуть не всі
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02.06.2024 17:16
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1
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02.06.2024 16:43 Відповісти
До цього не дійде ...
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02.06.2024 17:00 Відповісти
Головна причина - гострий дефіцит машиністів та електромеханіків

Воювати будуть всі (с)
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02.06.2024 16:55 Відповісти
Тільки виживуть не всі
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02.06.2024 17:16 Відповісти
Нехай клованів наберуть, у них всіх бронь
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02.06.2024 17:18 Відповісти
Наши люді (клоуни 95) мєтро нє пользуются...
посилання на вислів: наши люді в булочную по ночям нє єздят.
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02.06.2024 17:26 Відповісти
Наслідки покращення в тарифах на електроенергію, а не та пізд#@₴ яку вони озвучують
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02.06.2024 17:48 Відповісти
Взагалі враховуючи тарифи військовий стан та 73% тарифи на метро мають бути 50 грн, зробили це разом...
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02.06.2024 17:49 Відповісти
Можемо повторити. Вам не 73% втрачати вже нічого.)
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02.06.2024 17:53 Відповісти
У нас в магазин мясо не завезли, говорят, не возят, водителей нет. Скоро полный писец будет и на фронте и в тылу.
Агент путина Ермак получит медаль.
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02.06.2024 17:51 Відповісти
У метро поменшало пасажирів - нема кого возити за старим графіком.
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02.06.2024 20:29 Відповісти
Згоден. Треба взагалі метро закрити і всіх в окопи відправити.
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24.06.2024 23:02 Відповісти

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