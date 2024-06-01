"Укренерго" попередило про відключення уночі та ввечері 2 червня

У неділю, 2 червня, по всій території країни діятимуть ліміти на споживання електроенергії для населення та промисловості – з 01:00 до 05:00 та з 19:00 до 24:00.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Зазначається, що при перевищенні лімітів обленерго можуть застосувати графіки погодинних відключень.

Водночас енергоживлення об’єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, не обмежуються.

Як повідомлялося, у ніч проти 1 червня ворог здійснив шостий масований ракетно-дроновий удар по енергетичній інфраструктурі України з 22 березня. Під атаку потрапили енергооб'єкти у п'яти областях. Також серйозно пошкоджено обладнання двох ТЕС та двох ГЕС.

Через це "Укренерго" продовжило дію лімітів на споживання електроенергії ще на годину.

Із кінця березня руйнувань зазнали Бурштинська, Ладижинська, Зміївська, Трипільська ТЕС, а також гідроелектростанції. Загалом уряд оцінює втрату генеруючих потужностей на рівні 8 ГВт.

Через дефіцит потужності внаслідок обстрілів оператор енергосистеми НЕК "Укренерго" з початку травня почав обмежувати енергоживлення промисловості, а з 14 травня обмеження електропостачання поширили на побутових споживачів.

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький попереджав, що повністю уникнути відключень не вдасться ні влітку, ні восени.