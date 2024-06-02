TikTok розробляє копію застосунку, щоб уникнути блокування в США

Сервіс обміну короткими відео ТікТок працює над створенням копії свого головного алгоритму рекомендацій для користувачів у США. Це може призвести до появи окремої версії додатку, яка не буде залежати від його китайської материнської компанії ByteDance.

Про це пише Reuters із посиланням на джерела, передає AIN.UA.

Повідомляється, що зараз над проєктом працюють сотні програмістів як у США, так і в Китаї. Вони отримали завдання проаналізувати мільйони рядків коду та розібрати алгоритм, котрий підбирає користувачам відео, що їм подобаються.

Завдання інженерів полягає в тому, щоб виділити ту частину, яка буде використовуватися в американській версії, а також виключити будь-яку інформацію, пов'язану з китайськими користувачами.

Очікується, що цей процес займе щонайменше рік.

Також зазначається, що цей крок може заспокоїти американських законодавців, які прагнуть заборонити ТікТок.

Заборона TikTok у США

Раніше Палата представників американського Конгресу схвалила законопроєкт, який може спричинити заборону TikTok на американській території. Документ передбачає, що ByteDance має відмовитися від сервісу – інакше платформу можуть заборонити в США.

Робота над розділенням вихідного коду розпочалася минулого року, ще до того як з'явилася законодавча ініціатива. Президент США Джо Байден підписав документ у квітні.

За оцінками самої компанії, TikTok налічує близько 170 млн користувачів у США.

Виручка TikTok у США в 2023 році досягла рекордних $16 млрд.