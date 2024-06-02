Допомога військовим: ІТ-коаліція для України вже зібрала 58 мільйонів євро

ІТ-коаліція – спеціальна група держав у межах Контактної групи з питань оборони України ("формат Рамштайн"), яка зосереджена на наданні підтримки Міноборони та ЗСУ у сфері ІТ, зв’язку та кібербезпеки, – уже зібрала понад 58 млн євро фінансових та матеріальних внесків.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства оборони України за результатами засіданні керівної групи ІТ-коаліції під креівництвом Естонії та Люксембургу.

Про намір найближчим часом приєднатися до ІТ-коаліції під час засідання оголосила Іспанія.

Крім того, країни-члени ініціативи підтвердили нові внески у розмірі 22 млн євро від Люксембургу, Ісландії, Естонії та Бельгії.

"На початку травня перші ноутбуки, монітори та інші комунікаційні пристрої прибули в Україну. Естонія додатково робить внесок у розмірі 2 млн євро. Цей внесок буде використаний для розвитку системи "Оберіг", що забезпечує процес обліку військовозобов'язаних", – заявила заступниця міністра оборони Естонії Туулі Дунетон.

Перед засіданням коаліції відбулася технічна сесія, на якій розробники з Центру інновацій Міністерства оборони України презентували партнерам систему ситуаційної обізнаності DELTA.

Так, українські військові представили учасникам інструменти для планування операцій, технології інтеграції повітряних, морських та наземних дронів, захищений чат та стрімінгові сервіси з вбудованими функціями обробки інформації штучним інтелектом.

"Дякую нашим партнерам за постійну підтримку, нові внески та швидке закриття критичних потреб наших військових. Ініціатива ІТ-коаліції працює в двосторонньому порядку, ми ділимося з нашими партнерами власними напрацюваннями та досвідом. Наша співпраця виводить використання інформаційних технологій у бойових діях на новий рівень", – зазначила заступниця Міністра оборони України Катерина Черногоренко.

Зараз до складу коаліції входить 12 країн: Естонія та Люксембург як країни-лідери, Бельгія, Велика Британія, Данія, Ісландія, Італія, Латвія, Литва, Нідерланди, Японія та Україна.