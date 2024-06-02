Нацбанк зареєстрував торговельну марку PROSTIR e-Secure

Національний банк України отримав від Українського національного офісу інтелектуальної власності та інновацій свідоцтво про реєстрацію торговельної марки PROSTIR e-Secure. Цей документ є підтвердженням права власності Нацбанку на бренд PROSTIR e-Secure.

Про це йдеться в повідомленні НБУ.

"Реєстрація торговельної марки – важлива подія для кожної компанії та продукту, адже сприяє зростанню довіри та впізнаваності бренду серед споживачів, посилює конкурентоздатність та створює правовий фундамент для захисту інтелектуальної власності", – зазначив директор Департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку Національного банку Андрій Поддєрьогін.

Технологію PROSTIR e-Secure було впроваджено в національній картковій платіжній системі "Простір" у 2022 році.

Про технологію

PROSTIR e-Secure – технологія захисту операцій електронної комерції для учасників національної карткової платіжної системи "Простір", що побудована на протоколі EMV 3-D Secure версії 2.2.0 та представлена рішенням Directory Server, сертифікованим у EMVCo.

PROSTIR e-Secure є важливим інструментом підвищення рівня безпеки операцій у інтернеті з платіжними картками "Простір", зокрема мінімізації ризиків платіжного шахрайства.