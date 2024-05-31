У двох областях сталося масштабне порушення в мережах обленерго

У Дніпропетровській та Кіровоградській областях сталося масштабне технологічне порушення в мережах операторів системи розподілу електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Зазначається, що одночасно знеструмилися дві повітряні лінії, внаслідок чого без електрики залишилися місцева промисловість, побутові споживачі та залізниця, навіть фіксували збої в русі поїздів.

Наразі усіх споживачів заживлено.

Крім того, через негоду без світла залишилися 52 населених пункти у Хмельницькій області та 10 на Закарпатті. Загалом – близько 6,8 тисячі абонентів.

Як повідомлялося, унаслідок падіння уламків ракет вранці 31 травня у Києві була знищена трансформаторна підстанція.