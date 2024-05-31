У двох областях сталося масштабне порушення в мережах обленерго
У Дніпропетровській та Кіровоградській областях сталося масштабне технологічне порушення в мережах операторів системи розподілу електроенергії.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.
Зазначається, що одночасно знеструмилися дві повітряні лінії, внаслідок чого без електрики залишилися місцева промисловість, побутові споживачі та залізниця, навіть фіксували збої в русі поїздів.
Наразі усіх споживачів заживлено.
Крім того, через негоду без світла залишилися 52 населених пункти у Хмельницькій області та 10 на Закарпатті. Загалом – близько 6,8 тисячі абонентів.
Як повідомлялося, унаслідок падіння уламків ракет вранці 31 травня у Києві була знищена трансформаторна підстанція.
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Kan Kan 21c2f560
показати весь коментар31.05.2024 11:00 Відповісти Мені подобається 0
Patrick Bond ab3dd2dd
показати весь коментар31.05.2024 13:12 Відповісти Мені подобається 0
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