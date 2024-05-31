Більше не WOG Cafe. Пасажирів у швидкісних поїздах "Укрзалізниці" годуватиме інша компанія

Із 1 червня у швидкісних поїздах "Укрзалізниці" пасажирів годуватиме ТОВ "Понтем.УА" під брендом ray AB cafe. Раніше оператором харчування у поїздаї "Інтерсіті" та "Інтерсіті+" був WOG Cafe.

Про це повідомляє пресслужба "УЗ".

Зазначається, що в меню буде представлено 33 нових позиції, зокрема круасани, дитяче меню, рибний обід, веганські бургери, курячий бульйон, хот-доги, сирники та інше.

Ціни на комплексні обіди та воду в квитку лишаються без змін.

Також "Укрзалізниця" подякувала WOG Cafe за багаторічну співпрацю.

Як повідомлялося, у квітні "Укрзалізниця" обрала нову компанію, яка організовуватиме харчування пасажирів у швидкісних поїздах "Інтерсіті+" у наступні 5 років.

Переможцем торгів на надання послуги у системі SmartTender стала компанія ТОВ "Понтем.УА", їй вже направили пропозицію укласти угоду.

За даними у системі YouControl, засновником ТОВ "Понтем.УА" є литовська компанія "Балтійос паслаугу групе", а її бенефіціаром – Ірмантас Норкус. Компанія надає послуги з організації громадського харчування у школах, дитячих садках, лікарнях, державних та приватних підприємствах.