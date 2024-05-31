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Київ (4605) електроенергія (4085) ДТЕК (1343)

У Києві ракетні уламки знищили трансформаторну підстанцію

дтек

Унаслідок падіння уламків ракет у Києві у Голосіївському районі знищено трансформаторну підстанцію.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

"Сьогодні зранку уламки ракет пошкодили електромережі та повністю зруйнували трансформаторну підстанцію у Голосіївському районі столиці", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що о 8:10 енергетикам вдалося заживити більшість будинків за резервними джерелами.

Наразі без світла залишається близько 10 приватних будинків і одне комерційне приміщення. У компанії обіцяють повернути електрику до кінця дня.

Нагадаємо, уранці 31 травня росіяни завдали ракетного удару по Києву. Сили ППО знищили усі ворожі ракети.

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