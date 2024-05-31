Bloomberg оновив рейтинг найбагатших людей світу. Ахметов – єдиний українець у списку
Колишній гендиректор і засновник Amazon Джефф Безос очолив рейтинг найбагатших людей світу. Так, його стстки на сьогодні становлять $205 млрд.
За підрахунками агентства Bloomberg, статки Безоса від початку року зросли на $27,9 млрд, передає LIGA.net.
Французький бізнесмен Бернар Арно, який має контрольний пакет у компанії LVMH, опинився на другому місці, його статки становлять $203 млрд. Арно ще на початку травня посідав перше місце в цьому рейтингу.
На третьому місці – засновник компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск, статки якого оцінюють у $202 млрд.
До десятки найбагатших людей світу також увійшли:
- засновник Meta Марк Цукерберг ($169 млрд),
- співзасновник компанії Google Ларрі Пейдж ($156 млрд),
- засновник Microsoft Білл Гейтс ($152 млрд),
- колишній гендиректор Microsoft Стів Балмер ($148 млрд),
- експрезидент Alphabet Сергій Брін ($147 млрд),
- засновник і голова корпорації Oracle Ларрі Еллісон ($138 млрд),
- американський інвестор і філантроп Воррен Баффет ($133 млрд).
Єдиним українцем у списку став Рінат Ахметов. Він посідає 451 місце зі статками $6,44 млрд. Від початку року вони збільшилися на $598 млн.
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