В Україні запустили тестування електронних товарно-транспортних накладних для внутрішніх перевізників

В Україні наступні два роки буде реалізовуватися експериментальний проєкт із впровадження електронної товарно-транспортної накладної (е-ТТН) на внутрішніх вантажних перевезеннях.

Відповідну постанову було схвалено під час засідання уряду 30 травня, повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури.

"З 2019 року команда Міністерства разом із міжнародними партнерами та донорами працює над цифровізацією товарно-транспортних накладних. Цей інструмент має низку переваг для бізнесу та держави. У першу чергу йдеться про мінімізацію часу та ресурсів, обмеження впливу людського фактору та мінімізацію корупційних ризиків", – зазначив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури з питань цифрового розвитку, цифрових трансформації і цифровізації Анатолій Комірний.

За його словами, е-ТТН дозволить забезпечити швидкий обмін інформацією між всіма сторонами перевезень. Також цифрова товарно-транспортна накладна мінімізує ризик втрати документів чи їхніх пошкоджень.

Ухвалення постанови передбачає інтеграцію системи е-ТТН з іншими державними інформаційними ресурсами, та тестування їхньої електронної інформаційної взаємодії.

Мова, зокрема, йде про систему зважування в русі (WIM), єдиний реєстр товарно-транспортних накладних на переміщення алкогольних напоїв, єдину державну систему електронного обліку деревини, інформаційні системи "Укртрансбезпеки" та іншими.

Також у рамках проєкту планується опрацювати питання використання е-ТТН на перевезення молочної сировини, хліба та хлібобулочних виробів, деревини, етилового спирту та алкогольних напоїв, об'єктів санітарних заходів та інше. Це категорії товарів, форми накладних до яких встановлюють та регулюють інші органи влади.

Наступним кроком реалізації проєкту є ухвалення Міністерством порядку функціонування Системи е-ТТН. Він має врегулювати принципи функціонування системи електронного документообігу е-ТТН та низку інших питань, зокрема, вимоги до реєстрації користувачів, правила внесення та обміну інформацією у Системі.

Приєднатися до Системи е-ТТН можна добровільно. Для цього учаснику вантажних перевезень потрібно звернутися до операторів платформ електронного документообігу.

Нагадаємо, що в основу системи е-ТТН покладено міжнародні стандарти обміну даними.