США обговорюють додаткове фінансування для України від партнерів на $62 мільярди

США планують залучити понад $62 мільярди бюджетної допомоги для України за участі міжнародних партнерів.

Про це йшлося під час візиту заступника міністра фінансів США Воллі Адейємо до Києва 29 травня, повідомляє Посольство США в Україні.

"Під час зустрічі з народними депутатами він обговорив зусилля, спрямовані на надання Україні додаткових ресурсів, в т.ч. плани щодо залучення понад $62 млрд бюджетної допомоги від міжнародних партнерів", – зазначається у повідомленні.

Крім того, Воллі Адейємо зустрічався з українськими високопосадовцями, щоб обговорити підтримку України з боку США, подальші кроки щодо посилення санкцій, а також зусилля, спрямовані на отримання прибутку від заморожених російських активів.

Читайте також: Міністри фінансів G7 підтримали план використання російських активів для підтримки України

Як повідомлялося, використання російських державних активів на користь України було ключовою темою обговорень на засіданні міністрів фінансів країни "Великої сімки" (G7), яке відбулося минулого тижня. Остаточне рішення у цьому питанні можуть затвердити на саміті лідерів G7 у червні.

За даними ЗМІ, міністри фінансів країн "Великої сімки" обговорювали можливість використання 270 млрд євро заморожених російських активів як застави для надання Україні кредиту на $30-50 млрд. Цю пропозицію підтримують США та Велика Британія, однак Німеччина ставиться до неї скептично.

Євросоюз вже працює над втіленням власної схеми, яка передбачає використання доходів від заморожених російських активів у країнах ЄС для фінансування допомоги Україні. У лютому Рада ЄС ухвалила рішення окремо обліковувати такі доходи. Цього тижня ЄС затвердили механізм передачі цих коштів Києву минулого тижня.

Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель оцінив доходи від заморожених російських активів у близько 3 мільярдів євро на рік, ці кошти планують спрямувати на військову та цивільну підтримку України.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн вважає можливим виділення Україні першого мільярда євро від прибутків із заморожених активів РФ вже 1 липня.

При цьому влада ЄС дозволила європейському депозитарію Euroclear, у якому зберігається більша частина заморожених активів російського центробанку, залишити собі отримані від їх інвестування прибутки у 2022 та 2023 роках на загальну суму близько 5 мільярдів євро. Таким чином, ці кошти не будуть передані Україні в рамках рішення, яке наразі обговорюється у ЄС, писало видання Politico.