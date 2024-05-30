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електроенергія (4085) Укренерго (1902) відключення світла (559)

Завтра, 31 травня, відключати світло не будуть, – "Укренерго"

лампа

На завтра, 31 травня, відключення світла по всій території України не заплановані.

Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".

Втім, у разі зміни ситуації в енергосистемі про застосування заходів обмеження споживання повідомлять додатково.

30 травня відключення світла також не планувалися.

Коли знову стануть відключати світло

Раніше в.о. голови правління НАЕК "Енергоатом" Петро Котін заявив, що відключення світла можуть повернутися найближчими днями через ремонти енергоблоків АЕС. 

"Через два дні (наведені слова Котіна за 29 травня, – ред.) в нас заходять чергові блоки в ремонт, і тоді, я думаю, "Укренерго" вже запроваджуватиме обмеження", – сказав Котін.

За його словами, блоки, які планують вивести в ремонт, повернуть до роботи через два місяці.

Раніше глава Міненерго Герман Галущенко говорив, що до зими в системі будуть усі дев'ять доступних Україні енергоблоків АЕС (загальна потужність 7,8 ГВт).

Як повідомлялося, з кінця березня Росія відновила масовані атаки на енергетичні об'єкти в Україні. Зокрема, руйнувань зазнали Бурштинська, Ладижинська, Зміївська, Трипільська ТЕС, а також гідроелектростанції. Загалом уряд оцінює втрату генеруючих потужностей на рівні 8 ГВт.

Через дефіцит потужності внаслідок обстрілів оператор енергосистеми НЕК "Укренерго" з початку травня почав обмежувати енергоживлення промисловості, а з 14 травня обмеження електропостачання поширили на побутових споживачів.

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький попереджав, що повністю уникнути відключень не вдасться ні влітку, ні восени.

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А как с тарифами на свет для Святого Рината?
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30.05.2024 18:47 Відповісти
А ви знаєте, скільки він дапамагає бідним.Він інвестор, і все інвестує і інвестує, щоб потім віддать бідним.Він Робінгуд світла.
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30.05.2024 18:55 Відповісти
Тож схилімо голову та уклінно подякуємо нащому благодійнику та заступнику, який приносить світло в наші оселі та серця у ці темні часи.
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30.05.2024 19:00 Відповісти
Він якщо візьме ікону ,і піде на вибори. То його нарід , вибере , навіть - Отцем нації. звісна річ.
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30.05.2024 19:05 Відповісти
Нагадали українцям - що їх добробут залежить від "Укренерго".
Щоб підняття тарифів стало українцям буденністю.
Хочете світла - платіть удвічі ненаситним хапугам - "слугам 95".
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30.05.2024 21:17 Відповісти
А теперь на арене - Роттердам 2+!
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30.05.2024 22:27 Відповісти
Хотя за первый не отсидели...
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30.05.2024 22:28 Відповісти

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