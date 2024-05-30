Завтра, 31 травня, відключати світло не будуть, – "Укренерго"

На завтра, 31 травня, відключення світла по всій території України не заплановані.

Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".

Втім, у разі зміни ситуації в енергосистемі про застосування заходів обмеження споживання повідомлять додатково.

30 травня відключення світла також не планувалися.

Коли знову стануть відключати світло

Раніше в.о. голови правління НАЕК "Енергоатом" Петро Котін заявив, що відключення світла можуть повернутися найближчими днями через ремонти енергоблоків АЕС.

"Через два дні (наведені слова Котіна за 29 травня, – ред.) в нас заходять чергові блоки в ремонт, і тоді, я думаю, "Укренерго" вже запроваджуватиме обмеження", – сказав Котін.

За його словами, блоки, які планують вивести в ремонт, повернуть до роботи через два місяці.

Раніше глава Міненерго Герман Галущенко говорив, що до зими в системі будуть усі дев'ять доступних Україні енергоблоків АЕС (загальна потужність 7,8 ГВт).

Як повідомлялося, з кінця березня Росія відновила масовані атаки на енергетичні об'єкти в Україні. Зокрема, руйнувань зазнали Бурштинська, Ладижинська, Зміївська, Трипільська ТЕС, а також гідроелектростанції. Загалом уряд оцінює втрату генеруючих потужностей на рівні 8 ГВт.

Через дефіцит потужності внаслідок обстрілів оператор енергосистеми НЕК "Укренерго" з початку травня почав обмежувати енергоживлення промисловості, а з 14 травня обмеження електропостачання поширили на побутових споживачів.

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький попереджав, що повністю уникнути відключень не вдасться ні влітку, ні восени.