Макрон особисто вмовляв Трюдо ослабити санкції проти російського титану, – Reuters

Президент Франції Еммануель Макрон особисто просив прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо ослабити санкції проти російського титану для авіабудівної корпорації Airbus та інших аерокосмічних компаній.

Макрон озвучив це делікатне прохання під час телефонної розмови з Трюдо у березні, повідомляє Reuters із посиланням на три джерела.

Джерело, близьке до французького лідера, повідомило, що Макрон доклав "значних зусиль", щоб переконати Трюдо зробити виняток із санкцій проти титану з РФ для європейських компаній.

"Багато повідомлень було передано на всіх рівнях", – зазначив співрозмовник агентства, розповідають про широкий дипломатичний і корпоративний тиск на уряд Канади.

Канадське джерело уточнило, що Макрон піднімав цю тему під час телефонної розмови з Трюдо 29 березня напередодні візиту прем’єр-міністра Франції Габріеля Атталя, який також торкався цього питання, коли був у Канаді.

За даними ще одного співрозмовника Reuters, принаймні ще один європейський уряд підтримував ці зусилля.

Джерела стверджують, що спочатку уряд Канади залишався непохитним, але за кілька днів змінив свою політику, що викликало критику з боку посла України.

"Було непросто домогтися скасування санкцій. Я думаю, якби французький уряд не піднімав це питання постійно на такому рівні, ми б трималися досить твердо", – каже канадське джерело агентства.

Несподіване рішення Канади заборонити імпорт російського титану збіглося з другою річницею вторгнення Москви в Україну та застало аерокосмічну галузь зненацька. Ще одне канадське джерело повідомило, що грізні дзвінки в Оттаву почалися "відразу, буквально того ж дня".

"Airbus був одним із найбільших лобістів, і вони також робили це через французький уряд", – підтвердило перше канадське джерело. Представники Airbus і Франції відмовилися від коментарів.

Читайте також: Франція вимагатиме обмеження імпорту українського зерна, – ЗМІ

Як повідомлялося, у квітні Канада у якості виключення дозволила виробникові літаків Airbus використовувати у виробництві російський титан після того, як уряд країни першим у світі заборонив імпорт цього стратегічного металу в своєму останньому пакеті санкцій проти Росії.

Нагадаємо, російська корпорація "ВСМПО-Авісма" – найбільший у світі виробник титану. Вона потрапила під санкції Канади у лютому 2024 року.

У грудні 2022 року Airbus обіцяв повністю відмовитися від використання російського титану "у найближчі місяці", але не зробив цього. До початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну "ВСМПО-Авісма" забезпечувала 65% усього постачання металу для Airbus.