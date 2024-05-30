Влада Києва обіцяє пільгові кредити для виробників дронів

Київ надасть фінансово-кредитну підтримку малому та середньому бізнесу в галузях переробної промисловості та виробництва повітряних і космічних літальних апаратів, а також супутнього устаткування.

Відповідне рішення було ухвалене 30 травня на пленарному засіданні Київської міської ради.

Як зазначив заступник голови КМДА, депутат Київради Валентин Мондриївський, економічна криза, спричинена війною, не дає змогу малому та середньому бізнесу розвиватися повною мірою, тому Київ надає фінансово-кредитну підтримку підприємцям, які працюють у стратегічних галузях.

"Реалії сьогодення потребують розширення переліку об’єктів господарювання, які можуть отримати допомогу", – зазначив Мондриївський.

Саме тому, за його словами, Київрада ухвалила рішення, яким передбачила, що підприємства в галузях переробної промисловості та виробництва повітряних і космічних літальних апаратів, супутнього устаткування теж можуть отримати фінансово-кредитну підтримку за рахунок міського бюджету.

Мондриєвський зазначив, що залучення додаткових ресурсів саме до цих галузей у воєнний час сприятиме збільшенню обсягів виробництва, модернізації технологій і підвищенню якості продукції.

Підтримка діятиме на час воєнного стану та 90 днів після його припинення чи скасування.

Раніше повідомлялося, що ЄІБ надасть 30 млн євро на підтримку малого та середнього бізнесу в Україні.

Детальніше про кредити для бізнесу та виробництва дронів читайте в матеріалі БізнесЦензор "Як отримати грант на виробництво дронів, або на малий бізнес".