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"Чорне зерно": БЕБ виявило нелегальну схему на Одеській митниці

зерно

Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрили чинних та колишніх службових осіб Одеської митниці, які шляхом зловживання службовим становищем дозволили компанії-експортеру насіння соняшника ухилитись від сплати податків на 13 мільйонів гривень.

Про підозру у справі повідомили п’ятьом учасникам схеми, повідомляє пресслужба БЕБ.

За даними слідства, службові особи митних постів Одеської митниці на підставі документів, що містили неправдиві відомості, видали компанії-експортеру сертифікати щодо походження сільськогосподарської продукції.

Надалі ці сертифікати дозволили експортеру безперешкодно вивезти сільськогосподарську продукцію та ухилитись від сплати податків за допомогою зменшення експортного мита з 10% до 3,6% та 2,7%. Внаслідок цього держбюджет недоотримав 13 млн грн.

"Досудове розслідування триває. Встановлюється повне коло осіб, причетних до злочину. Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу", – додали у БЕБ.

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Своєю чергою голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу") заявив, що вимагав від БЕБ розслідувати факти експорту "чорного зерна" через порти Одеського регіону ще в лютому.

"Декілька місяців роботи – і сьогодні врешті результат. Детективами БЕБ викрито службових осіб з числа колишніх та теперішніх працівників Одеської митниці та керівника одного із підприємств-експортерів... Цей випадок не єдиний. За моїми підрахунками схемою користувалися близько 110 підприємств. Далі буде", – написав Гетманцев у Telegram.

Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: "Чорне зерно": Як з України виводять мільярди доларів і не сплачують податки  

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Виявило? На одеській митниці? Нелегальну схему? Та ну...
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30.05.2024 17:52 Відповісти
Так ця схема там працює десятирічями, підставні експортери отримають відтермінування по сплати податків, зерно перетинає кордон, фірма експортер зникае, бабло ділиться поміж мафією, а ви не знали? Аха,ха,ха, тридцять років одне і теж, країна неляканих ідіотів...
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30.05.2024 17:55 Відповісти
Це типу абвгдейки показують що нібито працюють... Шапіто...
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30.05.2024 18:34 Відповісти
У СРСР суми хабарів, за які виносилися смертні вироки, варіювалися від кількох тисяч до десятків тисяч рублів.
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30.05.2024 18:36 Відповісти
Неподобство... Думаю шо посадить хабарника, - це як Вовочку погладить по головке и пойти у него на поводу, мол предоставить детскую ВИП комнату(игровую). Я твердо уверен, пусть продолжают работать(на бугая) за бесплатно, бо пока зебуины - у власти, о чем-то более позитивном и нефиг мечтать.
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30.05.2024 19:18 Відповісти

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