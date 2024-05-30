"Чорне зерно": БЕБ виявило нелегальну схему на Одеській митниці

Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрили чинних та колишніх службових осіб Одеської митниці, які шляхом зловживання службовим становищем дозволили компанії-експортеру насіння соняшника ухилитись від сплати податків на 13 мільйонів гривень.

Про підозру у справі повідомили п’ятьом учасникам схеми, повідомляє пресслужба БЕБ.

За даними слідства, службові особи митних постів Одеської митниці на підставі документів, що містили неправдиві відомості, видали компанії-експортеру сертифікати щодо походження сільськогосподарської продукції.

Надалі ці сертифікати дозволили експортеру безперешкодно вивезти сільськогосподарську продукцію та ухилитись від сплати податків за допомогою зменшення експортного мита з 10% до 3,6% та 2,7%. Внаслідок цього держбюджет недоотримав 13 млн грн.

"Досудове розслідування триває. Встановлюється повне коло осіб, причетних до злочину. Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу", – додали у БЕБ.

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Своєю чергою голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу") заявив, що вимагав від БЕБ розслідувати факти експорту "чорного зерна" через порти Одеського регіону ще в лютому.

"Декілька місяців роботи – і сьогодні врешті результат. Детективами БЕБ викрито службових осіб з числа колишніх та теперішніх працівників Одеської митниці та керівника одного із підприємств-експортерів... Цей випадок не єдиний. За моїми підрахунками схемою користувалися близько 110 підприємств. Далі буде", – написав Гетманцев у Telegram.

Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: "Чорне зерно": Як з України виводять мільярди доларів і не сплачують податки