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Новини
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видобуток (1683) Закарпаття (268) сіль (65)

На Закарпатті припинили видобуток солі. Зеленський обіцяв забезпечити нею всю Україну

микита

Видобуток кам’яної солі на Тереблянському родовищі в Закарпатській області, яке розробляє компанія "Катіон Інвест", припинився.

Про це директор компанії Серній Кондратьєв повідомив виданню Nadra.info.

"Станом на сьогодні підприємство стикнулось як із зовнішніми перешкодами (блокування діяльності компанії з боку ГУ ДПС у Закарпатській області, шляхом віднесення підприємства в статус ризикових), так і внутрішніми: через корпоративний конфлікт між учасниками заблоковане фінансування проєкту", – розповів Кондратьєв.

За його словами, податківці фактично блокують роботу підприємства, з 13 березня вони вже 4 рази вносили його до переліку ризикових компаній, і кожного разу з нових підстав.

Він додав, що підприємство з початку року видобуло близько 6100 тонн технічної солі і у перспективі планувало почати виробництво харчової солі, але припинило роботу з березня.

"До початку березня ми системно працювали, відвантажували продукцію, готувалися, щоб восени не мати проблем з технічною сіллю. У нас були тверді домовленості, що компанії будуть систематично, по 2000-3000 т вибирати щомісяця. А зараз все зупинилося. Ми не можемо працювати", – додав Кондратьєв.

За даними у системі YouControl, 50% статутного капіталу ТОВ "Катіон Інвест" належить АТ "ЗНВКІФ "Ехо" Валентина Кондратьєва, 45% через АТ "ЗНВКІФ "ЮКОН" контролює Оксана Омельяненко, ще 5% має Ігор Герей.

Читайте також: Закарпаття зможе забезпечити кухонною та технічною сіллю усю Україну, – Зеленський

Як повідомлялося, у серпні 2023 року президент Володимир Зеленський заявляв, що родовище солі на Закарпатті зможе забезпечити кухонною та технічною сіллю усю Україну.

Водночас голова Закарпатської ОВА Віктор Микита визнавав, що технічна сіль, яка видобувається на Закарпатті, дорожча за імпортовану з Африки.

Нагадаємо, у квітні 2022 року через російську військову агресію зупинилося найбільше в Європі підприємство з видобутку солі – ДП "Артемсіль".

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Топ коментарі
+41
За что Зеленский не берётся -
Всё превращается в говно...
А если за говно берётся -
То просто тратит меньше сил...
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30.05.2024 17:18
+33
минуло 0 днів з тих пір, як Зеленський не спздів
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30.05.2024 17:18
+20
"Я Ваш вирок" - промовив Зеленський на стадіоні і тупа біомаса радісно зареготала та заплескала в долоні, гадаючи, що він мав на увазі Президента Порошенка. Як там зараз, дуже весело, є бажання влаштувати своєму "мудрому вибору" бурхливі овації?
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30.05.2024 17:36
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минуло 0 днів з тих пір, як Зеленський не спздів
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30.05.2024 17:18 Відповісти
Зеленський обіцяв забезпечити нею всю Україну...
вова, мовчи !!!!!!!!

.
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30.05.2024 18:44 Відповісти
За что Зеленский не берётся -
Всё превращается в говно...
А если за говно берётся -
То просто тратит меньше сил...
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30.05.2024 17:18 Відповісти
це факт, ось уривок з класичного фільму - https://www.youtube.com/watch?v=qpxGZwCMLbw

він максимально схожий з нашим поцієнтом

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30.05.2024 17:34 Відповісти
Якомусь чмошнику в кабміні не занесли, тепер ця гнида абіділась і воду мутить...
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30.05.2024 17:19 Відповісти
а кабмін тіпа самостійна незалежна інституція і якась гнида там може шось перднути без дозволу єрмака
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30.05.2024 19:24 Відповісти
Зеленський завалить.
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30.05.2024 17:20 Відповісти
потужно... покращення вже сьогодні... блін, та це ж призабутий лозунг одного з "папередніків" ЕрЗе
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30.05.2024 17:23 Відповісти
Ще залишились люди, які вірять *********?
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30.05.2024 17:24 Відповісти
Судді, прокурори, співробітники ТЦК, МВС, митниці і т.п. вважають, що це дуже хороший преЗЕдент - патріотів та бідноту відправив воювати аби не плутались під ногами та не лізли куди не треба, а їх від "почесного обов'язку" захистив, підняв зарплати та премії та надав можливість безкарно хапати хто скільки зможе, "силовики" не можуть натішитися що узаконили величезні побори та полювання на цивільних. Нарешті всі вони отримали свою омріяну "ЗЕкраїну мрій".
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30.05.2024 17:44 Відповісти
Навіщо нам зовнішнівороги, коли всередині одна гниль?
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30.05.2024 17:28 Відповісти
Зеленський робить все що може, а може він тільки брехати і то на трійку.
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30.05.2024 17:37 Відповісти
В вас якась примітивна модель світу, вважаєте що закарпатською ДПС керує персонально Зеленський? Там вистачає місцевих гандонів, повірте на слово.
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30.05.2024 17:44 Відповісти
Закарпатська ДПС і не обіцяла забезпечити закарпатською сіллю всю Україну, обіцяв Зеленський. Мабуть то в нього "якась примітивна модель світу".
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30.05.2024 17:54 Відповісти
Стаття про сіль, що каліки не можуть забезпечити видобуток, бо тупорилі, корумповани жлоби, а вам скрізь ЗЕ, ЗЕ поміняють рано чи пізно, а тупі, корумповані жлоби залишаться...
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30.05.2024 17:59 Відповісти
прі чьом тут зєлємскій? он ваащє ні в чьом нє вінават
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30.05.2024 19:45 Відповісти
Тупорилі обирають собі клоунів в президенти, а ти що в Польщі робиш, ховаєшся від мобілізації?
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30.05.2024 20:11 Відповісти
гниль завжди вирізали
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31.05.2024 17:00 Відповісти
Може десь, в нас вона завжди править державою...
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31.05.2024 21:15 Відповісти
очпуїтельна купа підприємств в країні з точки зору податкової - ризикові... а дійсно - якщо ти в цих умовах ще живий і намагаєшся працювати, - мутний ти якийсь... податкова - то окремий батальон параші в Україні, який послідовно винищує напалмом все економічно живе. А інструмент блокування податкових (який мав бути абсолютно автоматичним) вже давно перетворився на ручну машину катування...
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30.05.2024 17:33 Відповісти
не знищує, а доїть
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30.05.2024 17:37 Відповісти
з мого досвіду - саме знищує. бо доїти довго не виходить... дуже швидко закінчуються обігови кошти, бо часто-густо платиш ПДВ і за себе, і за того хлопця двічі. а партнерам ти стаєш непотрібним вже з перших хвилин отримання статусу ризикового (хоча для цього навіть не потрібно самому бути таким, бо якщо хтось в довжелезному ланцюгу контрагентів стає ризиковим - а залежить це від ранкового настрою якогось чмиря в обласній, - всі, хто далі, автоматично в будь-який момент теж можуть стати ризиковими)... На купу поданих пояснень та документів до скарг приходить відмова з позначкою - "платник не надав документів" (без пояснення яких, що прямо суперечить навіть внутрішнім регламентам нових опрічників...
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30.05.2024 17:49 Відповісти
а що він ще обіцяв??? усе виконав??
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30.05.2024 17:33 Відповісти
"Я Ваш вирок" - промовив Зеленський на стадіоні і тупа біомаса радісно зареготала та заплескала в долоні, гадаючи, що він мав на увазі Президента Порошенка. Як там зараз, дуже весело, є бажання влаштувати своєму "мудрому вибору" бурхливі овації?
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30.05.2024 17:36 Відповісти
..у пєрєсідєнта по-зальоту Зєлєнскага усе у тому же репертуарі..
зелений чувак дупля не відбиває, що ОЦЕ ВСЕ - ну от не його, а воно досі тупо корпоративить, невибаглива-тупорила публіка хаває, бабло тече, податків нема - бабло в оффшори, Порох винуватий... лохторат щасливий за свого легітимного-2, зрадника-баригу-м'ясника...
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30.05.2024 17:37 Відповісти
Літаки летять-всіх ********
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30.05.2024 17:44 Відповісти
Для чого простроченому узурпатору зі шкури лізти щоб залишитись при владі?
Ще не все розвалив, не все знищив, не всіх прирік на загибель в догоду агресору
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30.05.2024 17:47 Відповісти
ТЮ... делов то... команду сменят на людей потока имени великого крадiвництва и лед тронется пуще прежнего, еще и на экспорт.
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30.05.2024 18:13 Відповісти
ЕВРІКА!!! Пропоную вказаних у матеріалі власників замінити на Пікалова,Кошевого та Тімура Міндіча і тоді негри з Африки будуть їздити в Закарпаття по сіль!
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30.05.2024 18:44 Відповісти
Он вам ничего не должен,вы все президенты.
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30.05.2024 18:51 Відповісти
Видно якийсь рішала не отримав потрібну суму, от і вся проблема.
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30.05.2024 18:53 Відповісти
Всем успокоится!
сейчас компанию застопорят, потом перегистрируют на жену друга очередного продюссера "квартала" и компания получит моментально госзаказ.
Мы же так уже оборонительные сооружения строили. Пока в схему не завели Кирилла Тимошенко - всё стояло колом. И похер, что солдаты гибнут, главное - бабло.
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30.05.2024 19:23 Відповісти
Якось диана Україна.
Перший раз чую що податкова може зупиняти виробництво. На заході можуть обкласти штрафами, але так щоб зупиняти ні.
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30.05.2024 20:18 Відповісти
Народна прикмета: Якщо Зеленський щось пообіцяв, це обов'язково НЕ буде виконано.
Ну, хто цього покидька за язика тягне...?
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30.05.2024 20:19 Відповісти
йому б до хірурга-логопеда, щоб "вуздечку" підрізав
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31.05.2024 16:55 Відповісти
Ну раз ішак сказав, то все буде гарантовано навпаки.
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30.05.2024 21:33 Відповісти
Та шо я 🤡 вам наобісяв ...? Їдіть нах ....аж на 73 % ...
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30.05.2024 22:30 Відповісти
Сіль там де і "мильйон" дерев. В зеду...і
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31.05.2024 16:54 Відповісти

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