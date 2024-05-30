На Закарпатті припинили видобуток солі. Зеленський обіцяв забезпечити нею всю Україну

Видобуток кам’яної солі на Тереблянському родовищі в Закарпатській області, яке розробляє компанія "Катіон Інвест", припинився.

Про це директор компанії Серній Кондратьєв повідомив виданню Nadra.info.

"Станом на сьогодні підприємство стикнулось як із зовнішніми перешкодами (блокування діяльності компанії з боку ГУ ДПС у Закарпатській області, шляхом віднесення підприємства в статус ризикових), так і внутрішніми: через корпоративний конфлікт між учасниками заблоковане фінансування проєкту", – розповів Кондратьєв.

За його словами, податківці фактично блокують роботу підприємства, з 13 березня вони вже 4 рази вносили його до переліку ризикових компаній, і кожного разу з нових підстав.

Він додав, що підприємство з початку року видобуло близько 6100 тонн технічної солі і у перспективі планувало почати виробництво харчової солі, але припинило роботу з березня.

"До початку березня ми системно працювали, відвантажували продукцію, готувалися, щоб восени не мати проблем з технічною сіллю. У нас були тверді домовленості, що компанії будуть систематично, по 2000-3000 т вибирати щомісяця. А зараз все зупинилося. Ми не можемо працювати", – додав Кондратьєв.

За даними у системі YouControl, 50% статутного капіталу ТОВ "Катіон Інвест" належить АТ "ЗНВКІФ "Ехо" Валентина Кондратьєва, 45% через АТ "ЗНВКІФ "ЮКОН" контролює Оксана Омельяненко, ще 5% має Ігор Герей.

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Як повідомлялося, у серпні 2023 року президент Володимир Зеленський заявляв, що родовище солі на Закарпатті зможе забезпечити кухонною та технічною сіллю усю Україну.

Водночас голова Закарпатської ОВА Віктор Микита визнавав, що технічна сіль, яка видобувається на Закарпатті, дорожча за імпортовану з Африки.

Нагадаємо, у квітні 2022 року через російську військову агресію зупинилося найбільше в Європі підприємство з видобутку солі – ДП "Артемсіль".