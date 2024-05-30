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Гривня продовжує рекордно падати: Офіційний курс долара вперше перевищив 40,5 грн/$

курс гривні

Курс гривні продовжує оновлювати історичні мінімуми щодо долара США.

За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на п'ятницю, 31 травня, на рівні 40,5001 грн/$, порівняно із 40,4832 грн/$ у четвер. Це новий історичний мінімум.

Офіційний курс долара вперше перевищив 40,5 грн/$

Водночас курс гривні до євро зміцнився на 10 копійок – до 43,8171 грн за євро. У середу він опускався до історичного мінімуму 43,9708 грн.

Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: Долар б’є рекорди. Що відбувається?

Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.

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Топ коментарі
+11
Якби не вливання іноземних партнерів то з гривнею було б те саме, що свого часу з купонами - знову б отримували зарплату пачками і всі б стали мільйонерами. Але, схоже, що все ще попереду - ЗЕскоти докладуть до цього максимум зусилль.
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30.05.2024 16:58
+7
Зелені станок запустили.
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30.05.2024 16:29
+4
Будьте позитивніше!
Від початку року падіння гривні 6÷7%, воно дасть змогу ЗЕбілам заявити про пАтужне зростання ВВП.
Схема перевірена, вони всю каденцію таким чином "економічне зростання" сИмулюють.
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30.05.2024 17:00
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Зелені станок запустили.
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30.05.2024 16:29 Відповісти
Падає нє по дням, а по часам!
І амулетики на обох руках Голови Нацбанку пишного не допомагають!
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30.05.2024 16:42 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=Wk4qZVkoJ2Q&ab_channel=GALKA не можу не нагадати
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30.05.2024 16:52 Відповісти
ну.. ще не 45.. але то вже так. не загорами...
відео ваше мало б зворушити когось... але вони незворушні, бо ж ваш"парашєнко"
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30.05.2024 19:37 Відповісти
синдром Данінга-Крюгера завжди додає впевненості і незворушності.
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30.05.2024 21:59 Відповісти
Якби не вливання іноземних партнерів то з гривнею було б те саме, що свого часу з купонами - знову б отримували зарплату пачками і всі б стали мільйонерами. Але, схоже, що все ще попереду - ЗЕскоти докладуть до цього максимум зусилль.
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30.05.2024 16:58 Відповісти
Будьте позитивніше!
Від початку року падіння гривні 6÷7%, воно дасть змогу ЗЕбілам заявити про пАтужне зростання ВВП.
Схема перевірена, вони всю каденцію таким чином "економічне зростання" сИмулюють.
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30.05.2024 17:00 Відповісти
потужно... покращення вже сьогодні... блін, та це ж призабутий лозунг одного з "папередніків" ЕрЗе
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30.05.2024 17:25 Відповісти
З такими темпами ми Венесуелу пережинемо.
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30.05.2024 17:52 Відповісти
Тут вопрос, как теперь это остановить?
Паника давит на курс, курс давит на сознание владельцев гривневой массы.
Не исключен обвал до 80-100
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30.05.2024 19:13 Відповісти
Как обычно. Запретом продажи валюты.
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30.05.2024 20:27 Відповісти
ну 80-100 то вже дефолт по суті (хоча якщо б не було вливань то він би був вже),але то таке.
Оф курс на цей рік закладен 41+, тому реалії можуть бути і 45 і навіть 50 на осінь.
Все буде більшмень видно після підняття тарифів та акциза на паливо.
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31.05.2024 09:45 Відповісти
За це треба дякувати "мудрому наріду73%"! Хотіли мати Президентом веселого хлопчиська замість кривавого Шоколадного Злодія , який робив цукерки на своїй фабриці у путловському Ліпецьку, заробляв на війні, був Мародером на Крові, відомим алкашом та ще свого брата вбив ( була така цікава інформація на телеканалах Хасид-ТВ перед останніми виборами Президента, коли "мудрому наріду73%" впарювали Вовіка в якость нового Президента ) - ось і маєте "веселе" життя.

Але "мудрий нарід73%" досі задоволено мовчить, демонструючи , що ця ЗЕвлада його влаштовує. ЖЕСТЬ! Особливо , коли згадати , як цей "мудрий нарід73%" 5 років тому истерично плювався в Папередника за те життя і ту війну!

Бідна Україна! Такі скоріш за все ЦЕЙ та його "зелені" добьють країну до повної РУЇНИ ... на радість Путлу.
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31.05.2024 00:50 Відповісти
Нічо нічо, ще потрібно тариф за електроенергію підняти, Горбунову виписати премію, Зєлемарафон продовжити, Арестовича повернути до охвісу підпуйловчиків, нових Рєзнікових набрати і тоді воювати буду всі! Ну окрім тих хто з броньою чи, ну тих... лояльних цій наволочі.
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31.05.2024 09:32 Відповісти

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