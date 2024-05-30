Гривня продовжує рекордно падати: Офіційний курс долара вперше перевищив 40,5 грн/$
Курс гривні продовжує оновлювати історичні мінімуми щодо долара США.
За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на п'ятницю, 31 травня, на рівні 40,5001 грн/$, порівняно із 40,4832 грн/$ у четвер. Це новий історичний мінімум.
Водночас курс гривні до євро зміцнився на 10 копійок – до 43,8171 грн за євро. У середу він опускався до історичного мінімуму 43,9708 грн.
Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: Долар б’є рекорди. Що відбувається?
Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.
За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.
Будь ласка, зачекайте...
І амулетики на обох руках Голови Нацбанку пишного не допомагають!
відео ваше мало б зворушити когось... але вони незворушні, бо ж ваш"парашєнко"
Від початку року падіння гривні 6÷7%, воно дасть змогу ЗЕбілам заявити про пАтужне зростання ВВП.
Схема перевірена, вони всю каденцію таким чином "економічне зростання" сИмулюють.
Паника давит на курс, курс давит на сознание владельцев гривневой массы.
Не исключен обвал до 80-100
Оф курс на цей рік закладен 41+, тому реалії можуть бути і 45 і навіть 50 на осінь.
Все буде більшмень видно після підняття тарифів та акциза на паливо.
Але "мудрий нарід73%" досі задоволено мовчить, демонструючи , що ця ЗЕвлада його влаштовує. ЖЕСТЬ! Особливо , коли згадати , як цей "мудрий нарід73%" 5 років тому истерично плювався в Папередника за те життя і ту війну!
Бідна Україна! Такі скоріш за все ЦЕЙ та його "зелені" добьють країну до повної РУЇНИ ... на радість Путлу.