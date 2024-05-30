Проникнення імпорту в публічні закупівлі позбавило ЗСУ 100-160 мільярдів, – нардеп Кисилевський

Проникнення імпорту в закупівлі, які здійснюють державні установи та компанії, а також громади України становить близько 40%. Це у 8 разів більше, ніж в середньому у Європейському Союзі, де цей показник становить 5%.

Про це заступник голови Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський повідомив у Facebook після представлення каталогу української техніки для потреб громад.

Він зауважив, що у 2023 році держава та громади витратили на публічних тендерах близько 1 трильйона гривень. З них близько 400 мільярдів були витрачені на закупівлю іноземних товарів та послуг.

"Якщо врахувати, що при закупівлі української продукції до 40% коштів повертається в бюджет у вигляді податків, втрати України через недосконалу структуру публічних закупівель становлять 100-160 мільярдів гривень. Ці гроші держава могла спрямувати на потреби ЗСУ. Але вони пішли в Туреччину, Китай та інші країни. З точки зору здорового глузду важко пояснити, чому в в умовах війни і дефіциту коштів Україна підтримує інші держави, а не власну армію", – відзначив Кисилевський.

Він нагадав, що є автором законодавства про локалізацію, яке у 2024 році вимагає при публічних закупівлях продукції машинобудування наявності не менше 20% української складової. З 2025 році цей показник зросте до 25%.

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Як повідомлялося, раніше міністр фінансів Сергій Марченко оцінив бюджетний розрив через військові видатки у $5 млрд, або 200 млрд грн.

Нагадаємо, 26 лютого Президент України Володимир Зеленський оголосив запуск нової економічної політики "Зроблено в Україні" та анонсував розширення політики локалізації на інші категорії товарів.