Кабмін зареєстрував ще два індустріальні парки. Вони забезпечать роботою понад 6 тисяч людей

Кабінет міністрів включив до Реєстру індустріальних парків ще два таких парки – "Тячів" на Закарпатті та "Сміла" на Черкащині.

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні 30 травня, передає пресслужба Міністерства економіки.

Зазначається, що загальна кількість нових робочих місць на цих двох індустріальних парків становитиме понад 6 тисяч.

"Завдяки новим виробничим майданчикам ми можемо допомогти бізнесу залучити більше інвестицій та створювати нові робочі місця, що також допоможе соціально-економічному розвитку регіонів. Нові індустріальні парки, які сьогодні включили до реєстру, сприятимуть розвитку пріоритетних галузей, що стануть локомотивом для відновлення української економіки", – зазначив заступник міністра економіки Віталій Кіндратів.

Індустріальний парк "Тячів"

Так, концепція індустріального парку "Тячів" передбачає роботу у переробній промисловості. Площа парку становитиме 61,47 га буде, буде створено до 3100 нових робочих місць.

На території індустріального парку виготовлятимуть скло та вироби із нього, працюватимуть деревопереробні підприємства, підприємства з обробки, оздоблення та різки декоративного та будівельного каменю, також буде відбуватись виробництво іншої продукції.

Водночас на території парку планують займатись науково-технічною діяльністю, працювати у сферах інформації й телекомунікацій, альтернативної енергетики, зберігання енергії та інших сумісних сферах діяльності.

Індустріальний парк "Сміла"

Індустріальний парк "Сміла" буде розташований на площі 61,32 га. Там створять до 3000 робочих місць у галузях переробки агропродукції та проведення науково-технічних досліджень.

Зазначається, що перспективними напрямками діяльності підприємств в індустріальному парку може бути виробництво та розвиток технологій, необхідних для відновлення та модернізації енергетичної інфраструктури України.

Зокрема, планується виготовляти компоненти та обладнання для вітро- та сонячних електростанцій, обладнання для зберігання виробленої енергії установок для виробництва біометану як чистого джерела енергії.

Загалом до Реєстру індустріальних парків внесено вже 81 парк.

У березні повідомлялося, що в Україні створять державний Офіс розвитку індустріальних парків. Зокрема, буде використано досвід Сінгапуру, Туреччини та Польщі.

Згодом голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявляв, що з понад 70 офіційно зареєстрованих індустріальних парків реально працює лише близько 10.