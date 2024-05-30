Кабмін спростив будівництво артезіанських свердловин для лікарень на Харківщині

Кабінет Міністрів спростив бюрократичні процедури для будівництва артезіанських свердловин у медичних закладах Харківської області.

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні у четвер, 30 травня, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.

"Це те, що ми вже зробили для південних областей. Буде діяти спрощена дозвільна процедура, а терміни виконання робіт максимально пришвидшаться. Таким чином усі лікарні забезпечимо водою", – сказав Шмигаль.

Як повідомлялося, у червні минулого року Кабінет міністрів доручив створити Державний реєстр артезіанських свердловин.