"Газпром" у російському суді відібрав у німецького Deutsche Bank 240 мільйонів євро

Арбітражний суд Санкт-Петербурга та Ленінградської області ухвалив стягнути з Deutsche Bank понад 238 мільйонів євро на користь російської компанії "Русхімальянс" – оператора проекту будівництва комплексу з переробки та зрідження газу в Усть-Лузі, яка на 50% належить "Газпрому".

Також суд зобов'язав банк виплатити російській компанії неустойку, нараховану на суму основного боргу, виходячи зі ставки 1,5% річних за кожен календарний день прострочки, повідомляє Радіо Свобода.

Водночас суд відмовився задовольнити позов про стягнення у якості погашення боргу корпоративних прав на російські дочірні компанії Deutsche Bank – "Дойче Банк" та ТОВ "Технологічний центр Дойче Банку".

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Як повідомлялося, раніше російський суд у цій справі наклав арешт на цінні папери (на 239 млн євро) та нерухомість, що належать Deutsche Bank Aktiengesellschaft, а також "Дойче Банку" та його технологічному центру, на кошти зазначених компаній на всіх банківських рахунках.

Представник Deutsche Bank у Франкфурті повідомив, що банк уже зарезервував для покриття можливих збитків за цими активами близько 260 млн євро.

Нагадаємо, "Русхімальянс" – дочірня компанія "Газпрому" та "РусГазДобичі" – подала позов до Deutsche Bank 28 червня 2023 року. Претензії російської компанії були пов'язані із розірванням контракту з німецькою Linde, яка до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну була підрядником будівництва заводу в Усть-Лузі.

Linde у липні 2021 року уклала контракт із російською компанією на проєктування, закупівлю та будівництво газопереробного заводу в Ленінградській області. Низка європейських банків, у тому числі Deutsche Bank, виступили поручителями в угоді.

У червні 2022 року Linde призупинила роботи через санкції ЄС, отримавши аванс у розмірі один мільярд євро. Банки також не змогли виконати своїх гарантійних зобов'язань через обмеження щодо Росії. Після цього "Русхімальянс" подав на них до суду.

Наприкінці 2022 року суд задовольнив позов "Русхімальянсу" та заарештував російські активи Linde на суму 35 мільярдів рублів. У лютому цього року суд стягнув із німецької компанії 143 мільярди рублів на користь дочірньої компанії "Газпрому". У березні "Русхімальянс" подав новий позов до Linde на суму 105,5 мільярда рублів.