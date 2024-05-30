Україна виплачує за рішеннями ЄСПЛ до 200 тисяч євро на місяць

Україна коштом держбюджету щомісяця виплачує від 100 до 200 тисяч євро за рішеннями Європейського суду з прав людини. Торік було виплачено понад 2 млн євро.

Про це повідомив суддя ЄСПЛ від України Микола Гнатовський, передає Укрінформ.

"У середньому одне рішення ЄСПЛ кожному окремому індивідуальному заявнику – це тисячі євро. Комусь – 2 тисячі євро, комусь – 5, а комусь, може, і 10 тисяч. Таких людей, які отримують щомісяця компенсації від ЄСПЛ, приблизно десяток, а то і більше. Тобто, грубо кажучи, залежно від місяця порядок цифр такий, що десь 100 тисяч євро, десь 200 тисяч євро на місяць держава винна людям", – зазначив він.

За даними Департаменту виконання рішень ЄСПЛ, у 2023 році Україна виплатила понад 2 мільйони євро.

"Я розумію, що для людей це і добре, але головне завдання суду полягає у тому, щоб системні проблеми з правами людини розв’язувалися. А іноді складається враження, що серед тих, хто ухвалює рішення, є посадовці, які вважають, що краще заплатити по рішеннях ЄСПЛ, ніж витратитися більш капітально і розв’язати проблему. Але це, чесно кажучи, шлях в нікуди", – зауважує суддя.

Читайте також: Злочини РФ на Донбасі: ЄСПЛ призначив слухання на 12 червня

Він стверджує, що держава може знайти гроші для реформування пенітенціарної системи. Зокрема, коштом Банку розвитку Ради Європи або ЄС, як це робили в інших країнах.

У розв'язанні проблем у пенітенціарній системі зацікавлена насамперед Україна, наголошує Гнатовський, оскільки це є перешкодою для подальшої європейської інтеграції.

Торік ЄСПЛ ухвалив 130 рішень, у яких було встановлено щонайменше одне або більше порушень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод з боку України. Але дуже часто в одній справі об’єднані однотипні заяви, тож насправді порушень встановлено у значно більшій кількості заяв, сказав він.