БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
1717 відвідувачів онлайн
Новини
3 106 21
тарифи (1244) електроенергія (4085) Укренерго (1902) НКРЕКП (1437) Підвищення тарифів (214)

Нацкомісія готує підвищення тарифів "Укренерго" на передачу електроенергії на 19%

леп

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) планує підвищити тарифи НЕК "Укренерго" на передачу та диспетчеризацію електроенергії, а також тарифи операторів систем розподілу електроенергії з 1 липня.

Відповідні проєкти постанов регулятор планує схвалити на засіданні 4 червня, повідомляє галузеве видання ExPro.

Зокрема, НКРЕКП пропонує з липня підвищити тариф "Укренерго" на передачу електроенергії на 19% – до 628,65 грн за МВт-год (для "зеленої" металургії на 27% – до 464,78 грн за МВт-год). Тариф на послуги з диспетчерського управління пропонується підвищити на 11% – до 115,91 грн за МВт-год.

Також, пропонується переглянути тарифи операторів систем розподілу на розподіл електричної енергії. В середньому, тарифи на розподіл для 1-го класу напруги пропонується збільшити на 1,6%, для 2-го класу напруги – на 2,3%.

Окремо пропонується розглянути зміни тарифів для підприємств, що входять до складу групи VS Energy, контролери якої знаходяться під санкціями. Регулятор планує поетапне підвищення тарифу на розподіл для таких компаній ("Житомиробленерго", "Кіровоградобленерго", "Рівнеобленерго", "Херсонобленерго", "Чернівціобленерго") на 1-31 липня, 1-31 серпня, 1 вересня - 31 грудня 2024 року.

Читайте також: Нацкомісія підвищила тарифи водоканалів. Поки що тільки для бізнесу

Як повідомлялсоя, НКРЕКП підвищила тариф НЕК "Укренерго" на послуги із передачі із 1 січня 2024 року на 9% – до 528,57 грн за МВт-год, хоча раніше планувалося збільшити його суттєвіше.

Окремий пільговий тариф на передання для підприємств "зеленої" електрометалургії підвищили на 74% – з 209,42 грн до 364,70 грн/МВт-год.

Автор: 
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у X/Twitter
Топ коментарі
+12
Николи.
Поки київськи ліхтари не зазеленіють.
показати весь коментар
30.05.2024 15:43
+7
показати весь коментар
30.05.2024 15:45
+5
так було, є і буде завжди!
бидло, тобто я з вами, оплатимо все.
показати весь коментар
30.05.2024 15:36
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
так було, є і буде завжди!
бидло, тобто я з вами, оплатимо все.
показати весь коментар
30.05.2024 15:36 Відповісти
удалось Тису переплыть, или из Тамбова пишешь?
показати весь коментар
30.05.2024 15:48 Відповісти
Провокатор, страна захоплена окупантом вже десятки років. Саме за свободу від окупанта йде війна
показати весь коментар
30.05.2024 15:57 Відповісти
І коли ви вже нажеретеся???
показати весь коментар
30.05.2024 15:38 Відповісти
Николи.
Поки київськи ліхтари не зазеленіють.
показати весь коментар
30.05.2024 15:43 Відповісти
По таким тарифам я платити не буду. Зараз ледь витягую всі платежі.
показати весь коментар
30.05.2024 15:45 Відповісти
Але ж податки потрібно платити, як явні, так і завуальовані.
показати весь коментар
30.05.2024 16:00 Відповісти
Я пенсіонер і офіційно працюю з білою зп.
показати весь коментар
30.05.2024 16:51 Відповісти
Лише офіційних податків українці сплачують 80-88% з первинного доходу білого підприємства. Разом з комунальними податками залишаються копійки. Хіба ж це не рабство?
показати весь коментар
30.05.2024 17:07 Відповісти
Ні, не рабство. Це ГРАБІЖ.
показати весь коментар
30.05.2024 17:47 Відповісти
Грабіж це разове протиправне діяння. Натомість рабство це узаконена експропріація доходів громадян
показати весь коментар
30.05.2024 18:22 Відповісти
А як у раба можливо шось експропріїровать як шо раб не має ніякой власності та сам по собі є власністью господаря?
А грабіжи бувають як одноразовв такі постійні.
показати весь коментар
30.05.2024 19:23 Відповісти
Це економічне рабство по рівню чистих доходів громадян України з вартості виробленого продукту, не таке яке існувало до середньовіччя.
Хоча злочинці в ОПі, ВР та у погонах без жодного сумніву вважають цивільних громадян своєю власністю.
показати весь коментар
30.05.2024 20:49 Відповісти
Навіть якщо не будете платити конкретно за електрику, то регулярно будете платити коли щось купуватимете, бо ціни підвищать одразу і на все. Так чи інакше платитимуть всі.
показати весь коментар
30.05.2024 16:20 Відповісти
Я у курсі за ценоутвореннч та цю складову яку містить калькуляція.
показати весь коментар
30.05.2024 16:52 Відповісти
показати весь коментар
30.05.2024 15:45 Відповісти
із кожним"зеленим покращенням" для українського народу , дух Чаушеску в Україні , ближче й ближче...
показати весь коментар
30.05.2024 15:48 Відповісти
Нормально. Поки "базарні баби" на собі не відчувають за що вони раділи, вони не зрозуміють всього того "щастя", яке робили їх рехформатори.
показати весь коментар
30.05.2024 15:55 Відповісти
І скільки ж набіжить цих проценти тут, проценти там, проценти за те, а це просто так проценти, щоб було що з бюджету тирити.
показати весь коментар
30.05.2024 16:00 Відповісти
Олег Леусенко

@leusenko1

Зеленський, а за базар тобі особисто доведеться відповідати в будь-якій позі, з будь-якого боку. Вазеліну вистачить?
показати весь коментар
30.05.2024 16:51 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 