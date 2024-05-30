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держбюджет (1539) держборг (1066) Кабмін (7635) кредит (3231) США (4635)

Україна підпише угоду із США про кредит на $7,9 мільярда. Кабмін затвердив умови

байден,зеленський

Кабінет Міністрів схвалив проєкт міжурядової угоди для отримання кредиту на $7,9 мільярда від США.

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні у четвер, 30 травня, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.

"Україна залучить ще майже $7,9 млрд. Уряд ухвалив відповідний проєкт угоди між країнами. Це кошти в межах нового пакета американської допомоги, які будуть спрямовані наш державний бюджет", – написав голова уряду.

Він нагадав, що загалом цьогоріч Україна вже отримала $11,8 млрд міжнародної фінансової допомоги. Це, зокрема, кошти МВФ, кошти Євросоюзу за програмою Ukraine Facility, а також кошти інших партнерів: Японії, Канади, Великої Британії.

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Як повідомлялося, кошти на суму майже $7,9 млрд є частиною пакета допомоги від США на загальну суму майже $61 млрд, ухваленого у квітні. Кошти надаватимуться в кредит, але після 15 листопада 2024 року президент США може списати до 50% його суми, а після 1 січня 2026 року президент США може списати решту боргу.

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без рішення кабміну нічого б не відбулось. важливу роботу зробили
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30.05.2024 14:57 Відповісти
Клайд Монро, финансист. Первое правило бизнеса - защищайте свои инвестиции.

а ми, тут, женемо на байдена!
нарешті, вашингтон взявся за справу, по дорослому.
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30.05.2024 14:59 Відповісти
Ото дехто кишені наб'є,веселі часи для чиновників,а віддавати народ буде.
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30.05.2024 15:11 Відповісти
Угоду про надання кредиту ще не підписали, можуть і не підписати. Як що дадуть кредит можуть потім списати а можуть і не списати. Борги українці будуть повертати декілька поколінь (ті що виживуть в "країні мрій")
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30.05.2024 16:06 Відповісти
Кредити, і ще раз кредити. Ще є що під заставу давати?
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30.05.2024 16:14 Відповісти

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