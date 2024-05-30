БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
1717 відвідувачів онлайн
Новини
10 529 48
декларація (523) електронне декларування (453) Слуга народу (185) Микола Галушко (1)

Родина "Слуги народу" Галушка під час великої війни "обросла" майном на десятки мільйонів, – ЗМІ. ВIДЕО

Майно родина

Під час повномасштабної війни на родину малознаного народного депутата від "Слуги народу" Миколи Галушка оформили майно загальною вартістю $800 тис., або 32 мільйони гривень в еквіваленті.

Йдеться про майно родини депутата, яке вона набула після початку повномасштабного вторгнення, яке знайшли розслідувачі hromadske.

Зокрема, автопарк членів родини Галушка, який з’явився після початку повномасштабного вторгнення, журналісти оцінили у майже $200 тис.

Єдине авто, вказане в декларації Миколи Галушка, належить його татові й формальному власнику броварської охоронної компанії "Галід", яку переписали на нього після обрання сина депутатом. Цей Mercedes-Benz S500 2008 року випуску на Леоніда Галушка записали у листопаді 2022 року.

Крім того, на батька нардепа Галушка за останні два роки оформили:

  • Lexus NX 300 2021 року випуску. Влітку 2022-го такий автомобіль коштував близько $40 тис.;
  • згаданий вище Mercedes-Benz S 500 2008 року. Попри солідний вік таке авто коштуватиме $12-13 тис.;
  • новенький Volvo XC90 з’явився у тата нардепа 1 грудня 2022 року. Таке авто з салону обійдеться у понад $55 тис.;
  • Samsung SM6 2016 року випуску вартістю понад $10 тис.;
  • мотоцикл Suzuki Hayabusa на броварського пенсіонера записали в листопаді 2023 року, це ще $10-12 тис.

Ще одне авто, Land Cruiser, яким користувався депутат, раніше було оформлено на його матір – Марину Галушко. Згодом його продали, натомість аналогічну автівку оформили на матір сина нардепа Галушка – Світлану Левчук, яку він у деклараціях не вказує.

Крім того, на матір нардепа кілька місяців тому оформили ще одну розкішну автівку. У березні цього року броварська пенсіонерка купила модний електрокар Zeekr вартістю понад $50 тис.

Маєток родини Галушка

Окрім будинків та офісних приміщень сестри депутата в офісі "Галіду", батьківської хати і квартири в Броварах, ділянок кожного з родичів у різних куточках Київщини, журналісти знайшли маєток, який родина нардепа збудувала під час повномасштабної війни.

Він розташований у селі Рожівка, у 15 хвилинах їзди від центру Броварів, у закритому кооперативі "Лісове озеро". Тут розташований будинок батьків депутата, які вони збудували ще у 2007-2010 роках. Ділянка, як і маєток, оформлені на Леоніда Галушка – батька нардепа.

На тій самій вулиці, через кілька будинків, збудували ще один масштабний дім. Він розташований на ділянці у 12 соток, яку влітку 2020 року купила мати Миколи Галушка — Марина.

На території її ділянки розташовано триповерховий маєток з басейном та кількома гаражами. Уся ця розкішна перебудова активно тривала саме під час повномасштабного вторгнення. Про це свідчить порівняння карт місцевості за 2020 та 2022 роки.

Майно родина "Слуги народу" Миколи Галушка
Будинок Марини Галушко до та після перебудови

Оцінити вартість перебудови чи самого будинку важко, оскільки його споруджують не з нуля, а просто, так би мовити, "розширюють". Менші за розміром маєтки у Рожівці коштують щонайменше $120-130 тис. Таким чином цей будинок журналісти оцінили у понад $300 тис.

За твердженням матері нардепа, на ділянці якої й розташований маєток, вона його добудовує для продажу.

"Я його роблю на продаж, я його не будувала. Я роблю зовнішній вигляд та ремонт, щоб продати. І навіть оголошення є!" – заявила вона.

У мережі справді розміщено оголошення про продаж цього будинку, але за $650 тис.

Майно родина "Слуги народу" Миколи Галушка

Тож разом з автопарком за останні два роки родина депутата Галушка набула майна на понад $800 тис.

Хто такий Микола Галушко

Микола Галушко – колишній броварський підприємець, йому 44 роки. З 1997 по 2006 роки проходив службу в міліції, у 2001 році закінчив Національну академію внутрішніх справ. З 2006 року ексміліціянт пішов у бізнес, очолив приватне підприємство "Галід", яке надавало охоронні послуги у Броварах та районі.

Оскільки посадовцям такого рівня займатися бізнесом заборонено, охоронну компанію влітку 2019-го переписали на тата нардепа – Леоніда Галушка. Зараз в офісі компанії "Галід" розташована приймальня нардепа.

Депутат-мажоритарник потрапив у Верховну Раду як представник президентської фракції "Слуга народу" у 2019-му від міста Бровари на Київщині, є членом Комітету з питань правоохоронної діяльності.

Рух "Чесно", який відстежує активність народних обранців, знайшов тільки два факти у професійному доробку Галушка.

"За весь час каденції у нього було не так багато виступів – лише один за 5 років. Нардеп Галушко – серед лідерів прогульництва за 2022-2023 роки. Він не відвідував 46% засідань", – зазначає координатор руху "Чесно" Олександр Саліженко.

Автор: 
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Топ коментарі
+24
"Слуги народу"- це не партія, а збіговисько виродків які ринулися швиденько, щоб свої власні Інтереси просувати, звісно не тільки в цій партії повно покидьків, але у нас "нарід" не не читає, не думає, голосує "по- приколу ". Не має чому дивуватися. А страждають всі, нажаль.
показати весь коментар
30.05.2024 14:29
+18
показати весь коментар
30.05.2024 14:47
+17
ну не воювати ж йому..., чесне слово...
показати весь коментар
30.05.2024 14:21
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
СН бідують...
показати весь коментар
30.05.2024 14:16 Відповісти
Чому видумувати колесо, так у них є майно їх доходів вистачить на ці покупки, якщо ні- буцегарня. Якщо доходи були- є інше питання, чи сплачені налогі з цих доходів- буцегарня. А з такими сумами це не ФЛП на ринку, ліміт не дозволяє. Тому питання до влади, податкової. Як ФЛПшніку податки заднім числом нараховувати за 20коп. несплати і перевод на загальну заднім числом- это ми могем.
показати весь коментар
30.05.2024 14:33 Відповісти
Зазвичай з точки зору документів все більш-менш чисто. Дружина-ФОП надає комусь послуги, теща-ТОВ, продає якісь товари і все.
показати весь коментар
30.05.2024 14:42 Відповісти
ЯКЕ МЛЯДСТВО !!!!!!!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
30.05.2024 15:27 Відповісти
То ти хочеш, щоб через кілька місяців вся фракція СН засідала в буцегарні?...
показати весь коментар
30.05.2024 14:48 Відповісти
Був один...коли про когось говорили, то він незмінно коментував - канєшна, с такой фамілієй...
показати весь коментар
30.05.2024 14:18 Відповісти
ну не воювати ж йому..., чесне слово...
показати весь коментар
30.05.2024 14:21 Відповісти
Невже в Зелених Шмарклей "бізнес на крові"?
показати весь коментар
30.05.2024 14:21 Відповісти
І як ви могли таке подумати про "партію" Бені Коломойського.
показати весь коментар
30.05.2024 14:42 Відповісти
Ета другоє
показати весь коментар
30.05.2024 15:04 Відповісти
Ну що вы таке говорите? Ну як можна про "самих непідкупних"? Просто вони хворі на клептоманію ті "слуги" і хвороба прогресує
показати весь коментар
30.05.2024 16:12 Відповісти
шось вони мало накопали на ту галушку...
він там цікаво бандюкував в міліції... але папашка відмазав, бо Рафік ніучьом ніувінават...
показати весь коментар
30.05.2024 16:11 Відповісти
Бліннннн......ніколи такого не було, і тут на тобі !!!!!!!

Що ж це робиться?? Святих слуг урода ********** !!!!
показати весь коментар
30.05.2024 14:28 Відповісти
"Слуги народу"- це не партія, а збіговисько виродків які ринулися швиденько, щоб свої власні Інтереси просувати, звісно не тільки в цій партії повно покидьків, але у нас "нарід" не не читає, не думає, голосує "по- приколу ". Не має чому дивуватися. А страждають всі, нажаль.
показати весь коментар
30.05.2024 14:29 Відповісти
Колгосп "Тихе Життя"?
показати весь коментар
30.05.2024 14:32 Відповісти
Так отож.
показати весь коментар
30.05.2024 14:38 Відповісти
Слуга народу і не мародер - це якось було б не феншую!
показати весь коментар
30.05.2024 14:45 Відповісти
І чому Зеленський та його команда бігають за грошима в інші країни? Гроші ж поруч. Треба випрошувати їх у Броварах.
показати весь коментар
30.05.2024 14:46 Відповісти
показати весь коментар
30.05.2024 14:47 Відповісти
Среди нардепов партии "слуга с района" коррупционер - каждый пятый, как и четыре предыдущих !!!

показати весь коментар
30.05.2024 14:48 Відповісти
''Свинарчуки'' ''Пороха'' в куточку відпочивають.
показати весь коментар
30.05.2024 14:54 Відповісти
і це тільки в Україні
в нього і його зелених колег повно майна в інших країнах світу
показати весь коментар
30.05.2024 14:56 Відповісти
...яйця в лещата,та зробити з галушки ватрушку.
показати весь коментар
30.05.2024 14:58 Відповісти
Внагляк серуть мудрому наріду на голову
показати весь коментар
30.05.2024 14:59 Відповісти
Получается как в кино. " Кто не работает, тот ест!!!"
показати весь коментар
30.05.2024 15:00 Відповісти
Це ви ще не бачили зарплатню чинуш Луганської ВЦА, ОВА, сільрад, райрад!
Область окупована, а СН (представників інших партій там немає) - за 2023 р"заробили" 22 мільйони! та закупили тролейбусів на десятки мільйонів!
показати весь коментар
30.05.2024 15:03 Відповісти
От така наша 'иліта', і ще хтось хоче, щоб була якась мобілізація і мотивація. А нафіга людині, у якої нічого нема, йти на війну? Щоб захищати чудове життя оцих майновитих, що не хочуть йти воювати і своїх родичів повідмазували.
показати весь коментар
30.05.2024 15:10 Відповісти
Кому війна, "слугам наріду"- мати рідна.
показати весь коментар
30.05.2024 15:10 Відповісти
А тим хто їх обирав в своїй більшості здриснувшими в Германію і страни ЕС зараз теж добре живеться на помийках ЕС з яких вони і не думають повертатися вони для цього їх і обирали і знов оберуть бо ця війна доя них це і е якраз рідна мати
показати весь коментар
30.05.2024 17:49 Відповісти
"А шо, ваш Порошєнко луччє був?" (С)
показати весь коментар
30.05.2024 15:16 Відповісти
Фу зеленим пайном сралЛещенко завоняло фу фу фу згинь падлюка
показати весь коментар
30.05.2024 17:42 Відповісти
Шоб ви так в 2018 реагували, то вся країна жила би по іншому.
показати весь коментар
30.05.2024 18:17 Відповісти
"Здесь можно хорошо прибарахлиться, внукам хватит..."
показати весь коментар
30.05.2024 15:19 Відповісти
по іншому і не могло бути з давєрєнним ліцом галабародькі, якого нам завезли з Чєлябінської області. Думаю, що броварчани його знов виберуть у ВР.
показати весь коментар
30.05.2024 15:31 Відповісти
показати весь коментар
30.05.2024 15:32 Відповісти
Оголошено збір на дрони
Оголошено збір на пікап
Оголошено збір на ліки і 3ю операцію
- то не до української ЖЛОБОЕЛІТИ.
показати весь коментар
30.05.2024 15:40 Відповісти
Ну все, тепер тариф на світло потрібно піднімати, пересічні громадяни мають оплачувати все, допоки ось такі рила будуть жиріти багатством.
показати весь коментар
30.05.2024 15:45 Відповісти
Ви снова не панімаєте, ета другоє!
показати весь коментар
30.05.2024 15:47 Відповісти
Галушки їдять, бо хліба у них,бачте,нема!
показати весь коментар
30.05.2024 15:53 Відповісти
Просрочену кацапську консерву зєлю геть(разом з його шоблою). Вибори
показати весь коментар
30.05.2024 16:05 Відповісти
у сбу, набу, дбр, цпк, уввб, дпсу, дпс, нацпола, амку... є питання до цього поважного пана?
нема?
значить, все чесно!
показати весь коментар
30.05.2024 16:31 Відповісти
А он то при чем?Он абсолютно нормальный человек попавший в струю,любой бы так делал.На это его делегировали тупые совки,наивные дурачки,и свидетели святого голобородьки-лисапедиста.Это их представитель!Это им надо ухи крутить и пупок на лоб натягивать за собственную дурость!
показати весь коментар
30.05.2024 17:13 Відповісти
показати весь коментар
30.05.2024 17:14 Відповісти
ЗЕ ходит с протянутой рукой по Европе , именно такие свиньи подносом рубят не отходя от кассы, хлопцы за кого **** воюют, за такую гниду как Галушко , за что **** такие как Галушко наживаются как ? Кому мир нисут наши дети ????
показати весь коментар
30.05.2024 18:42 Відповісти
Ну и морда, никак галушек обожрался? Ай-яй-яй, вот досада. Может, клизму ему ведер этак на два? Чтоб уж наверняка
показати весь коментар
30.05.2024 21:10 Відповісти
Ушлий, і все записано на батьків.
показати весь коментар
30.05.2024 21:33 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 