Кабмін скасував заборону на експорт українського вугілля

Кабінет міністрів дозволив експорт кам’яного вугілля та антрациту обсягом понад мільйон тонн до кінця року.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

Зазначається, що своїм рішенням Кабмін вніс зміни до постанови від 27 грудня 2023 року №1402 "Про затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2024 рік".

Зокрема, замінено нульову квоту на експорт вугілля кам’яного, антрациту; брикетів, котунів та аналогічних видів твердого палива, одержаних з кам’яного вугілля, квотою обсягом 1,153 млн тонн.

У такий спосіб уряд розраховує забезпечити роботу державних вугледобувних підприємств та реалізацію енергетичного вугілля на експорт.

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Нагадаємо, наприкінці 2023 року Кабмін заборонив експорт солі, енергетичного вугілля, природного газу, паливної деревини, срібла, золота, брухту дорогоцінних металів, а також електричних та електронних відходів.