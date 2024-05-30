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Кабмін (7635) ТЕС (671) експорт (3739) вугілля (1872) антрацит (246)

Кабмін скасував заборону на експорт українського вугілля

вугілля

Кабінет міністрів дозволив експорт кам’яного вугілля та антрациту обсягом понад мільйон тонн до кінця року.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

Зазначається, що своїм рішенням Кабмін вніс зміни до постанови від 27 грудня 2023 року №1402 "Про затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2024 рік".

Зокрема, замінено нульову квоту на експорт вугілля кам’яного, антрациту; брикетів, котунів та аналогічних видів твердого палива, одержаних з кам’яного вугілля, квотою обсягом 1,153 млн тонн.

У такий спосіб уряд розраховує забезпечити роботу державних вугледобувних підприємств та реалізацію енергетичного вугілля на експорт.

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Нагадаємо, наприкінці 2023 року Кабмін заборонив експорт солі, енергетичного вугілля, природного газу, паливної деревини, срібла, золота, брухту дорогоцінних металів, а також електричних та електронних відходів.

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о, почи готуватися до зими.
як зе!шобло і казало, будемо без світла і тепла.
тепер, 100 %.
і ціни, вдвічі.
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30.05.2024 14:09 Відповісти
коли ротердамили не хватало ні вугілля ні газу. а зараз і того і другого хватає ще й на експорт.....
до речі, експорт за останній квартал з України, перевищів показники 2021 року,
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30.05.2024 17:20 Відповісти
Значить дефіциту генерації не має раз є надлишок палива для ТЕЦ. То чого піднімають тарифи?
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30.05.2024 15:52 Відповісти
А коли тариф для фізичних осіб стане 8 грн за КВт год то електрика піде на експорт
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30.05.2024 16:07 Відповісти
Ось для чого дозволили знищити ТЕС. Бо 9млд. На захист тих самих ТЕС виявилося замало.
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30.05.2024 16:33 Відповісти

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