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Кабмін (7635) квоти (144) мито (703) цукор (268) експорт (3739) Євросоюз (4908)

Кабмін зупинив експорт цукру (оновлено)

цукор

Кабінет Міністрів до кінця року зупинив експорт цукру до країн Європейського Союзу.

Про це йдеться у рішенні уряду, яке є у розпорядженні Економічної правди.

Зокрема, своїм рішенням Кабмін вніс зміни до постанови, яка регулює експорт окремих товарів до держав-членів ЄС на 2024 рік, та вніс новий пункт про квотування (тобто граничний обсяг продукції, яку можна експортувати).

Так, квота на експорт цукру до ЄС становить нуль, тобто експорт буде заборонено з моменту публікації постанови.

Згодом це підтвердив виконувач обов'язків міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький.

"З 1 червня урядом запроваджено нульову квоту на цукор, яка діятиме до кінця року. Але українські агровиробники продовжують експортувати цукор в країни Африки, Близький Схід, Велику Британію", – сказав Висоцький.

Він нагадав, що з 5 червня запрацюють оновлені правила безмитної та безквотної торгівлі агропродукцією з ЄС, що діятимуть рік. На деякі агропродукти встановлені квоти з розрахунку середнього показника врожаю за другу половину 2021 року та 2022-2023 роки.

Це стосується шести видів продукції: цукру, яєць, м'яса птиці, кукурудзи, крупи, меду.

Так, на експорт цукру до ЄС квота на рівні 262 тис. тонн вже вичерпалась.

Втім, за словами Висоцького, виробництва цукру для внутрішнього споживання достатньо.

Раніше із проханням обмежити експорт цукру до уряду звернулася асоціація "Укрцукор". Учасники ринку казали, що українські експортери вже досягли граничний обсяг на цей рік, передбачений рішенням ЄС.

За даними уряду, із початку року та станом на 29 квітня, вже експортовано близько 306,9 тис. тонн цукру, зокрема до країн ЄС 225,4 тис. тонн, що становить 86% квоти (262, 7 тис. тонн), яку встановили в Євросоюзі. Тож, з урахуванням темпів експорту, цю квоту українські виробники можуть вичерпати вже у травні.

Читайте також: Україна збільшила експорт цукру до країн Африки

Крім того, уряд втановив квоти на 2024 рік на експорт до ЄС м’яса та субпродуктів з птиці на рівні 132,3 тис. тонни, зокрема м’яса та субпродуктів індиків на рівні 3,7 тис. тонни.

Очікується, що квота з боку ЄС для України становитиме 137 тис тонн для м’яса птиці, тож своєю постановою уряд узгодив українське регулювання з європейськими обмеженнями. На початок квітня Україна вже експортувала до європейських країн 45 тис тонн цієї продукції.

За даними Держмитниці, за першу половину минулого року Україна експортувала м’яса птиці на $470 млн, цукру – $214,9 млн.

Як повідомлялося, завдяки "коридорам солідарності" ЄС в економіку України надійшло 50 млрд євро.

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Топ коментарі
+10
Перепрошую - а де я можу про це прочитати, бо Гугл за останній місяць нічого подібного не видає, зате Яндекс аж захлинається!
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30.05.2024 15:03
+9
А я то думаю чому олія в АТБ по 43 грн. А було не так давно і по 60.

Голод, виявляється, наближається))
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30.05.2024 16:14
+5
Та й яйка за рік здорожчали з 70 гривень (та навіть зі 170!) до 30-ти..!
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30.05.2024 17:45
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Пекарі вже кричать про брак борошна. Ціна на олію також зростає. Раділи що рекордний експорт збіжжя був. Тепер з ЄС ще борошно проситимуть. Керівники х-ві.
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30.05.2024 14:38 Відповісти
Перепрошую - а де я можу про це прочитати, бо Гугл за останній місяць нічого подібного не видає, зате Яндекс аж захлинається!
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30.05.2024 15:03 Відповісти
то кацапські вологі мячти
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30.05.2024 15:36 Відповісти
Про те, що очікується зменшення урожаю наші ЗМІ писали, але нічого критичного. Типові балачки виробників, які хочуть виправдати підняття цін. Нам вистачить у будь-якому випадку.
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30.05.2024 18:35 Відповісти
Більш за це - зараз експорт зменшиться, відтак і внутрішні ціни повинні знизитись!
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30.05.2024 18:58 Відповісти
Клоун- внутрішні ціни 3 гривні за зерно зробила зебанда- фермери від пшениці відмовились на користь ріпаку і тд...так не тіш себе ілюзіями ...пшениця 22 і особоиво 23 року катастрофічно збиткова...ніхто не буде сіяти собі в мінус....
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30.05.2024 19:26 Відповісти
Та звіздець - ми всі помремо!

"Міністерство сільського господарства США (USDA) прогнозує зменшення виробництва зернових в Україні у 2024/25 МР порівняно з попереднім сезоном.

Про це свідчать дані у звіті https://usda.library.cornell.edu/concern/publications/zs25x844t?locale=en USDA за травень.

Тhttps://agroportal.ua/news/rastenievodstvo/usda-prognozuye-zmenshennya-urozhayu-zernovih-v-ukrajini-u-2024-25-mr ак, очікується, що в Україні цього року намолотять 21 млн т пшениці , це на 2 млн т менше показника 2023/24 МР. Експорт скоротиться на 3,5 млн і становитиме 14 млн т."

З урахуванням того факту, що ЄС суттево зменшив Україні квоти на експорт зерна у цьому році, виходить те саме, що і в минулому році!
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30.05.2024 20:16 Відповісти
Фермери поголовно відмовились від пшениці....3 гр в 23 році закупка - це повна с...ка.....всі перецшли на ріпак сою......а агрозолдинги- вивезуть за 260 долларів полюбому...от і буде повна с..ка,але це все свідомо влада україни робить...і не тільки зе банда,попередні також грались з цінами,але раніше добрива були 5 разів дешевші і пальне...якось так....
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30.05.2024 19:31 Відповісти
А я то думаю чому олія в АТБ по 43 грн. А було не так давно і по 60.

Голод, виявляється, наближається))
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30.05.2024 16:14 Відповісти
Та й яйка за рік здорожчали з 70 гривень (та навіть зі 170!) до 30-ти..!
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30.05.2024 17:45 Відповісти
Яйця літом завжди дешевшають, це сезонне явище.
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30.05.2024 18:38 Відповісти
Так вони вже місяця 2 як по 30 гривень, до того були по 38... а наразі ще не літо!
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30.05.2024 18:57 Відповісти
Я мала на увазі, з потеплінням. Весна рання і рано потепліло, треба було написати, звичайно, навесні, а не влітку, перепрошує, але у будь-якому випадку це сезонне явище. Восени, знову подорожчають, особливо, якщо врахувати здорожчання електроенергії. В теплу пору її так багато не треба використовувати, як у холодну, не треба. Вистачає природнього світла і тепла.
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30.05.2024 19:03 Відповісти
Та я зрозумів, про що Ви...

Просто реально у цьому році навіть в найдорожчі часи яйка таки коштували суттево дешевше, ніж в минулому році.

Взагалі, якщо порівнювати ще совкові співвідношення цін на яйка (2,10 фублів за десяток), і на хліб чи картоплю, з теперішніми (тобто іншими словами - прийняти до уваги інфляцію з кінця СРСР), то яйця повинні коштувати десь суттево більше 100 гривень за десяток. Але вони, за виключенням екстремальних випадків, як то минулорічний зимовий блекаут, коштують таки набагато дешевше, погодьтесь.
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30.05.2024 19:16 Відповісти
Реально здешевіла олія, десь з 60 до 40, цукор, з 35 до 25 (зараз трохи піднявся, 27-30), гречка, мед, борошно, яблука (зараз правда яблука знову подорожчали, але це знову ж таки сезонне подорожчання). Враховуючи, що квоти в нас в ЄС не такі-то й великі, для власного споживача, вистачить, якщо ще кудись не вдасться прилаштувати (Азія, Африка).
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30.05.2024 18:59 Відповісти
оу!! зелений вершник апокаліпсу придумав щось новеньке... !!
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30.05.2024 17:51 Відповісти
Зокрема, своїм рішенням Кабмін вніс зміни до постанови, яка регулює експорт окремих товарів до держав-членів ЄС на 2024 рік, та вніс новий пункт про кормушкування (або велике годівництво).
Кожна квота\обеження\дозвіл - це годівниця для якогось "слуги".
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30.05.2024 18:28 Відповісти
тут же - вище - зсилка - Україна збільшила експорт цукру до країн Африки
А яка різниця - куда цукор вивезуть
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30.05.2024 18:38 Відповісти
Большая разница. Не будет коллапса в Европе от переизбытка сельхозпродукции. К тому же , дела подходят в нормуль , типо или зевпертисть Захiд подолав, або зебуины нарештi дупля отбили, шо Захiд для того нам и давал безмитний коридор, шобы сельхозпродукция не барыжничала в пику европейской, а направлялась европейским коридором, вместо одесской линии , все в ту же голодающую Африку. Каароч, зебуинам потребовалось пол года, чтобы вкурить то, о чем они же и прохалы Запад, слава Богу, теперь на польской границе не будет колхоззабастовок.
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30.05.2024 18:53 Відповісти
Могу сказать что у нас подсолнечное масло уже давно дороже обычного оливкового. Раньше можно было найти олию с Украины в Волмарте, теперь непонятно что продают. Не помню уже точно но по моему 7-9 долларов литр. За 10-12 можно купить высочайшего качества оливковое из Калифорнии или Чили
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30.05.2024 18:43 Відповісти
Это чтобы в Греции для вас не было ценового контраста, бо там cоняшникова олiя дороже какой-то там местной, оливковой.
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30.05.2024 18:59 Відповісти
Ну у нас олія по 1 долару +/-. Суттєво дешевша оливкової
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31.05.2024 08:32 Відповісти
Ща бариги піднімуть хвилю, мовляв цукру немає, піднімуть бешені ціни, зроблять ажиотаж і все буде як завжди...
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30.05.2024 19:42 Відповісти
спасибо кабмину за цены на электро)
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30.05.2024 20:04 Відповісти
дуже цікаво, но ніц не зрозуміло...
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30.05.2024 20:46 Відповісти
Вільна торгівля з ЄС кажете? Хтось ще вірить байкам про Євросоюз?
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30.05.2024 22:17 Відповісти

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