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Мінфін оновив дані про фінансування держбюджету від початку великої війни. ІНФОГРАФІКА

доллар

Від початку повномасштабного вторгнення РФ Україна отримала від міжнародних партнерів $85,4 млрд для фінансування видатків державного бюджету.

Зокрема, від початку 2024 року від партнерів надійшло $11,8 млрд, свідчать дані Міністерства фінансів України. За останній місяць ця сума майже не змінилася.

Найбільшими іноземними донорами у поточному році є:

  • Європейський Союз – $6,48 млрд;
  • Японія – $2,13 млрд;
  • Канада – $1,47 млрд;
  • МВФ – $0,88 млрд;
  • Велика Британія – $0,52 млрд;
  • Норвегія – $0,3 млрд.

Водночас від США фінансова допомога у 2024 році не надходила, у попередні два роки вона становила $22,93 млрд.

З урахуванням надходжень від розміщення ОВДП на внутрішньому ринку, на фінансування держбюджету України у 2024 році станом на 28 травня залучено $16,9 млрд.

фінансування держбюджету у 2022-2024 роках

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Блокування, міністрами фінансів з часів Яценюка гройсмана гончарука, а тим більше, оцього шмигаля, ГОТОВОГО законопроекту «Про фінансову систему України», призвело до диких дисбалансів, самої ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ!!! Тому, і такі НАСЛІДКИ для Українців…
Самі ж блокувальники, як сир у маслі з «дивних грошей», а Українці … ото ж…
А тут ще оцей прострочений та НЕДОЛУГИЙ, бонеУтік ….гадить, своїми призначенцями, на сотні млн грн з бюджетів!!!
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30.05.2024 13:53 Відповісти

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