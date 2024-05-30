Мінфін оновив дані про фінансування держбюджету від початку великої війни. ІНФОГРАФІКА
Від початку повномасштабного вторгнення РФ Україна отримала від міжнародних партнерів $85,4 млрд для фінансування видатків державного бюджету.
Зокрема, від початку 2024 року від партнерів надійшло $11,8 млрд, свідчать дані Міністерства фінансів України. За останній місяць ця сума майже не змінилася.
Найбільшими іноземними донорами у поточному році є:
- Європейський Союз – $6,48 млрд;
- Японія – $2,13 млрд;
- Канада – $1,47 млрд;
- МВФ – $0,88 млрд;
- Велика Британія – $0,52 млрд;
- Норвегія – $0,3 млрд.
Водночас від США фінансова допомога у 2024 році не надходила, у попередні два роки вона становила $22,93 млрд.
З урахуванням надходжень від розміщення ОВДП на внутрішньому ринку, на фінансування держбюджету України у 2024 році станом на 28 травня залучено $16,9 млрд.
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Самі ж блокувальники, як сир у маслі з «дивних грошей», а Українці … ото ж…
А тут ще оцей прострочений та НЕДОЛУГИЙ, бонеУтік ….гадить, своїми призначенцями, на сотні млн грн з бюджетів!!!