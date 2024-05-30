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дефіцит (444) Київ (4605) Метрополітен (601) робота (813)

Київський метрополітен збільшить інтервал руху поїздів через дефіцит працівників

метро

КП "Київський метрополітен" збільшить інтервали руху поїздів на 45-60 секунд на всіх лініях підземки. Головна причина – гострий дефіцит машиністів та електромеханіків.

Про це повідомляє пресслужба столичного метрополітену.

Зазначається, що найближчим часом інтервали між поїздами будуть збільшені орієнтовно на одну хвилину в між "пік" та на 45 секунд у "пікові" години.

Головною причиною нововведень у метрополітені називають дефіцит працівників.

"У компанії виник гострий дефіцит фахівців робітничих професій. Зокрема машиністів електропоїздів – 83 вакансії, електромеханіків – 48, токарів і слюсарів за відповідними напрямами – 161. Причиною збільшення кількості вакансій є частково вимушена міграція, специфіка професій і мобілізаційна робота у зв’язку з воєнним станом. Зокрема, близько 7% метрополітенівців нині перебувають у лавах ЗСУ, і їхня кількість постійно збільшується", – пояснили у КП.

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Як наголосили у "Київському метрополітені", підприємство співпрацює із закладами профільної освіти та міським центром зайнятості. Водночас метрополітен є вузькопрофільним підприємством, і підготовка та адаптація деяких професій потребує довготривалого спеціального навчання.

Зокрема, машиніст електропоїзда, до моменту його самостійної роботи на лінії, навчається більше 12 місяців.

Як повідомлялося, через масовий виїзд українців за кордон та мобілізацію більшість роботодавців в Україні зіткнулися з дефіцитом кадрів.

Детальніше читайте в матеріалі: Немає робочих рук: в Україні дефіцит кадрів та зростання зарплати

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Топ коментарі
+20
Ось типовий приклад дегенеративної мобілізації від зепідраського шапіто: коли дуже фахових спеціалістів, кожного з яких навчали роками - мобілізують, а мусорня без освіти і фаху, яка сидить у офісах типу охороняє - має бронь від мобілізації. А потім ця мусорська тварюка у 40 років піде на пенсію жирний і здоровий, а побитий і скалічений війною роботяга, буде до 70 років ішачіть, бо пенсії у нього не буде.
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30.05.2024 14:48
+11
где феминистки?
фактически в метрополитене заявили, что женщины слишком тупые и из-за своей тупости неспособны справиться с вождением поездов метро.
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30.05.2024 13:34
+10
Дякуємо мусорам і усій державній репресивній машині. Чомусь вважається нормальним ставити жінок на виробництво та за станки, а ось набрати жінок в поліцію, а держиморд пузатих відправити захищати - то не варіант. Не для того мамка із татаровим квіточку ростили і пестили? Чи то каста недоторканих? Вони ж все одно битися не вміють, одразу тільки шмаляти можуть
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30.05.2024 14:05
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Більше платити не пробували? Чи все Брагінському пішло?
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30.05.2024 13:33 Відповісти
Там нормально платять, до 43 тисяч гривень...кажуть же мобілізували багато...
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30.05.2024 14:12 Відповісти
А хіба вони не заброньовані?
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30.05.2024 15:04 Відповісти
Как видите, нет не забронированы. Вопрос бронирования должно заниматься руководство, а оно особого энтузиазма, это слов работников Киевского метрополитена, не проявляет.
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30.05.2024 16:25 Відповісти
А який "етузіазм" воно повинно "проявляти"? Станцювати? Чи заспівати? Повірте, всі підприємства, які мають хоч якусь можливість/право подавати списки - подають ті списки на бронювання максимально оперативно.

От тільки часто ті списки не затверджуються по 6+ місяців ПІСЛЯ закінчення строку попереднього бронювання. І в цей період, звісно, люди і мобілізуються.

Ну а Київметрополітену можу порекомендувати тільки одне: скорочувати адміністративний апарат. А особливо кадровий департамент. Який, очевидно, хернею страждає, якщо на підприємстві такий дефіцит працівників. От і знайдуться фонди для підвищення зарплатні безпосереднім працівникам (які обслуговують та водять поїзди та доглядають станції/залізницю), а значить і інтересу до роботи в цій компанії.
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30.05.2024 17:39 Відповісти
Ні, працівники комунальних підпріємств не вважаються держслужбовцями.
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30.05.2024 17:29 Відповісти
Бронювання звичайних працівників звичайних комунальних підприємств (навіть якщо це Київметрополітен) - іде завжди зі скрипом. Це Фавбет, Глово та 95й квартал з цирком отримують бронювання реактивно, бо є "критичними для держави". А ті, хто реально працюють на функціонування суспільства, навіть машиністи електропоїздів - по 6+місяців чекають наказів з Генштабу ПІСЛЯ закінчення попередньої броні.
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30.05.2024 17:31 Відповісти
где феминистки?
фактически в метрополитене заявили, что женщины слишком тупые и из-за своей тупости неспособны справиться с вождением поездов метро.
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30.05.2024 13:34 Відповісти
Ну метрополитен не виноват, что с электротехническим образованием одни мужчины.

непонятно кстати как можно год (!) учить вождение поезда. Думаю вождения там 2 дня а остальное левак.
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30.05.2024 16:33 Відповісти
год это слишком долго, за год можно язык программирования выучить с нуля.
для управления поездом метро достаточно максимум полтора месяца (только отбирать нужно изначально адекватных) - сначала пару дней отбора у психолога, потом две недели теории, две недели обучения на симуляторе и две недели стажировки вместе с действующим машинистом.
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31.05.2024 06:42 Відповісти
Ви робите вигляд, що не розумієте, чи просто тролите?
Машиністи метро - це дуже напружена робота. Там окрім знань, навичок, фахової освіти, треба ще дуже хороше здоров'я, бо робота дуже напружена. Потрібна дуже велика уважність, швидкість реакції, вміння миттєво ухвалювати правильні рішення.
При всій повазі до жінок, але, чисто фізіологічно, вони дуже відрізняються від чоловіків в цих компонентах. Щоби, хоч трохи розуміти чому - просто поставьте в ринг проф боксера - жінку і чоловіка. Навіть, якщо вони однакової ваги, навіть, якщо чоловік не матиме такої ж підготовки, як жінка, він в переважній кількості випадків завжди її битиме, бо в середньому він завжди сильніший, витриваліший, краще контролює свої емоції, в нього швидше реакція, він швидше ухвалює рішення, швидше вчиться, швидше ухвалює нестандартні рішення. Він просто інший, хоча б тому, що його тіло і мозок, весь час розвивалися під більшим впливом тестостерону.
Є певний відсоток жінок, які, наприклад, за фізіологічними характеристиками свого мозку дещо ближчі до чоловіків, бо, наприклад, під час вагітності їх матері мали дещо вищий рівень того ж таки тестостерону. Такі жінки здатні трохи замінити чоловіків, і саме такі жінки, зазвичай, частіше за інших жінок обирають ті ж таки технічні спеціальності, але, в порівнянні з чоловіками вони все одно, зазвичай, слабші. Та й їх - не так багато. І плюс, чи захочуть вони "вигрібати лайно" за копійки?
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31.05.2024 10:30 Відповісти
"КП "Київський метрополітен" збільшить інтервали руху поїздів...".

Ну то й що ? Навіть якщо зовсім поїзди не будуть їздити - це не проблема !

Нарід задоволенно пересяде на велосипеди ... якщо його , "мудрого наріда73%" ЗЕ-Президент їздить на Банкову на велосипеді , то чого нарід має насолоджуватись метрополітеном ?

А може Вова Квартальний вже не їздить не велосипеді як обіцяв в відомому серіалі ?

Ну , тоді наголосували та зробили себе самі !

"Кожен з вас Президент" - казав українцям 20 травня 2019 року на инаугурації Найвеличніший Лідер ********** .... ну-ну , оце тепер вигрібають "президенти73%" разом з країною.
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30.05.2024 13:45 Відповісти
Хтось же недавно казав, що нестача робочої сили, це рашистське ІПСО. А тут раптом....
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30.05.2024 13:46 Відповісти
Робочої сили завались.

Просто токарем в метро працювати - охочих мало. Бо там і зарплати копійчані, і 7 начальників на одного реального виконавця.

Я от зараз трішки будуюсь.
Бетонщиків на 2 тижні знайшов за 1 годину.
Міксери приїжджали через 3 години після замовлення.
Бетононасоси - аналогічно.
Покрівельників знайшов за 1 годину - за 3 тижні мені зробили козирний дах.

І в середньому я платив більше в рази, ніж заробляє "токар" на заводі.

За 2 місяці будівництва бачив не менше 50 різних осіб у віці від 30 до 50 років (які на мене так чи інакше працювали), більшість з яких точно ніде офіційно не працює, тобто ніякої броні не має, бо аби фізично працювати на будівництві чи з технікою - треба бути здоровим і ВЛК точно пройдеш.

Тобто, в країні мільйони придатних до мобілізації. Просто робітників метрополітену значно легше знайти, ніж отих 50 різних будівельників, про яких держава знає тільки те, що вони народились і одружились. І все.
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30.05.2024 17:49 Відповісти
ну а нахрена руководство сливало под видом брони и стучали на своих людей идиоты? зачем исполняли незаконные распоряжения дебилы?
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30.05.2024 13:54 Відповісти
А замінити їх "працівниками арени"? Або футболістами?
Нє? Не вміють?
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30.05.2024 13:59 Відповісти
Дякуємо мусорам і усій державній репресивній машині. Чомусь вважається нормальним ставити жінок на виробництво та за станки, а ось набрати жінок в поліцію, а держиморд пузатих відправити захищати - то не варіант. Не для того мамка із татаровим квіточку ростили і пестили? Чи то каста недоторканих? Вони ж все одно битися не вміють, одразу тільки шмаляти можуть
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30.05.2024 14:05 Відповісти
Ну патрульних поліціянток, до речі, бачу часто в Києві... Краще б ото дільничих ментів мобілізували, однак вони дубюлюють функції патрульних і нічого не роблять! А дільничих - тисячі на всю Україну. Плюс, нам точно не потрібні менти, які за фото з онліфанс дівчат штрафують - дуж, блін, корисна робота під час війни!
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30.05.2024 14:18 Відповісти
Там і так багато жінок
І вони так само як і чоловіки просижують штани
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30.05.2024 14:24 Відповісти
В патрульній поліції--більшість жінки. Чоловіки майже всі на фронті. Слідаків--теж багато жінки Тому ,або не брешіть,або говоріть правду.
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30.05.2024 19:18 Відповісти
Хто там боровся за гендерну рівність ?
Де ті, хто коня на скаку остановіт ?
І в горящую ізбу зайдьот ?
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30.05.2024 14:10 Відповісти
А ви бронь не давайте працівникам. І ще краще стане
На Залізниці ще гірше з кадрами.....
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30.05.2024 14:25 Відповісти
людям не треба метро. дайте зрєліщ. там 100% бронь
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30.05.2024 14:48 Відповісти
Ось типовий приклад дегенеративної мобілізації від зепідраського шапіто: коли дуже фахових спеціалістів, кожного з яких навчали роками - мобілізують, а мусорня без освіти і фаху, яка сидить у офісах типу охороняє - має бронь від мобілізації. А потім ця мусорська тварюка у 40 років піде на пенсію жирний і здоровий, а побитий і скалічений війною роботяга, буде до 70 років ішачіть, бо пенсії у нього не буде.
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30.05.2024 14:48 Відповісти
Чому не буде? Військова служба наче зараховується в стаж, хиба ні?
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30.05.2024 17:30 Відповісти
Сьогодні на 10 млн пенсіонерів, 6 млн платників податків. З поточною демографією, у нинішніх 40-50-річних не буде пенсії, бо не буде достатньо тих хто платитиме податки
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30.05.2024 19:12 Відповісти
Так вони зараз в ЗСУ чималі податки сплачують... І може після війни ( коли цей кінець) -повернеться частина жінок з дітьми??...
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30.05.2024 19:25 Відповісти
Я б радив ознайомитися з діаграмою, яка показує нинішній вік громадян України. Там ситуація наступна 40-50-річних багато, а ось нижче 30 років стає дуже мало. І це ще не рахуючи ситуації коли мільйони дітей просто не повернуться із біженства в Україну. Тобто через 20 років, на 10 пенсів буде 1-3 працездатних.
До речі, срака з демографією, не тільки в Україні, а майже скрізь у білій Європі. Однак в Україні срака максимальна.
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30.05.2024 20:33 Відповісти
Дітей малих до 12 років вже не так мало народилося, але вони повиїзжали...
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30.05.2024 22:03 Відповісти
Будуть набирать емигрантів з Узбекистану
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31.05.2024 10:09 Відповісти
Щоби була ще більша срака?
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31.05.2024 10:41 Відповісти
так в чому проблема? запросіть працівників цирку, вони не підлягають мобілізації як дуже цінні кадри.... нам же не потрібні сантехники, електрики, машиністи, дальнобійники, іх же треба кинуть на передову, нехай вся інфраструктура в країні навернеться...
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30.05.2024 14:55 Відповісти
Тобто циркачі і футболісти у нас заброньовані, а працівники метрополітену - ні??
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30.05.2024 15:22 Відповісти
Саботаж та розвал країни зсередини.
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31.05.2024 10:42 Відповісти
Даю наводку ТЦК-шникам: чергувати біля входів/виходів метро - марна справа. Про вас там вже всі знають і на метро катаються або студенти, або ті, хто має бронь вже.

Рекомендую:
1. рейди по гаражним кооперативам - там кожен перший - ухилянт.
2. чергування біля всіх магазинів з цигарками та горілкою - кожен другий там з тієї ж категорії.
3. чергування на входах та виходах великих та малих будівельних магазинів - більшість тих, хто офіційно не працевлаштований і про кого ТЦК нічого не знає - це ті, хто заробляє неофіційним будівництвом та будівельними роботами.
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30.05.2024 17:55 Відповісти
хороший стукач из тебя. в оккупации ты б сдавал всех) твоё рыло можно смело месить
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30.05.2024 19:54 Відповісти
Здохни ти сьогодні, а я завтра. Це війна, поц. А всі війни закінчувались руками "мобілізованих" (наловлених, забритих тощо), а не добровольців-патріотів. Тож і тебе мобілізують, і мене. Просто я поки ще цінний для держави, на неї працюю та маю бронь з Генштабу, а ти - воша з точки зору держави. І першим підеш в окоп. А я - на наступний день після тебе.
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30.05.2024 21:06 Відповісти
Ті, хто заробляє на будівництві, зазвичай, "епіцентрами" не "шаряться". Бо купують великими об'ємами і працюють або з менеджерами, або зі своїми постачальниками.

Я не можу судити про те, де вам "місце" і де від вас більше користі, в тилу, чи на фронті, чи ще десь. Я не знаю достатньо про вас. Та й не особливо великого бажання це робити.
Але, коли ви вже виступаєте з якоюсь публічною позицією, то, замість давати "наводки" на когось, ви б краще виступали за нормальний рекрутинг та нормальне забезпечення військовослужбовців соцгарантіями, навчанням, фортифікаціями, зброєю, дронами і т.д. та за дотримання прав громадян та тих же таки військовослужбовців найперше. Не кажучи вже за відповідальність для корупціонерів, громадський контроль і т.д.
Бо своєю публічною позицією ви, скоріше, працюєте на ворога, хочете того, чи ні.
Бо підтримувати скотство, правовий нігілізм, соціальний дарвінізм (себто - соціальний канібалізм) та відверті порушення та злочини - приводить, зрештою, лише до руїни, і не важливо, чим особисто ви це для себе виправдовуєте.
Чи ви думаєте, що за "руїни", для вас і для ваших близьких буде краще, і до вас і до ваших дітей ніхто потім не "постукає"?

Правда в тому, що люди саме з цією позицією (яку ви озвучуєте), якраз найбільше і голосували в 2019 році за "дагаваріцца пасєрєдінє", і отримали на свої голови, і на всі наші, в підсумку - страшенну війну, вже набагато більшу за ту, що триває з 2014 року. Просто тому, що вам так було зручно.
Соціальний дарвінізм-канібалізм, зрештою, ні до чого іншого й не призводить.
Він, як інформаційна та культурна зброя завжди працює на занепад народу - в інтересах інших народів, які всередині себе самих є більш згуртувані і не пожирають одне одного, як ото ви це декларуєте в якості "норми".
Соціальний канібалізм завжди призводить до виродження народу, спочатку морального, а потім й фізичного.
Хай навіть, ви ототожнюєте себе з іншим народом, не українським, і зараз маєте себе "в шоколаді", але за кожен наш гріх, платять, зрештою, наші діти й онуки.
Платять самим своїм майбутнім і самим своїм існуванням, зрештою. Бо ви їх самі, вже, продали насправді, і продасте будь-кого, ваших дітей, матір, дружину, якщо стане вибір: "ви, чи вони".
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31.05.2024 11:45 Відповісти
Я-то голосував за порошка та за демсокиру в 2019 році. А озвучив те, в що перетворилася країна та поточна ситуація в країні завдяки тим, хто голосував "па пріколу".

І на поточний момент нести чухню про "ідеали" и про "нормальний рекрутінг та забезпечення" може вже тільки повний ідіот. Нічого цього за хєрограя НЕ БУДЕ. А хєрограя до кінця війни можливості змінити не буде - ця наволоч, як кліщ, вчепиться у владу.

І на жаль, там де я піду в ТЦК, коли завершиться моя бронь, виборець хєрограя нікуди ніколи не піде і буде прикидатися дохлим, платити хабарі та плсти взимку через Тису. Тож для багатьох настає час виживання. І я оцю зелену шелупень, яка вибирала янучарина два рази та хєрограя - точно в ТЦК здаватиму поперед себе, за можливості.
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31.05.2024 15:16 Відповісти
Нестача кадрів--виключна вина керівництва метрополітену. Раніше в Києві майже 90% були жінки на трамвайних лініях. майже половина на тролейбусах А політика--працювати не потрібно (можна все вкрасти) привела що нинішнє поколінні геть відмовлялось працювати на підприємствах Сьогодні там достоцна зарплата, В києві сотні тисяч жінок,а працювати за обладнанням,транспорту ніхто не хоче А пенсіонерів майже вже немає,бо померли спеціалісти .або хворі.
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30.05.2024 19:23 Відповісти
Наша країна навіть зараз надає громадянину, який хоче працювати, достатньо джерел доходів, аби не пхатися працювати під комунальних наволочей-начальничків за ті "достойні" зарплати. От громадяни і не пхаються. Інакше незрозуміло, на що живуть принаймні 3'000'000 непрацевлаштованих офіційно чоловіків, які до того ж не пенсіонери, не інваліди і взагалі ніде офіційно не зареєстровані, окрім як власники машин, житла тощо. Але десь на щось же живуть, за якісь гроші утримують дружин та дітей.

Нічого, відсоток жирів в пузі суспільства безперервно падає. Тож за рік-два може так статися, що робота на Київметрополітен прибирачем туалетів - буде за щастя.

Бо війна у нас тут.
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30.05.2024 21:13 Відповісти
Потрібно залучати поліціантів, бо вони вісь час заліпають в телефонах. Хоч якась користь.
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30.05.2024 22:33 Відповісти
Якщо розум є--розберіться з поліцією Де, скільки і чим кожна категорія займається І тоді не будете писати дурню. Ну і ще можна вас поставити патрульним,або слідаком--тоже вихід.
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31.05.2024 06:18 Відповісти
Замість роздувати штат поліції, треба роздати зброю народу. Треба максимально законодавчо захистити право громадян на самозахист та на вільне володіння вогнепальною зброєю.
Тоді і поліції треба буде менше.
Натомість, що робить поліція - максимально блокує зі свого боку ухвалення адекватного закону про зброю, максимально блокує реалізацію права народу на самозахист.
А натомість - "баригує" "наградняком" за "товстий прайс" та "кришує", серед іншого, всякий непотріб, злочинців, наркоторговців і т.д., а також продає "послуги охорони" через свої "кішенькові" приватні охоронні фірми.
Ну, звичайно, що кожен дотичний до цього, до цієї, "годівниці" (як ви, наприклад) буде виступати за те, щоб поліції було якнайбільше. Вон, вже в метро на кожному вході, по кілька поліцейських, "натикано", певно для "захисту". Натомість, машиністів метрополітену, чи слюсарів - нам не потрібно.
Ще й в школах кілька десятків тисяч хочуть "натикати" - бо ж ми будуємо "поліцейську державу", а не демократію - то й поліції треба якнайбільше.
Поліція, при тому, що найцікавіше- не зобов'язана вас захищати. В ліпшому разі складуть протокол після того, як вас вже - згвалують, пограбують, скалічать, вб'ють. Та й до кожного не приставиш поліцейського зі зброєю для охорони. А реалізувати нормально право громадян на зброю та самозахист поліція не хоче і всяко цьому пручається.
При тому, що за нормальної реалізації права громадян на зброю і самозахист, жодної війни, тим більше такої великої, скоріш за все - взагалі б не було.
Бо росіяни, знаючи, що народ озброєний, просто б не ризикнули б навіть заходити сюди.
Й не випадково, нечисленні власники зброї, були однією з найперших цілей для вбивства росіянами, коли вони вдерлися до України. Як не випадково, велика кількість працівників поліції, пішла на співпрацю з росіянами на захоплених росіянами територіях.
Це голі факти, від яких ви нікуди не дінитеся.
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31.05.2024 12:17 Відповісти
Давайте не будемо міркувати про чиїсь би нібило розумові здібності, ви можете опинитися не в кращому становищі. У перші дні війни у ​​Харкові зникли поліцейські. Райвідділи закрилися, мародерів відловлювали городяни, знімали з них штани і примотували скотчем до стовпів. Через тиждень, коли ситуація стабілізувалася, поліцейські з'явилися, але не в райвідділах, і продовжили нести службу добу-три по збору хабара з підприємців, що залишилися в місті. У Чугуєві райвідділ був благополучно бив роззброєний кацапами, які дозволили їм далі нести "службу" і вони "несли". Розкажіть, може я не знаю, про героїчну оборону райвідділу чи партизанський рух поліцьких на оккупованих територіях. Є представники МВС, які героїчно борються з ворогом у складі ЗСУ та НГУ, але це крапля в морі від усього про/с МВС. ПП у Києві несе службу на пікапах куплених за бюджетні гроші, а на потреби ЗСУ гроші сягають донаті волонтери. Відповідайте чесно самому собі: "Якщо транспортом поліцію забезпечуватимуть волонтери за рахунок зібраних коштів, на чому їздитиме поліція?" А це один із показників довіри.
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09.06.2024 23:51 Відповісти

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