Київський метрополітен збільшить інтервал руху поїздів через дефіцит працівників
КП "Київський метрополітен" збільшить інтервали руху поїздів на 45-60 секунд на всіх лініях підземки. Головна причина – гострий дефіцит машиністів та електромеханіків.
Про це повідомляє пресслужба столичного метрополітену.
Зазначається, що найближчим часом інтервали між поїздами будуть збільшені орієнтовно на одну хвилину в між "пік" та на 45 секунд у "пікові" години.
Головною причиною нововведень у метрополітені називають дефіцит працівників.
"У компанії виник гострий дефіцит фахівців робітничих професій. Зокрема машиністів електропоїздів – 83 вакансії, електромеханіків – 48, токарів і слюсарів за відповідними напрямами – 161. Причиною збільшення кількості вакансій є частково вимушена міграція, специфіка професій і мобілізаційна робота у зв’язку з воєнним станом. Зокрема, близько 7% метрополітенівців нині перебувають у лавах ЗСУ, і їхня кількість постійно збільшується", – пояснили у КП.
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Як наголосили у "Київському метрополітені", підприємство співпрацює із закладами профільної освіти та міським центром зайнятості. Водночас метрополітен є вузькопрофільним підприємством, і підготовка та адаптація деяких професій потребує довготривалого спеціального навчання.
Зокрема, машиніст електропоїзда, до моменту його самостійної роботи на лінії, навчається більше 12 місяців.
Як повідомлялося, через масовий виїзд українців за кордон та мобілізацію більшість роботодавців в Україні зіткнулися з дефіцитом кадрів.
Детальніше читайте в матеріалі: Немає робочих рук: в Україні дефіцит кадрів та зростання зарплати
Будь ласка, зачекайте...
От тільки часто ті списки не затверджуються по 6+ місяців ПІСЛЯ закінчення строку попереднього бронювання. І в цей період, звісно, люди і мобілізуються.
Ну а Київметрополітену можу порекомендувати тільки одне: скорочувати адміністративний апарат. А особливо кадровий департамент. Який, очевидно, хернею страждає, якщо на підприємстві такий дефіцит працівників. От і знайдуться фонди для підвищення зарплатні безпосереднім працівникам (які обслуговують та водять поїзди та доглядають станції/залізницю), а значить і інтересу до роботи в цій компанії.
фактически в метрополитене заявили, что женщины слишком тупые и из-за своей тупости неспособны справиться с вождением поездов метро.
непонятно кстати как можно год (!) учить вождение поезда. Думаю вождения там 2 дня а остальное левак.
для управления поездом метро достаточно максимум полтора месяца (только отбирать нужно изначально адекватных) - сначала пару дней отбора у психолога, потом две недели теории, две недели обучения на симуляторе и две недели стажировки вместе с действующим машинистом.
Машиністи метро - це дуже напружена робота. Там окрім знань, навичок, фахової освіти, треба ще дуже хороше здоров'я, бо робота дуже напружена. Потрібна дуже велика уважність, швидкість реакції, вміння миттєво ухвалювати правильні рішення.
При всій повазі до жінок, але, чисто фізіологічно, вони дуже відрізняються від чоловіків в цих компонентах. Щоби, хоч трохи розуміти чому - просто поставьте в ринг проф боксера - жінку і чоловіка. Навіть, якщо вони однакової ваги, навіть, якщо чоловік не матиме такої ж підготовки, як жінка, він в переважній кількості випадків завжди її битиме, бо в середньому він завжди сильніший, витриваліший, краще контролює свої емоції, в нього швидше реакція, він швидше ухвалює рішення, швидше вчиться, швидше ухвалює нестандартні рішення. Він просто інший, хоча б тому, що його тіло і мозок, весь час розвивалися під більшим впливом тестостерону.
Є певний відсоток жінок, які, наприклад, за фізіологічними характеристиками свого мозку дещо ближчі до чоловіків, бо, наприклад, під час вагітності їх матері мали дещо вищий рівень того ж таки тестостерону. Такі жінки здатні трохи замінити чоловіків, і саме такі жінки, зазвичай, частіше за інших жінок обирають ті ж таки технічні спеціальності, але, в порівнянні з чоловіками вони все одно, зазвичай, слабші. Та й їх - не так багато. І плюс, чи захочуть вони "вигрібати лайно" за копійки?
Ну то й що ? Навіть якщо зовсім поїзди не будуть їздити - це не проблема !
Нарід задоволенно пересяде на велосипеди ... якщо його , "мудрого наріда73%" ЗЕ-Президент їздить на Банкову на велосипеді , то чого нарід має насолоджуватись метрополітеном ?
А може Вова Квартальний вже не їздить не велосипеді як обіцяв в відомому серіалі ?
Ну , тоді наголосували та зробили себе самі !
"Кожен з вас Президент" - казав українцям 20 травня 2019 року на инаугурації Найвеличніший Лідер ********** .... ну-ну , оце тепер вигрібають "президенти73%" разом з країною.
Просто токарем в метро працювати - охочих мало. Бо там і зарплати копійчані, і 7 начальників на одного реального виконавця.
Я от зараз трішки будуюсь.
Бетонщиків на 2 тижні знайшов за 1 годину.
Міксери приїжджали через 3 години після замовлення.
Бетононасоси - аналогічно.
Покрівельників знайшов за 1 годину - за 3 тижні мені зробили козирний дах.
І в середньому я платив більше в рази, ніж заробляє "токар" на заводі.
За 2 місяці будівництва бачив не менше 50 різних осіб у віці від 30 до 50 років (які на мене так чи інакше працювали), більшість з яких точно ніде офіційно не працює, тобто ніякої броні не має, бо аби фізично працювати на будівництві чи з технікою - треба бути здоровим і ВЛК точно пройдеш.
Тобто, в країні мільйони придатних до мобілізації. Просто робітників метрополітену значно легше знайти, ніж отих 50 різних будівельників, про яких держава знає тільки те, що вони народились і одружились. І все.
Нє? Не вміють?
І вони так само як і чоловіки просижують штани
Де ті, хто коня на скаку остановіт ?
І в горящую ізбу зайдьот ?
На Залізниці ще гірше з кадрами.....
До речі, срака з демографією, не тільки в Україні, а майже скрізь у білій Європі. Однак в Україні срака максимальна.
Рекомендую:
1. рейди по гаражним кооперативам - там кожен перший - ухилянт.
2. чергування біля всіх магазинів з цигарками та горілкою - кожен другий там з тієї ж категорії.
3. чергування на входах та виходах великих та малих будівельних магазинів - більшість тих, хто офіційно не працевлаштований і про кого ТЦК нічого не знає - це ті, хто заробляє неофіційним будівництвом та будівельними роботами.
Я не можу судити про те, де вам "місце" і де від вас більше користі, в тилу, чи на фронті, чи ще десь. Я не знаю достатньо про вас. Та й не особливо великого бажання це робити.
Але, коли ви вже виступаєте з якоюсь публічною позицією, то, замість давати "наводки" на когось, ви б краще виступали за нормальний рекрутинг та нормальне забезпечення військовослужбовців соцгарантіями, навчанням, фортифікаціями, зброєю, дронами і т.д. та за дотримання прав громадян та тих же таки військовослужбовців найперше. Не кажучи вже за відповідальність для корупціонерів, громадський контроль і т.д.
Бо своєю публічною позицією ви, скоріше, працюєте на ворога, хочете того, чи ні.
Бо підтримувати скотство, правовий нігілізм, соціальний дарвінізм (себто - соціальний канібалізм) та відверті порушення та злочини - приводить, зрештою, лише до руїни, і не важливо, чим особисто ви це для себе виправдовуєте.
Чи ви думаєте, що за "руїни", для вас і для ваших близьких буде краще, і до вас і до ваших дітей ніхто потім не "постукає"?
Правда в тому, що люди саме з цією позицією (яку ви озвучуєте), якраз найбільше і голосували в 2019 році за "дагаваріцца пасєрєдінє", і отримали на свої голови, і на всі наші, в підсумку - страшенну війну, вже набагато більшу за ту, що триває з 2014 року. Просто тому, що вам так було зручно.
Соціальний дарвінізм-канібалізм, зрештою, ні до чого іншого й не призводить.
Він, як інформаційна та культурна зброя завжди працює на занепад народу - в інтересах інших народів, які всередині себе самих є більш згуртувані і не пожирають одне одного, як ото ви це декларуєте в якості "норми".
Соціальний канібалізм завжди призводить до виродження народу, спочатку морального, а потім й фізичного.
Хай навіть, ви ототожнюєте себе з іншим народом, не українським, і зараз маєте себе "в шоколаді", але за кожен наш гріх, платять, зрештою, наші діти й онуки.
Платять самим своїм майбутнім і самим своїм існуванням, зрештою. Бо ви їх самі, вже, продали насправді, і продасте будь-кого, ваших дітей, матір, дружину, якщо стане вибір: "ви, чи вони".
І на поточний момент нести чухню про "ідеали" и про "нормальний рекрутінг та забезпечення" може вже тільки повний ідіот. Нічого цього за хєрограя НЕ БУДЕ. А хєрограя до кінця війни можливості змінити не буде - ця наволоч, як кліщ, вчепиться у владу.
І на жаль, там де я піду в ТЦК, коли завершиться моя бронь, виборець хєрограя нікуди ніколи не піде і буде прикидатися дохлим, платити хабарі та плсти взимку через Тису. Тож для багатьох настає час виживання. І я оцю зелену шелупень, яка вибирала янучарина два рази та хєрограя - точно в ТЦК здаватиму поперед себе, за можливості.
Нічого, відсоток жирів в пузі суспільства безперервно падає. Тож за рік-два може так статися, що робота на Київметрополітен прибирачем туалетів - буде за щастя.
Бо війна у нас тут.
Тоді і поліції треба буде менше.
Натомість, що робить поліція - максимально блокує зі свого боку ухвалення адекватного закону про зброю, максимально блокує реалізацію права народу на самозахист.
А натомість - "баригує" "наградняком" за "товстий прайс" та "кришує", серед іншого, всякий непотріб, злочинців, наркоторговців і т.д., а також продає "послуги охорони" через свої "кішенькові" приватні охоронні фірми.
Ну, звичайно, що кожен дотичний до цього, до цієї, "годівниці" (як ви, наприклад) буде виступати за те, щоб поліції було якнайбільше. Вон, вже в метро на кожному вході, по кілька поліцейських, "натикано", певно для "захисту". Натомість, машиністів метрополітену, чи слюсарів - нам не потрібно.
Ще й в школах кілька десятків тисяч хочуть "натикати" - бо ж ми будуємо "поліцейську державу", а не демократію - то й поліції треба якнайбільше.
Поліція, при тому, що найцікавіше- не зобов'язана вас захищати. В ліпшому разі складуть протокол після того, як вас вже - згвалують, пограбують, скалічать, вб'ють. Та й до кожного не приставиш поліцейського зі зброєю для охорони. А реалізувати нормально право громадян на зброю та самозахист поліція не хоче і всяко цьому пручається.
При тому, що за нормальної реалізації права громадян на зброю і самозахист, жодної війни, тим більше такої великої, скоріш за все - взагалі б не було.
Бо росіяни, знаючи, що народ озброєний, просто б не ризикнули б навіть заходити сюди.
Й не випадково, нечисленні власники зброї, були однією з найперших цілей для вбивства росіянами, коли вони вдерлися до України. Як не випадково, велика кількість працівників поліції, пішла на співпрацю з росіянами на захоплених росіянами територіях.
Це голі факти, від яких ви нікуди не дінитеся.