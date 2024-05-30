Київський метрополітен збільшить інтервал руху поїздів через дефіцит працівників

КП "Київський метрополітен" збільшить інтервали руху поїздів на 45-60 секунд на всіх лініях підземки. Головна причина – гострий дефіцит машиністів та електромеханіків.

Про це повідомляє пресслужба столичного метрополітену.

Зазначається, що найближчим часом інтервали між поїздами будуть збільшені орієнтовно на одну хвилину в між "пік" та на 45 секунд у "пікові" години.

Головною причиною нововведень у метрополітені називають дефіцит працівників.

"У компанії виник гострий дефіцит фахівців робітничих професій. Зокрема машиністів електропоїздів – 83 вакансії, електромеханіків – 48, токарів і слюсарів за відповідними напрямами – 161. Причиною збільшення кількості вакансій є частково вимушена міграція, специфіка професій і мобілізаційна робота у зв’язку з воєнним станом. Зокрема, близько 7% метрополітенівців нині перебувають у лавах ЗСУ, і їхня кількість постійно збільшується", – пояснили у КП.

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Як наголосили у "Київському метрополітені", підприємство співпрацює із закладами профільної освіти та міським центром зайнятості. Водночас метрополітен є вузькопрофільним підприємством, і підготовка та адаптація деяких професій потребує довготривалого спеціального навчання.

Зокрема, машиніст електропоїзда, до моменту його самостійної роботи на лінії, навчається більше 12 місяців.

Як повідомлялося, через масовий виїзд українців за кордон та мобілізацію більшість роботодавців в Україні зіткнулися з дефіцитом кадрів.

Детальніше читайте в матеріалі: Немає робочих рук: в Україні дефіцит кадрів та зростання зарплати