Медіа-атаки на "Філіп Морріс" можуть бути пов’язані з позицією компанії щодо нелегального ринку сигарет, – СЕО

Нещодавні масштабні медіа-атаки на компанію "Філіп Морріс" в деяких Telegram-каналах можуть бути в інтересах виробників нелегальної тютюнової продукції.

Про це в інтерв’ю NV розповів генеральний директор "Філіп Морріс Україна" Максим Барабаш.

"Останнім часом проти нас дійсно активізувались атаки через деякі Telegram-канали. Нам це опосередковано показує, що наша принципова позиція у боротьбі з нелегальним бізнесом працює, оскільки, скоріш за все, це на когось тисне. І ми розцінюємо такі дії як намагання зупинити нас у боротьбі з цією проблемою", – пояснює Максим Барабаш.

При цьому він запевняє, що ці медіа-атаки позицію компанії не змінять.

Генеральний директор "Філіп Морріс Україна" наголосив, що протягом останніх років ситуація з нелегальним обігом тютюнових виробів в Україні суттєво погіршилася.

"За даними "Kantar Україна", частка нелегального ринку з 7% до рекордних 25,7% збільшилась за менш ніж п’ять останніх років...А ціни на легальні сигарети постійно зростають через підвищення акцизів. Тому якщо все залишити як є і не знайти ефективних шляхів боротьби з нелегальним ринком, то вже наступного року його частка може зрости до 35-40%, а згодом – і до 50%", – прогнозує Максим Барабаш.

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Він нагадує, що вже частина легальних сигарет в Україні продається за ціною близько 100 грн за пачку, з яких, як мінімум 71 грн – це акцизи і податки. Саме стільки держава втрачає на кожній нелегальній пачці сигарет. При цьому нелегальні виробники часто продають фальшиві сигарети по 40-50 грн за пачку.

Генеральний директор "Філіп Морріс Україна" остерігається, що ситуація із нелегальним обігом тютюнових виробів в Україні "може стати неконтрольованою. І від цього, звісно, постраждають і державний бюджет, і легальні компанії".

Він зазначив, що третина усього нелегального тютюнового ринку – це підробки міжнародних брендів.

"Окрім великих фінансових втрат, страждає ще й імідж наших брендів, тож наш головний пріоритет – захистити їх від підробки. Найчастіше підробляють Marlboro – і це прогнозовано, адже він є найпопулярнішим сигаретним брендом у світі. Далі йде Parliament, а за ним Bond Street", – пояснив генеральний директор "Філіп Морріс Україна" Максим Барабаш.

Як повідомлялося, в Україні запрацювала інтерактивна карта для контролю за нелегальним обігом сигарет