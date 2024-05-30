БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
1736 відвідувачів онлайн
Новини
2 495 10
біженці (628) мігранти (413) Норвегія (245)

Сотням українських біженців у Норвегії можуть запропонувати залишити країну

норвегія

Директорат з питань імміграції (UDI) Норвегії розпочинає індивідуальний розгляд клопотань українців про надання притулку, які на момент початку повномасштабної війни не проживали на батьківщині.

Як пише NRK, про це заявила міністерка юстиції та надзвичайних ситуацій країни Емілія Енгер Мель, передає Європейська правда.

Зокрема, 800-1000 українцям можуть запропонувати залишити Норвегію. Країна вже зробила кілька кроків, щоб більше контролювати приплив українських біженців.

"Новим є те, що ми починаємо з індивідуального розгляду справ. Це робиться шляхом оцінки ситуації, в якій опинилася людина. Серед іншого – звідки вона приїхала", – пояснила Мель.

Читайте також: Німеччина хоче зменшити наплив українських біженців до країни

Зазначається, що серед українців, чиї справи про надання притулку розглядаються сьогодні, 370 (47%) – це чоловіки призовного віку.

Водночас міністерство юстиції у своєму листі журналістам заявило, що ризик мобілізації в принципі не є підставою для проживання в Норвегії.

"Призов і служба у зв'язку з війною не є обставинами, які самі по собі дають підстави для отримання притулку в Норвегії. Однак це має оцінюватися конкретно в кожному окремому випадку", – йдеться в повідомленні відомства.

За словами Мель, Норвегія приймає набагато більше біженців, ніж її сусіди.

"Тому ми посилили контроль. Зараз ця пропорція знизилася з 60% до близько 35%, і ми все ще розглядаємо можливість його подальшого посилення", – резюмувала вона.

Як повідомлялося, в Ірландії невдовзі закриється значна кількість центрів, які надають житло біженцям із України.

Автор: 
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Топ коментарі
+3
Пральна!!!
Ібо нє.х.у.й!
Зє-рмак свого досягнув.
показати весь коментар
30.05.2024 11:54
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Прийдеться бішенцям із Закарпаття та Волині повертатися додому або ... в Німеччину.
показати весь коментар
30.05.2024 11:41 Відповісти
Ніт. Якщо вони на 24.02.2022 проживали в Україні. А от донеччанам, які в 22 проживали на території кацапстану чи в Польщі, прийдеться залишити Норвегію.
показати весь коментар
30.05.2024 11:58 Відповісти
зато арабов/негров/сирийцев десятки тісяч))) угараю, конечно наших нах, а тем пособия на 15 детей)))
показати весь коментар
30.05.2024 11:46 Відповісти
Угорай далі. У сирійців чи негрів, звісно, немає ніякої війни, правда ж?))) І, громадяни України мають в Норвегії статус ТИМЧАСОВОГО ЗАХИСТУ, а не є БІЖЕНЦЯМИ, як араби чи негри. Просто розберися, чим ці поняття відрізняються одне від одного, а тоді щось пиши.
показати весь коментар
30.05.2024 12:01 Відповісти
советы давай тем кто их спрашивает, пост был про то, что беженцы с Украины полезнее муслимов для Европы, нудить мне не нужно, просто не интересно.

Просто розберися, чи цікава твоя нудятина комусь, а тоді щось пиши.
показати весь коментар
30.05.2024 12:34 Відповісти
Європейці якось без тебе вирішать, що для них корисніше, тому, поради давай тим, хто їх потребує. "Просто розберися, чи цікава твоя нудятина комусь, а тоді щось пиши.")))
показати весь коментар
02.06.2024 12:52 Відповісти
Пральна!!!
Ібо нє.х.у.й!
Зє-рмак свого досягнув.
показати весь коментар
30.05.2024 11:54 Відповісти
Відрізняється тим, що цей чоловік не хоче виконувати Конституцію і закони своєї країни. Але, чомусь хоче співчуття, розуміння і, головне, грошей)))
показати весь коментар
02.06.2024 12:56 Відповісти
Норвегія не в ЄС. З цього потрібно почати. Ось вам байка з Німеччини. Одна жінка подавалася на біженство. Вона жила ще раніше в ЄС. Так суд одного з пгт Баварщини хотів її вислати в Миколаїв, коли під ним стояли вже росіяни і коли вони вже з'їжджали в місто. Пам'ятаєте ті відео з розірваними на шматки танками росіян? Так суд хотів її мати 3 дітей вислати в Україну. Сказав що Миколаїв справиться. Врятувало її тільки те, що впровадили директиву про масовий наплив і вона отримала внж за ним.

Взагалі в Німеччині наприклад три види біженців. Біженці як такі. Прирівняні до них по директиві масового напливу (не тільки українці). І ті, кого не можна вислати в їх країни походження.

А Норвегія, хоч вона і не в ЄС, спочатку роздавала купу благ, навіть більше за Німеччину, а потім чомусь почала грати в популізм. Бо та тисяча людей це ні про що і просто поїде в інші країни. Тільки зовсім дивні люди будуть вертатися зараз в країну, де війна, з якої вони виїхали.
показати весь коментар
30.05.2024 23:15 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 